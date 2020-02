'Obupani starši so otroke metali v reko Labo, kjer pa so živi zgoreli'

Ob desetih zvečer je mestno središče nenadoma oblila močna svetloba, sedem letal je odvrglo svetilne rakete. Ljudje so nekoliko presenečeno, vendar ne posebno zaskrbljeno, opazovali to svetlobo, podobno ognjemetu na večer pred praznikom. Petnajst minut pozneje pa se je na nebu pojavio 245 težkih bombnikov tipa lancaster in začelo na mesto metati dvotonske bombe. V središču mesta s srednjeveškimi stavbami in slikovitimi uličicami so se v trenutku zdrobila vsa okenska stekla, hiše pa so ostale brez strehe. Težkim rušilnim bomba je sledil pravi dež zažigalnih bomb. Posamezni požari, ki so izbruhnili na različnih krajih, so se v četrt ure združili v velikansko morje plamenov. Dresden je postal goreč pekel, središče uničujočega viharja.

Do 13. februarja 1945 so sirene v Dresdnu že 176-krat naznanile letalski napad, vendar na mesto ni padla še nobena bomba. Dresden namreč ni imel protiletalske obrambe, v mestu ni bilo nikakršnih vojaških objektov, pa tudi protiletalskih zaklonišč je bilo malo in še ta so bila v zelo slabem stanju.

Prvič je do takšnega silovitega viharja požarov prišlo po bombnem napadu na Hambrug v noči med 27. In 28. julijem 1943. Zaradi ognja je na področju požara zmanjkalo kisika, tako da so se ljudje, ki niso izgubili življenja v plamenih ali pod ruševinami, zadušili. Zato so Britanci v napadih na nemška mesta pozneje še večkrat uporabili zažigalne bombe, piše vojni veteran in nizozemski zgodovinar Louis Sinner. Po Kasslu, Darmstadtu in Hamburgu je bil Dresden četrti cilj, ki so se ga odločili uničiti z ognjem.

Po izkušnjah iz dotedanjih napadov so Britanci tudi vedeli, da se lahko gasilske enote učinkovito spoprimejo z ognjem šele kakšni dve uri po bombnem napadu. Zato so se odločili, da bodo to pot okrog pol dveh napadli še drugič. Drugi val bombnikov, v katerem je bilo dvakrat toliko letal kot v prvem, je že od daleč zagledal svoj cilj. Morje plamenov je bilo namreč v temni noči videti 90 kilometrov daleč. Med drugim napadom je bilo ubitih 70 odstotkov gasilcev, ki so se bojevali s plameni. Pekel je dosegel vrhunec, ko se je zjutraj nad razdejanim mestom pojavilo 450 ameriških letečih trdnjav, ki so izvedle še tretji napad. Z njimi so prileteli tudi lovci, ki naj bi po nemških pričevanjih pol ure obstreljevali vse, kar se je premikalo.

Groza je bila popolna. Na desettisoče ljudi se je zadušilo, ko je po prvem napadu zmanjkalo kisika, na tisoče drugih so zračni vrtinci pahnili v plamene, ko so se skušali umakniti na varno. "Obupani starši so metali svoje otroke v reko Labo, kjer pa jih je veliko utonilo ali pa so živi zgoreli, saj je reka ponekod zavrela zaradi gorečega asfalta, ki je tekel v vodo", piše Sinner.