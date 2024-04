Oči, uprte v nebo, zaklenjene šole, vrnitev Melanie in poletna vročina

OGLAS

Polne plaže na Hrvaškem FOTO: Bobo Pixell icon-expand

Minuli teden se je končal z novicami o novih temperaturnih rekordih. Aprilske rekorde so izmerili na kar 39 meteoroloških postajah. Nedelja nam je postregla z najzgodnejšo tridesetico od začetka meteoroloških meritev v Sloveniji, v Osilnici so namreč izmerili 30,2 stopinje Celzija. Vendar pa so temperaturne rekorde zabeležili povsod po Evropi. Prizori s hrvaških plaž so bili tako konec tedna podobni tistim na vrhuncu sezone. Najzgodnejšo tridesetico so izmerili tudi v Avstriji in Nemčiji, v Španiji in na Češkem pa so govorili celo o prvem letošnjem vročinskem valu.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP







Sončni mrk v ZDA in Kanadi icon-picture-layer-2 1 / 5

Minuli konec tedna smo tako v nebo zrli v vroče sonce, ki pa je v ponedeljek "potemnelo". Prebivalci Mehike, ZDA in Kanade so lahko takrat na nebu spremljali prav poseben nebesni spektakel. Popoln sončni mrk je na prosto privabil množice, ki so s pav posebnimi naočniki in drugimi aparaturami več minut zrle v nebo, na Zemljo je padla temna senca, ki jo je iz vesolja posnela tudi vesoljska agencija Nasa.

Pomladimo gozdove FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pa se iz vesolja znova spustimo na Zemljo ter se vrnimo v našo državo ... kjer smo skrbeli za okolje. Slovenski državni gozdovi so namreč organizirali vseslovensko prostovoljsko akcijo "Pomladimo gozdove". Rekordno število prostovoljcev se je podalo v slovenske gozdove in poskrbelo za pomladitev in obnovo zelenih biserov. Posadili so kar 10.000 novih dreves.

Zoran Janković in Robert Golob v Sneberjah FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zaradi podnebnih sprememb, ki prinašajo tudi naravne katastrofe, pa so čela mrščili tudi tisti na najvišjih pozicijah v državi. Sanacija objektov v ljubljanskih Sneberjah, ki jih je poplavilo v lanskih ujmah, je večinoma zaključena. S tem pa je nastopil čas za trajne rešitve. Domačinom so ob prisotnosti ljubljanskega župana Zorana Jankovića in premierja Roberta Goloba predstavili idejno rešitev – ob reki bi postavili varovalni nasip.

Okrogla miza o medvrstniškem nasilju in sovražnem govoru na spletu FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Sreda je bila v Sloveniji namenjena temam o varnosti. V več mestih so bile na ta dan okrogle mize, na katerih so strokovnjaki spregovorili o medvrstniškem nasilju in sovražnem govoru na spletu. Neviden digitalni svet ima še kako velike posledice v dejanskem vidnem svetu. Ob vseh pozitivnih lastnostih lahko namreč nekaterim predstavlja tudi resnično grožnjo. Zato je pri naslavljanju te problematike glave staknilo šest ministrstev, ki so se s podpisom memoranduma zavezala, da bodo skupaj našli rešitve, kako naslavljati in preprečevati nasilje, ki se vse pogosteje z ulic seli na splet.

Igrišče Savsko naselje FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prav tega dne pa so številne šole po državi zaklenile svoja vrata, pred vhode postavile varnostnika, na območjih šol pa je bila veliko bolj prisotna tudi Policija. Kljub temu strahu med starši in učenci po pojavu komentarja na spletu, da naj bi se v sredo podoben napad, kot se je nedavno zgodil na Finskem, zgodil tudi pri nas, niso uspeli popolnoma zatreti. Mnogi starši so se namreč kljub zagotovilom Policije in varnostnih strokovnjakov, da je stopnja tveganja izjemno majhna, odločili, da otroke ta dan raje pustijo doma.

Molitev po streljanju v Filafelfiji FOTO: Profimedia icon-expand

So pa streli ta dan odjeknili v ZDA. Na dogodku ob praznovanju konca muslimanskega svetega meseca ramazana so bile ranjene štiri osebe. Tri so utrpele strelne rane, poškodovan pa je bil tudi otrok, ki ga je zbilo policijsko vozilo. Kot so sporočile ameriške oblasti v Filadelfiji, je do streljanja prišlo zaradi spora med dvema skupinama. Policisti so aretirali pet oseb. Na srečo incident ni terjal smrtnih žrtev.

Vojna v Ukrajini FOTO: AP icon-expand

Je pa več smrtnih žrtev terjala vojna v Ukrajini. V četrtkovih raketnih napadih na mesto Odesa na jugu Ukrajine so umrle najmanj štiri osebe, v Harkovu najmanj tri. Še veliko več ljudi je bilo ranjenih. Zaradi povečanja vojaške dejavnosti Ruske federacije so bila sicer v pripravljenosti tudi letala Poljske in Nata, ki so nadzirala zračni prostor. Ruski predsednik je medtem napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo označil za nujen odgovor na podobne ukrajinske napade v Rusiji.

Evakuiranje ljudi v Rusiji. FOTO: AP icon-expand

Rusija in Kazahstan sta odredila evakuacijo več kot 100.000 ljudi zaradi najhujših poplav v vsaj zadnjih 70 letih. Velike reke so zaradi taljenja snega narasle in poplavile mesta. Že v petek je reka Ural podrla nasipni jez in poplavila mesto Orsk. Oblasti so sicer najvišje vodostaje pričakovale v petek in soboto.

Svečke za umrle humanitarne delavce v Gazi FOTO: AP icon-expand

Vojna v Gazi je dosegla nov mejnik. Od napada Hamasa in zajema izraelskih talcev je minilo že šest mesecev, od takrat pa vsak dan prinaša nove napade in nove smrtne žrtve. Španski premier Pedro Sanchez je tako poudaril, da je priznanje Palestine v geopolitičnem interesu Evrope. Na glasovanju v Varnostnem svetu ZN pa bo resolucijo o članstvu Palestine v Združenih narodih skupaj s Francijo in Malto podprla tudi Slovenija.

Osumljenca za umor Danke pred sodiščem FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Srbijo pa tudi Evropo in Slovenijo medtem še vedno pretresa novica o domnevnem umoru male deklice Danke Ilić. Umor naj bi med zaslišanjem priznala oba osumljenca, ki naj bi truplo deklice nato odvrgla na deponijo. A pozneje naj bi se eden od njiju na kraj vrnil ter truplo prestavil na neznano lokacijo. Med preiskavo so srbske oblasti v pripor privedle tudi brata in očeta enega od osumljencev, ki pa je nato v priporu umrl. Policija je sporočila, da je šlo za naravno smrt.

Na Nizozemskem aretirali Greto Thunberg FOTO: Profimedia icon-expand

Prejšnji vikend pa so nizozemske oblasti aretirale aktivistko Greto Thunberg in nekaj drugih podnebnih protestnikov, ki so blokirali avtocesto. Protest je bil del načrta izvajanja pritiska na nizozemsko vlado pred načrtovano razpravo o subvencijah za fosilna goriva, ki se bo odvila v juniju.

Melania in Donald Trump FOTO: AP icon-expand

V javnosti in medijih pa se je po daljšem ... mrku ... pojavil še en znan obraz. Številni so se spraševali, zakaj nekdanja prva dama ZDA ne sodeluje pri moževi kandidaturi za ponovno izvolitev v Belo hišo. A vprašanj je zdaj konec. Melania Trump je namreč sporočila, da je pripravljena, da znova stopi v soj žarometov in prevzame vlogo ameriške prve dame.

Mačke v mehiški Narodni palači FOTO: AP icon-expand

Medtem v mehiški predsedniški palači že kraljujejo štirinožne kosmatinke. Mačke tavajo po vrtovih, razkošnih dvoranah in se celo udeležujejo novinarskih konferenc. Nova mehiška deklaracija pa je zdaj zagotovila, da bo 19 mačk, ki prebivajo v palači, preskrbljenih do konca življenja. Tamkajšnja vlada se je namreč zavezala, da bo finančno ministrstvo kosmatinkam do konca njihovega življenja zagotavljalo hrano in oskrbo.

Rokomet finale Trimo Slovenj Gradec FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tu pa so bili tudi uspehi naših športnikov. Rokometaši Trima iz Trebnjega so postali zmagovalci slovenskega pokala. V finalu zaključnega turnirja v domači dvorani so namreč s 35:28 (18:14) premagali Slovenj Gradec in si s tem priborili prvo lovoriko v zgodovini slovenskega rokometa.

Rokomet kvalifikacije Slovenija-Italija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je medtem konec prejšnjega tedna z zmago v zadnjem krogu kvalifikacij proti Italiji potrdila nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. V dvorani na Kodeljevem v Ljubljani je slavila s 35:21 (22:11). Čez nekaj dni pa so se pomerile proti Nemkam, ki so jim morale naposled priznati premoč.

Hokej Slovenija-Avstrija FOTO: Damjan Žibert icon-expand