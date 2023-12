Očka Dončić, rekordi in tri generacije Kreslinov na odru

Teden, ki se izteka, so zaznamovali novi dosežki Luke Dončića, ki mu je očetovstvo očitno dalo dodaten zagon. Fotografski objektivi so zabeležili premikajočo se največjo ledeno ploščo na svetu ter zimske radosti ob obilni – in ponekod rekordni – snežni pošiljki, ki je sicer povzročala težave na Otoku, v Nemčiji in Rusiji. Naši fotografi pa so ovekovečili dogajanje na Miklavževanju, političnem parketu, protestih in tri generacije Kreslinov skupaj na istem odru. Najbolj prikupna fotografija tedna pa prihaja s Floride.

Teden, ki se izteka, se je začel s prihodom prvega od treh decembrskih dobrih mož, svetega Miklavža. V Ljubljani je tradicionalno potekal največji Miklavžev sprevod pri nas, ki si ga je ogledalo na stotine otrok. Miklavž pa se je po ulicah sprehodil v spremstvu angelov in parkeljnov.

icon-expand Pridni otroci dobijo od Miklavža darila, poredni pa šibo. FOTO: Bobo

icon-expand Miklavža spremljajo tudi parkeljni, ki otroke strašijo in rožljajo z verigami. FOTO: Bobo

Deli Evrope so se spopadali s težavami zaradi obilnega sneženja. Rumeno opozorilo zaradi pošiljke snega so imeli v Združenem kraljestvu, kjer je sneg pobelil velik del Otoka. Na takšne razmere Britanci niso bili pripravljeni, kar je povzročilo kaos v prometu.

icon-expand Zasnežene hiške na plaži v Blythu, ki leži na vzhodni obali Otoka. FOTO: AP

Tudi ruska prestolnica je prejela obilno pošiljko snega, saj so ponekod v Moskvi izmerili več kot 40 centimetrov debelo snežno odejo, kar je absolutni dnevni rekord. Ohromljen je bil cestni in letalski promet, v Sibiriji pa so se temperature spustile pod 50 stopinj pod ničlo.

icon-expand V 24 urah je v Moskvi zapadlo kakih 25 do 30 odstotkov mesečnih snežnih padavin. FOTO: AP

Na južni polobli pa se je britanska polarna raziskovalna ladja srečala z A-23A – največjo ledeno goro na svetu. Ta se je namreč po skoraj 40 letih začela premikati. Raziskovalci, ki so se znašli v bližini skoraj 4000 kvadratnih kilometrov velike ledene gore, so tako uspeli narediti nekaj fascinantnih posnetkov.

icon-expand Ledena plošča A-23A je debela približno 400 metrov. FOTO: AP

Posnetki, ob katerih zaledeni kri v žilah, pa prihajajo iz Gaze. Humanitarne razmere na jugu te palestinske enklave so nevzdržne. Izraelske sile civiliste vse bolj stiskajo v kot, na desettisoče ljudi nima zavetišča in so prisiljeni bivati v šotorih na ulicah mesta Han Junis. Zakrožili pa so tudi srhljivi posnetki množičnih aretacij Palestincev v Gazi, ki slečeni do spodnjega perila in z zavezanimi očmi klečijo ob izraelskih vojakih.

icon-expand Ljudje skušajo rešiti žensko, ki je ujeta pod ruševinami v Han Junisu v Gazi. FOTO: AP

Po svetu pa se vrstijo tudi množične demonstracije in protestne akcije, s katerimi pozivajo k takojšnji prekinitvi ognja in iskanju rešitve za trajen mir v regiji. Eno takšnih akcij je na Trgu republike izvedla organizacija Amnesty International Slovenije. Na tla so položili v obliki trupel zvite bele rjuhe, na katere so položili rdeče vrtnice, in s tem opozorili na desettisoče ubitih v Gazi ter pozvali k trajnem premirju.

icon-expand V Gazi je bilo po zadnjih podatkih ubitih že več kot 17.400 ljudi, od tega skoraj 8000 otrok. FOTO: Bobo

Medtem ko Izrael neumorno uresničuje svoj peklenski načrt, se veliko bolj severno nadaljujejo ruski napadi na Ukrajino. Po 79 dneh je bil tarča ruskih napadov znova tudi Kijev. Ruski predsednik Vladimir Putin pa se je z letalom, ki je letelo v spremstvu oboroženih ruskih lovcev, odpravil na obisk v Združene arabske emirate, ki jih je označil za enega glavnih gospodarskih partnerjev na Bližnjem vzhodu.

icon-expand Posnetke lovcev, ki so spremljali Putinovo letalo, je objavilo rusko obrambno ministrstvo. FOTO: Profimedia

In če je bil lani za osebnost leta revije Time izbran ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so letos – medtem ko vojna divja na več frontah – za osebnost leta razglasili pop zvezdnico Taylor Swift. Njen največji letošnji dosežek je rekordna turneja, saj so po nekaterih ocenah ljudje samo na njenih koncertih v ZDA zapravili okoli pet milijard dolarjev (4,6 milijarde evrov).

icon-expand Taylor Swift si bo letošnje leto zagotovo zapomnila po rekordni turneji in tudi imenovanju za osebnost leta. FOTO: Instagram

Dve novi osebnosti pa sta se ta teden pojavili v slovenski vladi, saj je državni zbor ustoličil nova ministra. Novi minister za naravne vire in prostor je Jože Novak, ki ga čaka težka naloga po avgustovskih obsežnih poplavah.

icon-expand Premier Robert Golob je takole čestital novopečenemu ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku. FOTO: Bobo

Novi minister za javno upravo pa je postal Franc Props, ki je na ministrski stolček sedel na dan, ko je del sindikatov javnega sektorja na svoje zahteve opozarjal tudi s protestnim shodom.

icon-expand Novi minister za javno upravo Franc Props je obljubil intenzivna pogajanja s sindikati. FOTO: Bobo

Medtem je množica protestnikov pred sedežem vlade sporočala, da je dovolj praznih obljub in da je čas, da vlada dane zaveze izpolni. Če dogovora ne bo, pa napovedujejo, da se bodo drugič zbrali še v večjem številu.

icon-expand Po ocenah sindikalistov se je na protestnem shodu zbralo okoli 1500 zaposlenih v javnem sektorju. FOTO: Aljoša Kravanja

Za svoje požrtvovalno delo med avgustovsko ujmo so priznanja prejeli junaki iz vrst Policije, ki so v poplavah reševali življenja in premoženje ljudi. Notranji minister Boštjan Poklukar je 59 posameznikom podelil medalje in plakete.

icon-expand Odlikovani policisti so med avgustovsko ujmo reševali iz zraka, organizirali humanitarne prevoze, izvajali 'živo verigo' ... FOTO: Damjan Žibert

Zaposleni na Slovenskih železnicah pa niso dobili priznanj, pač pa po 30 letih nove uniforme. Stare uniforme v petrolejsko modri barvi, ki so jih zaposleni v SŽ nosili vse od osamosvojitve Slovenije, bodo zamenjale nove temno modre.

icon-expand Zaposleni na SŽ bodo nove uniforme začeli uporabljati od nedelje, ko stopi v veljavo nov vozni red. FOTO: Bobo

Svojo "delovno obutev" pa je naš košarkarski as Luka Dončić okrasil z imenom svoje prvorojenke. Novico o rojstvu hčerke Gabriele sta mlada starša razkrila minuli vikend. Očetovstvo pa očitno odlično vpliva na Luko, saj so njegovi Dallas Mavericksi s kar 50 točkami razlike premagali Utah. Luka Dončić pa je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je že v prvem polčasu tekme dosegel trojni dvojček z vsaj 25 doseženimi točkami.

icon-expand Luka Dončić je s svojim 60. trojnim dvojčkom v karieri na večni lestvici te kategorije prehitel legendarnega Larryja Birda in se povzpel na 9. mesto. Med tekmo pa je nosil superge z imenom hčerke. FOTO: Profimedia

Izjemen dosežek si je priplavala Neža Klančar, ki je postavila nov slovenski rekord v plavanju. Na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Otopeniju je namreč dosegla čas 58,55 sekunde na 100 metrov mešano. Lasten rekord je izboljšala za 23 stotink sekunde, a ji je za kolajno zmanjkalo 22 stotink sekunde, tako je pristala na četrtem mestu.

icon-expand Neža Klančar je bila z izidom zadovoljna, a si želi, da bi bila prihodnjič še hitrejša. FOTO: AP

Svojevrsten rekord je postavil tudi angleški igralec snookerja Ronnie O'Sullivan. 47-letnik je namreč že osmič v karieri osvojil prvenstvo Združenega kraljestva, s čimer se je v zgodovino zapisal ne le kot najmlajši (turnir je osvojil že leta 1993), pač pa tudi kot najstarejši zmagovalec tega prestižnega turnirja.

icon-expand Ronnie O'Sullivan je še dodatno utrdil status najboljšega igralca snookerja v zgodovini tega športa. FOTO: AP

Da leta niso nič drugega kot le številka, pa je znova na svojem tradicionalnem decembrskem koncertu v Cankarjevem domu potrdil Vlado Kreslin, ki je letos napolnil okroglih 70 let. Na odru sta se mu pridružila tudi 95-letni oče Milan in vnukinja Ajdina.

icon-expand Kdo ga ne bi prepoznal, Vlada Kreslina, generacije 1953? FOTO: Miro Majcen

icon-expand Milan, Ajdina in Vlado Kreslin. Tri generacije skupaj na odru. FOTO: Miro Majcen

Prav poseben podmladek pa so dobili v parku plazilcev Gatorland v Orlandu na Floridi. Izvalil se je namreč izredno redek beli levcistični aligator. Skupaj z njim na svetu živi le sedem znanih levcističnih aligatorjev.