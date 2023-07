Od nasedle jahte do prestreljenega policijskega avtomobila

Prvi julijski teden je več vročine kot v ozračje prinesel na politični parket. Na začetku tedna so premik več močnih nevihtnih celic nad Slovenijo spremljali siloviti nalivi, pred koncem tedna pa se premik zgodil na stolčku ministra za zdravje. Z njega je vstal Danijel Bešič Loredan. Pri Šmarjeških Toplicah je 62-letni voznik streljal na policijsko patruljo, tehnična napaka na klimatski napravi pa je povzročila hud požar v stanovanjskem bloku v Ljubljani.

Ponedeljkovo obilno deževje, ki je v popoldan in zvečer zajelo Slovenijo, je za seboj pustilo ogromno škodo. Hudourniki so zalili več stanovanjskih hiš in poplavili ceste, zaradi plazu se je iztiril vlak, še en plaz pa je delno zasul in poškodoval avtobus. Orkanski veter je odnesel streho na Gimnaziji Litija, sanacija šole bo dolga in obsežna.

Veliko materialno škodo, ocenjeno na 400.000 evrov, je povzročila tudi tehnična napaka na klimatski napravi v enem izmed stanovanjskih blokov v ljubljanski soseski Nove Jarše. Štiri stanovanja trenutno niso primerna za bivanje. Poškodovan ni bil nihče, ena oseba pa je ob dogajanju doživela šok.

Zaradi nesreče na morju pa se je začelo pisati o milijonskih zneskih. Blizu marine Punat na otoku Krk je v soboto zvečer nasedla slovenska jahta. V času nesreče je bilo na krovu 11,6 metra dolgega plovila šest ljudi, vsi slovenski državljani, med njimi tudi lastnik. Izkazalo se je, da gre za Tomaža Ročnika, sicer pravnomočno obsojenega velenjskega podjetnika, ki državi dolguje štiri milijone evrov.

V torek pa so se številne oči uprle v vozilo, ki ga na slovenskih cestah (na srečo) ni pogosto videti. Zaradi oboroženega in nevarnega osumljenca so se morali na intervencijo v Grosuplje odpraviti pripadniki Specialne enote slovenske Policije. Vanje je uperil orožje, vendar so ga obvladali.

Slabše pa jo je odneslo policijsko vozilo v Šmarjeti. Policista sta v četrtek popoldne ustavila moškega, ki je vozil pod vplivom alkohola, in mu odvzela vozniško dovoljenje. Ta se je kasneje vrnil na kraj dogodka s šibrovko in pričel streljati na policista. Pri tem je policistko lažje ranil, na avtomobilu pa so vidni številni sledovi krogel.

Tudi petkovo popoldne je napolnilo črnokronične stolpce. Celjsko sodišče je namreč izreklo sodbo Sebastienu Abramovu. Spoznalo ga je za krivega umora njegovega dekleta Sare Veber in mu za to kaznivo dejanje izreklo kazen 27 let zapora, upoštevaje predhodne kazni na drugih sodiščih zaradi goljufij, tudi v zadevi Odrezana roka, pa enotno 30-letno zaporno kazen. Obramba je sicer že napovedala pritožbo na Višje sodišče.

Skoraj hkrati pa je završalo še na političnem parketu. Danijel Bešič Loredan je po dobrem letu dni zapustil položaj ministra za zdravje. Premier Robert Golob mu je predložil odstopno izjavo, minister pa jo je podpisal. Golob je dejal, da imata z Bešičem Loredanom na temo krepitve javnega zdravstvenega sistema različne poglede, zato je bil ministrov odhod po premierjevih besedah logičen in pričakovan.

Nepričakovano pa se je odvila vožnja na vlakcu smrti v ZDA. Obisk zabaviščnega parka na festivalu v Wisconsinu se je za osem potnikov spremenil v nočno moro. Zaradi tehnične napake so namreč vagoni na vlakcu obstali, nekateri potniki v njih pa so na pomoč in zaključek mučne vožnje z glavo navzdol čakali tudi več ur.

V nočno moro pa se je spremenila še ena vožnja, in sicer na ulicah Tel Aviva. Napadalec je z avtomobilom najprej zapeljal v skupino pešcev, nato pa nekatere še zabodel. Palestinskega voznika je pozneje ubil oborožen civilist. Hamas, ki odgovornosti za napad sicer ni prevzel, je napad označil za "prvi odgovor" na izraelsko operacijo v Dženinu.

Marsikoga pa je pogled na obraz pod tančico med poroko v Mehiki verjetno vsaj presenetil. Nevesta je bila namreč samica kajmana, vrste krokodila. Gre sicer za dolgoletno tradicijo domorodnega ljudstva, kjer se moški v spomin na mir med dvema domorodnima skupnostma že več kot 200 let poročajo s samicami kajmanov.