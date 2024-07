Od političnih do naravnih katastrof. Kaj nam je prinesel ta teden?

Prejšnji teden se je začel pestro. Strel, ki je bil namenjen republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpu, je dodobra pretresel svetovno javnost, v Sloveniji pa je odjeknila vest, da je zagorel priljubljen portoroški klub Alaya. In komaj smo dobro vstopili v nov teden, nas je razžalostila novica, da se je poslovila Anita Ogulin, velika humanitarka, ki je veljala za sinonim srčnosti, nesebičnosti in dobrodelnosti. In za konec, ko smo se po dveh letih spomnili na največji požar v zgodovini samostojne Slovenije, ki je uničeval po Krasu, je znova zagorelo.

Medtem ko je republikanski kandidat nagovarjal množico na predvolilnem shodu v Pensilvaniji, so odjeknili streli. Eden je bil namenjen prav njemu. Napadalec je Trumpa zadel v desno uho. Trump je sicer napad prestal dobro, strelca pa so ubili.

Streljanje na Trumpovem shodu

Trump je odlično izkoristil svoj trenutek ranljivosti in pokazal, da ni prav občutljiv. Takoj po napadu, ko so varnostniki prihiteli, da ga umaknejo s prizorišča, jih je za trenutek ustavil, in s krvjo na obrazu zmagovito dvignil pest ter sporočil prisotnim: Borba! Njegova zmagovalna slika je preplavila svet, mnogi pa so dejali, da se bodo te fotografije zapisale v zgodovino.

Streljanje na Trumpovem shodu

No, in ker se je Trump v javnosti po napadu pojavil s prevezo čez uho, so si njegovi podporniki v znak solidarnosti prav tako polepili ušesa.

Trumpovi podporniki so si nadeli preveze za ušesa

Že v nedeljo se je začel požar, a ne v naravi, temveč v portoroškem klubu Alaya. Ogenj se je hitro širil v sosednje prostore, požar pa je bil zelo obsežen. Šele dan po začetku intervencije so gasilci uspeli pogasiti ogenj, ocenjeno pa je, da bo materialna škoda ogromna. Gašenje je bilo težavno, predvsem zaradi nične vidljivosti zaradi gostega črnega dima in 800 stopinj Celzija pod stropom.

Požar v Portorožu

V torek se je Slovenija zavila v črno. Razžalostila nas je vest, da je po dolgotrajni bolezni umrla Anita Ogulin, velika humanitarka, ki je svoje življenje posvetila pomoči drugim in na tisoče otrokom omogočila lepšo prihodnost. Za svoje humanitarno delo je prejela številna priznanja in odlikovanja, letos tudi državno odlikovanje zlati red za zasluge. Dolga leta je delovala kot predsednica Zveze prijateljev mladine Moste-Polje, ki se je letos njej v čast preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM. Pred dobrima dvema letoma pa se je morala začeti boriti tudi zase, dobila je namreč diagnozo kronične levkemije in mnogoceličnega limfoma B. 16. julij je dan, ko je legla k večnemu počitku, a njeno ime in poslanstvo živita naprej.

Anita Ogulin

Kot je bilo napovedano, smo vstopili že v drugi teden vročinskega vala. Ne samo, da je vročina pestila regijo Zahodnega Balkana, tudi v Sloveniji smo začeli odštevati dneve do ohladitve. V torek je val doživel vrhunec, v Novi Gorici so se temperature povzpele do 37 stopinj, tudi morje jih je imelo več kot 30. Na Primorskem so v sredo razglasili veliko požarno ogroženost, kar se je pozneje izkazalo za povsem upravičeno. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila za območje Istre, Krasa, Postojne, Pivke, Ilirske Bistrice, Vipavske doline, Goriške, Brd in Kanala. Ogrožena območja so nadzorovali tudi z letali za gašenje.

Vročinski val v Evropi

Smo se pa v uredništvu razveselili novice, da se na male zaslone vrača naša Nuša Lesar, dolgoletna voditeljica Sveta na Kanalu A. Po 460 dneh odsotnosti od ekranov in žarometov pravi, da se kar malo boji svojega povratka, in se sprašuje, ali bo sploh še znala spisati napovedi.

Nuša Lesar

Le nekaj dni po razglasitvi požarne ogroženosti na Primorskem so se strahovi uresničili. Kras je znova zagorel, domačine v kraških vasicah pod Trsteljem pa je vse to spomnilo na velik požar pred dvema letoma, ki je začel 15. in trajal vse do 26. julija. Požar, ki je izbruhnil med Mirnom in Opatjim selom pred dvema letoma, je v sedemnajstih dneh uničil 3700 hektarjev površin na goriškem Krasu, od tega 2900 hektarjev gozda. Doslej so s sadikami obnovili le 45 hektarjev, na 130 hektarjih so odvrgli semena, za kar so porabili 450 tisoč evrov.

Požar na Krasu

Letos ni bilo tako hudo kot pred dvema letoma. Požar je v bližini naselja Škrbine zagorel okoli 10. ure zjutraj v četrtek. Nekaj čez 15. uro je Uprava RS za zaščito in reševanje sporočila, da je ogenj zajel okoli več kot 100 hektarjev, številke se gibljejo od 130 do 150 hektarjev, predvsem gozdnatih površin.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert









Na pomoč sta priskočila tudi dva Air Tractorja. Za razliko od helikopterjev, ki odvržejo en kubični meter vode, letala odvržejo tri kubične metre, drugačen pa je tudi njihov način odmeta, saj vodo odvržejo s hitrostjo 100 kilometrov na uro in ne iz lebdenja, kot je to mogoče pri helikopterjih.

Posnetki gašenja iz Air Tractorja

Ursula von der Leyen si je priborila drugi petletni mandat na čelu Evropske komisije. Imenovanje nemške političarke je podprl 401 poslanec, proti jih je bilo 284, 15 pa se jih je vzdržalo.