Od sklec do streljanja: ko poči F2000, ti zabrni celo telo

Ko sem stopila skozi vrata vojašnice na Bohinjski Beli, se niti približno nisem zavedala, da bom čez 14 ur z bolečimi podplati, prvim žuljem in povsem razbolenimi koleni razmišljala, ali bom sploh zdržala. Pred mano so bili trije dnevi življenja po vojaško. Za katerega sem se odločila kljub temu, da v enem kosu komaj naredim 20 ženskih sklec, in da mi vojska niti približno ni jasna. A vojašnica, obdana z gozdnato Jelovico in šumom Save Bohinjke, je vse to spremenila.

"Deset minut imaš, da se urediš, potem pa se dobimo pred vojašnico," je zatopljenost ob prihodu v povsem nov svet prekinila cimra Ana, ki me je sprejela v sobi 204. Nase zato navlečem vojaško uniformo, nogavice, hlače, majico, bluzon. Nato hlače pravilno priviham, skrijem vezalke na škornjih, ravno prav zapnem vojaško jakno in si v drugi žep na levi hlačnici zatlačim kapo. Čas me preganja, ne vem dobro, kaj počnem. Na napake me vseskozi opozarjata Maruša in Leja, ki si delita pograd ob nasprotni steni.

icon-expand Soba 204 v vojašnici Boštjana Kekca v Bohinjski Beli. V njej je bilo skupaj sedem pogradov, torej 14 postelj, skupaj z mano pa 10 deklet. Po dve sta si delili omaro, v kateri je bila vsa vojaška oprema. Civilna oblačila niso dovoljena. FOTO: U.B.

Povsem raztresen nahrbtnik in štiri torbe, ki so se pripeljale z menoj iz Ljubljane, ostanejo na tleh, ko stečem do postroja, kjer mirno čaka 26 udeležencev drugega voda. V vojašnico so na Vojaški tabor prispeli dan prej, zato jim je bil vojaški žargon že znan. "Mirno! Obrat levo! S pohodnim korakom naprej!" Čeprav korakanje še ni bilo popolnoma usklajeno, so organizirano dosegli široko betonsko zaplato, veliko za dve košarkarski igrišč ter svoje stvari odložili na tla.

Na ministrstvu za obrambo ocenjujejo, da je med vsemi udeleženci Vojaškega tabora približno 30 odstotkov deklet.

Vse skupaj so nadzorovali poveljniki voda Žiga Sušnik, vodna podčastnica Katarina Miklavžina ter vodje prvega, drugega in tretjega oddelka Benjamin Hasanagič, Samo Obrulj in Nika Berlinger. Skupini so poveljevali v sklopu druge faze izobraževanja 35. generacije šole za častnike.

icon-expand FOTO: U.B. icon-chevron-left icon-chevron-right

Za člane skupine, med katerimi je bila večina stara med 18 in 21 let, je bilo na vrsti spoznavanje z avtomatskimi puškami F2000S, glavnim orožjem vojaka Slovenske vojske (SV). Puške belgijske izdelave je začela uporabljati leta 2006. Od takrat pa do danes so se izkazale za izredno praktične, predvsem zaradi svoje velikosti in teže. Vsak udeleženec je dobil svojo, ob učenju pobiranja in odlaganja na tla pa so z njimi ravnali posebno previdno. Razen nekaj izjem na desni, od koder so se občasno slišali pogovori o terminatorju in glasnih pokih. Še manj kot 48 ur nas je ločilo do prvega 'pravega strela'.

Poleg F2000S se je drugi vod spoznal tudi z zračno puško, streljanje z njo je sledilo še isti dan, pod budnim nadzorom poveljnikov.

Čeprav sonce močno pripeka, vročina se odbija tudi od razgretega asfalta, na katerem stojimo, je nošnja škornjev in dolgega bluzona obvezna. Če ga nosi eden, ga nosijo vsi. Vsi se tudi z zanimanjem učijo uporabe avtomatskih pušk, ki so seveda izpraznjene in varnostno pregledane. "Varnost je na prvem mestu. V Slovenski vojski to dokazujemo tudi s tem, da še nismo imeli smrtne nesreče z orožjem," vseskozi opozarja poveljnik Sušnik.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Še preden se lotimo razstavljanja pušk, pa Obrun vpraša: "Kakšna bo nagrada?" Verjetno mi je zaradi zmedenega obraza Maruša, ki je stala na moji desni, na hitro prišepnila, da v bistvu ne gre za nagrado, tako poveljniki le imenujejo ... kazensko telovadbo. Po 30 počepih, 10 sklecah in 10-sekundnem držanju položaja deske (planka) nam je tisti dan ostalo še 150 enot. Drugi vod je namreč moral 'za nagrado' dnevno opraviti 250 enot. Ena enota je pomenila ali počep ali dva poskoka ali skleco ... odvisno od volje poveljnika. V primeru, da udeleženci niso upošteval navodil, so kaj izgubili ali pa niso bil primerno urejeni, so sledile dodatne 'nagradne točke'.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Dan se začne ob 5.30 in konča okoli 22.15 Na 14-dnevni vojaški tabor, ki se enkrat letno odvije v Bohinjski Beli, se lahko zaradi zahtevnosti programa prijavijo le polnoletni dijaki in študenti, ki so tudi varnostno preverjeni. Zaradi fizičnih naporov na taboru morajo opraviti tudi zdravniški pregled. Na taboru se z vojaškim poklicem spoznajo prek različnih aktivnosti – med drugim izobraževanja o orožju, plezanja, raftinga in vojaških iger. Dan se začne nekaj pred šesto uro zjutraj, zaključi pa okoli desete ure zvečer. A četudi se luči po pregledu sob ugasnejo, pa se v šepetanje med udeleženkami nadaljuje.

Mislili bi si, da so večerni pogovori v vojaških skupnih sobah namenjeni vsem mogočim temam, udeleženke večino časa ponavljajo snov preteklega dneva. Med drugim so se morale naučiti različne vojaške čine in njihove oznake, sestavo puške F2000 ... Nekatere v tem času pokličejo domov, druge berejo knjige.

"Kdo za vraga bi čez poletje dva tedna želel preživeti v takem tempu," se med šepetanjem in ponavljanjem snovi sprašujem sama pri sebi. Ura je 22 in 15 minut, moja kolena so rdeča, vroče mi je. Boli me glava, in res – ne pretiravam, če rečem, da imam vsega dovolj. Kljub nagibom, da bi najraje odšla domov, pa me nekaj zadržuje. V 14 urah sem namreč poleg vojaškega sveta spoznala tudi osebe, ki so del njega. To, da je vojska zgodba o povezanosti in medsebojni pomoči. Da vztrajaš zaradi sočloveka. Da bo njemu bolje. In to ti prinese zadovoljstvo. S to mislijo nekje okoli 11. ure zvečer zdrsnem v sen.

Maruša je bila že na taboru Mors in mladi, a so ji bili izzivi nekoliko prelahki, zato se je letos z veseljem udeležila še Vojaškega tabora za študente in polnoletne dijake. "Tabor je precej bolj naporen od Morsa in mladi. Tam smo imeli največ tri aktivnosti na dan, tukaj pa smo v pogonu ob pol šestih zjutraj pa do desete ure zvečer," je nekoliko potožila. Kljub naporom se v prihodnosti vidi v Slovenski vojski – čeprav njena starša nad tem nista najbolj navdušena. Drugače je pri Ani. Njen oče je vojak, a se tabora ni udeležila zaradi njega. Sem jo je 'zvlekel' njen fant Benjamin, ki je nad vojaškim življenjem izredno navdušen. Ana pa ... nekoliko manj. A je v soboto praznovala rojstni dan, ki ga ni želela preživeti sama. Benjamin se je na tabor prijavil, ker bi rad postal vojaški pilot. Zato se je tudi odločil za obiskovanje strojne fakultete, kjer se že izobražuje o letalstvu. V drugem vodu je tudi Lea, ki se je pred kratkim zaposlila kot vzgojiteljica. Ko se je prijavila na tabor službe še ni imela. Za dva tedna v vojašnici je 'žrtvovala' svoj letni dopust. "To je letos moje morje." Na tabor se je prijavila skupaj s fantom Tilnom, a so njega razvrstili v četrti vod. Med vojake se bo zagotovo še vrnil tudi Luka, ki je sicer že odslužil tudi tri mesece prostovoljnega vojaškega roka v Vipavi. Kljub temu mu udeležba na Vojaškem taboru ni preveč dolgočasna, je povedal. "Če ne drugega pa malo pomagam ostalim udeležencem pri aktivnostih."

Naslednje jutro me ob 5.30 zbudi zvok vsaj petih budilk, na svojem pogradu se previdno obrnem, da ne bi slučajno padla dol. Postelja je široka le 90 centimetrov, varovalne ograje pa ni. Hitro skočim na tla, poiščem svojo toaletno torbico in se odpravim po hodniku v skupno kopalnico. Na desni strani sta dve tuš kabini (brez vrat), na levo pa prostor za umivanje nog. Zraven stojita dve kabini s stranišči. Kopalnica je opremljena s še štirimi umivalniki, pred katerimi se že gnete približno deset deklet. Vse smo oblečene v enake sive hlače in svetlo zeleno majico.

Na Vojaškem taboru pa med udeleženci 54 polnoletnih dijakov (torej starih 18 ali 19 let) in 50 študentov.

Šele med umivanjem zob imam čas ugotoviti, da se torkove fizične aktivnosti poznajo na bolečih mišicah in razbolenih podplatih. Za urejanje imamo dvajset minut, sem spada tudi preoblačenje v uniformo oziroma športno opremo – odvisno od predvidenih aktivnosti. Mene je čakalo plezanje in spust po previsni steni Iglica, zato sem (tokrat nekoliko bolj urno kot dan pred tem) oblekla uniformo in se zglasila v postroju pred vojašnico. Tokrat kot udeleženka četrtega voda.

icon-expand V sredo sem se pridružila četrtemu vodu, ki ga je čakalo plezanje. Takoj zjutraj smo se podali na zajtrk (ki zgleda nekako takole), nato pa prevzeli malico za s seboj, jo natlačili v ruzak in se odpravili na polurni sprehod. Udeleženci vojaškega tabora imajo tri obroke dnevno. Poleg zajtrka, ki ostaja enak, še opoldansko malico (kosilo) in večerjo. Za kosilo so nas v sredo presenetili z dunajskim zrezkom in pire krompirjem, za večerjo pa so aktualne jedi na žlico. FOTO: U.B.

Visenje nad 45-metrskim prepadom in popolno zaupanje sočloveku Dinamika v tej skupini je bila popolnoma drugačna, več je bilo hitenja in 'nagrad'. A tudi nagrade so se izvajale drugače. Če si je prejšnja skupina na dan razporedila 250 enot, so v tej telo izklesavali pogosteje – kadarkoli si je to pač zaželel poveljnik Uroš Ribič. Najpogostejši so bili planki, od katerih niso pekle le trebušne mišice, ampak tudi dlani, saj smo jih morali opravljati povsod – pa če je bila pod nami mehka zemlja ali razbrzdan beton s kamenčki.

'Mučenja' si se lahko rešil, če si Ribiču povedal šalo. V primeru, da je bila dobra, si se lahko pobral. Drugače si stal tudi po minuto, dve. No, vsaj zdelo se je tako. Po jutranjem 'vetrikalnem šaljenju' smo se oprtali z velikimi vojaškimi nahrbtniki, čutarami in čeladami ter se odpravili na pot. Bilo je vroče, hoditi je bilo treba v hitrem tempu, pot je bila vseskozi dvignjena. Vmes smo se zaradi utrujenosti dvakrat tudi ustavili, pili vodo in pot nadaljevali. "Skupina je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen," je opomnil poveljnik prvega oddelka Žiga Novak. Po približno dve kilometrih hoje se je v daljavi zaslišal voda, pred nami pa se je odprla 45 metrov visoka stena Iglica.

Med 104 udeleženci Vojaškega tabora je 25 štipendistov ministrstva za obrambo, ki se morajo tabora nujno udeležiti. Mladoletni štipendisti se udeležijo šestdnevnega tabora Mors in mladi.

A čeprav smo prispeli na cilj, so nahrbtniki ostali na utrujenih ramah, čelade pa na preznojenih glavah. Noge so pekle, mišice bolele, nosovi in usta pa glasno sopihala. Najprej postroj. Naveličani obrazi in pokončne drže so se razvrstili v dve vrsti ter potrpežljivo čakali na nov ukaz. Ko je zapihal veter sem je pod ne oprijetimi deli dolgega rokava lahko čutila, kako me hladi. "Preddopustniški detox," mi je prišepnila soudeleženka Špela na desni. Na tabor je prišla s sestro, ki je Morsova štipendistka.

icon-expand FOTO: U.B. icon-chevron-left icon-chevron-right

Po varnostnih napotkih in enournem izobraževanju o plezanju, je sledila pot na vrh – a po stopnicah, ne nevarni steni. Med plezanjem po strmih stopnicah me ujame Tilen. Ker mora čakati, da se prevežem, začneva klepetati. Pove mi, da je na tabor prišel s punco, ki so jo dodelili v drugi vod. Leo, vzgojiteljico. On je čebelar, ki je z obrtjo začel pri 16. letih. "Zaželel sem si domačo žival in sem domov prinesel čebelo."

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Pot do vrha Iglice ni preveč naporna, od prihodu na konec poti pa nas pričaka lep razgled na Jelovico z Babjim zobom. Tam so tudi že pripadniki 132. gorskega polka, ki pripravljajo vrvi za spust po previsu. A še preden se zagreti udeleženci udeleženci lahko spustijo po 45 metrov visoki skali, morajo preplezati prepad, pod katerim teče potok Suha.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

V skupini, s katero sem preživela cel torek, so celo sredo nadaljevali s pripravami na četrtkovo streljanje. Učili so se specifike puške F2000, kako se z njo varno rokuje, kako se jo preda, pa tudi pregleda. Preden so odpotovali na četrtkovo odpravo do strelišča Crngrob pri Kranju, je moral vsak opraviti tudi t. i. TRO, test rokovanja z orožjem. "Orožje je samo naprava. Nevarno postane v rokah človeka," so vseskozi izpostavljali poveljniki skupine. Poveljnica Berlinger ob opravljanju testa ni gledala skozi prste. Eden izmed udeležencev je test opravljal toliko časa, dokler si ni v celoti zapomnil, kakšen je pravilni varnostni postopek. Ko gumijaste nabije zamenjajo pravi, ne sme biti napak. "Navodila upoštevamo zato, ker smo radi živi," enkrat vmes navrže poveljnik Obrun.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Po tem, ko je 26 udeležencev usvojilo tudi tehnike različnih strelskih položajev, so sledile večerne priprave na četrtkovo jutro. Takrat sem se jim znova pridružila. Poveljnika Sušnik in Obrun sta razložila potek vaj, položaje, iz katerih se bo streljalo, in kakšne bodo razdalje med strelci in tarčo. Leja, ki je stala na moji desni je medtem potožila, da jo že močno bolijo noge, desni del vrste pa je na vsake toliko počepnil. V primeru utrujenosti ali kakršnihkoli poškodb je sicer v vojašnici vseskozi na voljo medicinska pomoč, tudi poveljniki so se večkrat dnevno prepričali, ali se res vsi udeleženci počutijo v redu. Ko poči F2000, ti zabrni celo telo Četrtkovo jutro je bilo prijetno oblačno – to je bilo dobro, saj je pomenilo, da nas na strelišču sonce ne bo preveč žgalo v vrat. Po zajtrku se je drugi vod napokal v avtobus in z Bohinjske Bele odpotoval proti Kranju. Pridružil se nam je tudi prvi vod, vaje na strelišču Crngrob pa smo izvajali ločeno. Oni so streljali s pištolo, mi smo imeli svoje puške.

Na strelišču nas je najprej čakala seznanitev z malokalibrsko puško, varno smerjo in ponovitev povelj. Obvezna oprema so bili glušniki in čelada, v primeru, da smo se približali skupini ki strelja, pa tudi neprebojni jopič. Če bi kdo na strelišču naredil napako, bi bil z njega takoj odstranjen. Poveljniki so nas razdelili v tri skupine po deset (oziroma sedem), streljali smo izmenično. Po streljanju s športno malokalibrsko puško kalibra 5,6 mm je sledilo tisto, na kar smo se pripravljali zadnjih nekaj dni – streljanje s F2000. Padla sem v tretjo, zadnjo skupino, s katero smo na varni razdalji čakali, da pridemo na vrsto. Med streli prve skupine je druga že čakala nekoliko bližje, vsi so imeli neprebojne jopiče. Takrat se je prvič zgodilo, da smo imeli sredi belega dne čas za konkreten pogovor. "Oprema sicer ni udobna ampak v zadnjem tednu še nismo tako dolgo sedeli," je izpostavil Tim. Ostali so se z njim strinjali, Benjamin pa je med bobnenjem strelov iz enega izmed 14 žepov na uniformi privlekel viki kremo.

icon-expand FOTO: U.B. icon-chevron-left icon-chevron-right

Po približno polurnem čakanju je bil čas, da prvi pravi naboj iz avtomatske F2000 izstreli tudi tretja skupina. Približamo smo se strelski liniji, vsak s svojim nadzornikom. V vlogo vodje streljanja je stopil poveljnik Sušnik. Poberi orožje, reče najprej. Pištolo primem v roke, začutim njeno težo. Se uležem na tla, jo po povelju napolnim z okvirjem v katerem je devet nabojev. Prilagodim položaj – kopito naslonim na ramo, levo roko pritisnem na kopišček. Odprem optične merke, prilagodim rdečo piko. Ta kaže, kam bo priletel strel. "Ob svojem času ogenj!" slišim kričanje Sušnika. Vdihnem, izdihnem. Okoli mene že poka, ob vsakem strelu soudeleženca začutim, kako zabrnijo razmočena tla. Znova se zberem. Namerim. Pritisnem. Sunek v ramo mi pove, da je naboj odletel. Strel me preseneti, tako je prav. Všeč mi je trda drža pištole in preciznost diha, s katerim lahno povečujem pritisk na sprožilcu. Trikrat ustrelim. Na vrsti je malica.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

'Pridejo tisti, ki imajo ambicije' Prvi in drugi vod so na strelišču Crngrob spremljali tudi vodja Vojaškega tabora major Damijan Korpič in vodniki vodov. Major ima večletne izkušnje s poveljevanjem v vojski, na vojaškem taboru pa je letos sodeloval drugič. V vojski se je zaposlil leta 1994, častnik je od leta 2017. Aktivnosti tabora organizira ministrstvo za obrambo, pri razlikah z drugimi vojaškimi aktivnosti pa major Korpič poudari predvsem kratko časovnico. "V ponedeljek so prišli, tri dni za tem pa že streljajo," je ponazoril. Pri mladih sicer ne opazi manka discipline. "Sem pridejo tisti, ki imajo ambicije in bi še kdaj oblekli vojaško uniformo."

icon-expand Vojaški tabor vsako leto obišče tudi veliko takih, ki so v preteklih letih že bili na taboru Mors in mladi. FOTO: Slovenska vojska

Podatkov o tem, koliko mladih se po obisku tabora odloči za vojaško življenje, sicer na ministrstvu nimajo. Major pa: "Lahko povem, da je v letošnji generaciji šole za častnike, v kateri sem poveljnik učne čete, jih je bila več kot polovica vseh udeležencev bila prisotna vsaj na enem taboru SV, tabor je točka preizkušnje, da se potem nekdo odloči za pridružitev vojski." Vojaško življenje tudi za mladoletne Kot že omenjeno Ministrstvo za obrambo vsako leto organizira tudi šestdnevne vojaške tabore za mladoletne dijake Mors in mladi. Letos so jih izvedli že pet, in sicer dva zimska ter tri poletne, udeležilo se jih je 614 dijakov in dijakinj, kar je največ do sedaj. Letos so zaradi velikega zanimanja prvič odpravili omejitev števila udeležencev. Med udeleženci tabora Mors in mladi je največ takih, ki so junija zaključili prvi letnik srednje šole, najmanj je tistih iz tretjih letnikov.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right