Od spoznavanja brancina do raziskovanja in gastronomije v podzemlju

Spadate med tiste, ki svoj dopust raje preživijo v hribih in na morju, ali pa vas mikajo nenavadna, a čarobna doživetja? Zdaj, ko se številni gnetejo na plažah, je zato idealna priložnost, da preizkusite nekaj novega, nekaj, kar bo za vedno pustilo pečat. Bi poskusili?

Potem ko so turistični boni, ki jih je država namenila vsem prebivalcem države za pomoč pri reševanju turizma po epidemiji koronavirusa, postali prav hit in so turistične destinacije polno zasedene, smo poiskali zanimive kraje, ki obiskovalcem ponujajo nekaj več, doživetje. Posamezniki, pari in družine lahko tako poleg prijetne destinacije, kjer si spočijejo telo in duha, doživijo še prav posebno izkušnjo. S pomočjo STO smo za vas izbrali nekaj najzanimivejših. Nepozaben dan v ribogojnici Fonda Ste že slišali zgodbo o najboljši gojeni ribi na svetu? Ste morda že uživali v njenem izjemnem okusu? Če ste na obe vprašanji odgovorili nikalno, potem morate spoznati pripoved o družini biologov, ki se je odločila, da bo vzgojila najboljšo ribo na svetu ter med plovbo proti morskemu vrtu prisluhnete njihovi slastni in strastni zgodbi. Doživetje poteka na najbolj južnem delu slovenskega morja v edini slovenski morski ribogojnici, v zaščitenem območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Med doživetjem boste ob kozarcu malvazije okusili tudi grižljaj Piranskega brancina Fonda, s solnim cvetom in kapljico istrskega oljčnega olja.

Cena: 36 evrov na osebo

Ribji butik sredi morja sicer izstopa zaradi trajnostnega in sonaravnega gojenja brancinov. Ekonomsko gledano pa v morski ribogojnici Fonda,počnejo vse 'narobe' – ribe imajo predolgo v vodi, dajejo jim predrago hrano, gojijo najboljše ribje mladiče, vse delajo ročno, ne uporabljajo kemikalij, v mrežah pa imajo na prostornino desetkrat manj rib, kot je običajno. A to je cena, ki jo plačujejo v želji po vzreji najboljše gojene ribe na svetu. Če imate raje kot ribe medvede, pa morate velikega kosmatinca spoznati v njegovem življenjskem okolju.

Obiščite dom rjavega kosmatinca Vstopite v svet skrivnostnih kočevskih gozdov in postanite del raziskovalne ekspedicije ter stopite na migracijske poti rjavega medveda. Pod izkušenim vodstvom lokalnega vodnika boste doživeli divjo naravo kočevskih gozdov. Čisto od blizu boste spoznali 'kralja' kočevskih gozdov in okušali neobičajna, a užitna gozdna zelišča.

Cena: 2 osebi – 300 evrov/osebo, 3 osebe – 220 evrov/osebo, 4 osebe – 180 evrov/osebo.

Gre za doživetje, ki bo spremenilo vaš pogled na gozd in divje zveri. V verigi največje strnjene površine gozdov v Evropi lahko namreč še vedno v naravnem okolju vidite tri velike zveri – medveda, volka in risa. Odkrivali boste zgodbe gozda skozi stopinje divjih živali in se v območju brez wi-fi signala naučili slišati tišino. Naučili se boste tudi veščin nabiranja užitnih rastlin in si privoščili kosilo v bližini pragozda. V nekdaj zaprtem območju Kočevske Reke boste vstopili v Medvedovo sobo in spoznali zakulisje navad drugega največjega kopenskega plenilca na svetu. Za epilog pa bo sledil še test vaše potrpežljivosti sredi gozdne opazovalnice. Če bo sreča mila, boste tudi v živo spoznali medveda. In če boste želeli izpopolniti veščino nabiranja užitnih rastlin in vam bodo zadišala še zelišča, se lahko podate v čarobni svet zelišč.

Zeliščna čarovnija v Savinjski dolini V spremstvu izkušenih zeliščaric boste odpotovali v čarobni svet zelišč na nekdanjem samostanskem vrtu. Inspirativno doživetje bo poživilo vaše čute in zavedanje samega sebe. Predramili boste svoje čute z zeliščnim kopanjem, senzorično izkušnjo sredi nekdanjega samostanskega vrta ob največji slovenski katedrali. Uporabnost zelišč in lokalno zgodovino boste namreč spoznavali na doživet način.

Cena: 2 osebi – 149 evrov/osebo, 6 oseb – 75 evrov/osebo.

Stopili boste na pot raziskovanja lokalne zgodovine in svojih čutov s pomočjo zelišč. Po srečanju v butični zeliščarnici se boste odpravili na doživljajski sprehod do največje slovenske katedrale. Odkrivali boste skrivnosti nekdanjega samostanskega vrta z več kot 160 vrstami avtohtonih zelišč. Zeliščarici s strokovnim znanjem vas bosta popeljali skozi zeliščno kopanje, senzorično izkušnjo s štirimi povabili, ki se po vzoru nekdanjih menihov benediktincev izvede v tišini. Izbrali si boste svoje najljubše zelišče in prisluhnili njegovi zgodbi. Ob vrnitvi v zeliščarnico boste sodelovali pri pripravi kadila, namaza in kurjenju ognja. V prijetni domači atmosferi in z vonjem po zeliščih boste doživeli poseben obred čajanke, ki bo predramila vaše čute in zavedanje samega sebe. Na koncu doživetja bo zadišalo po ajdovem kruhu. Ajda je bila na Slovenskem sicer prvič omenjena prav v urbarju gornjegradskega benediktinskega samostana leta 1426. Na čuječe doživetje pa se lahko odpravite v Goriška Brda. Občutite moč briških zgodb in običajev Brda lahko doživite skozi vodeno prakso čuječnosti ter na drugačen način spoznate celoten letni cikel trte in vino Motnik. Podali se boste na intimno potovanje k samemu sebi. Ob vodenju strokovnjakinje za čuječnost in psihoterapevtsko znanost boste začutili prastare korenine, ki segajo tudi do Brd, kjer uspevajo najsevernejši nasadi oljk v Sredozemlju. Med brajdami teras boste spoznali neverjetno bogastvo - samo za ta mikro prostor značilnih - avtohtonih vinskih sort. Skozi okušanje Motnika, skorajda pozabljenega vina starovercev, vam bodo odškrtnili vrata do ene najbolj varovanih skrivnosti širšega prostora ob reki Soči. Doživetje, ki vas bo popeljalo do večje povezanosti samih s seboj, drugimi in okolico in zakaj je pri tem tako pomembno biti polno prisoten tukaj in zdaj.

Cena: 129 evrov na osebo (skupina 2 do 3); 89 evrov na osebo (skupina 4 do 6); 79 evrov na osebo (skupina 7 do 10).

Vino Motnik je sicer iz pozabe iztrgal etnolog Pavel Medvešček, ki je bil več kot 40 let varuh ene najbolj osupljivih skrivnosti tega prostora. Sicer pa obredno vino starovercev Motnik nastaja iz najbolj dozorelega grozdja. Staroverci so ga hranili v sodih iz češnjevega lesa, ki so ga pred tem dimili s posebnimi zelišči. In če vam doživetje z vinom starovercev ne bo dovolj, se lahko odpravite po poti najlepših vinskih zgodb do najstarejše trte na svetu. Začutite življenjsko energijo trte in vina V družbi izkušenega sommerlierja boste odkrivali edinstvene zgodbe štajerskih vinarjev vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija stoletnih kleteh, vinske katakombe in krošnjo najstarejše trte na svetu. Odpravili se boste na popotovanje od znamenitega srca med vinogradi, ene največjih in najstarejših vinskih kleti v Evropi do najstarejše vinske trte na svetu. Podali se boste na vinsko romanje po eni najlepših vinskih cest Slovenije. Izbrusili boste svojo vinsko kulturo z vrhunskim sommelierjem in okusili spajanje štajerskih vinskih sort z izbrano lokalno kulinariko. Spoznali boste štajerske vinarje in ujeli magičen trenutek znamenitega srca med vinogradi, ki velja za enega najlepših razgledov v Sloveniji.

Cena: 2 osebi – 77 evrov/osebo, 70 evrov/osebo za skupine (6 oseb).

Izgubili se boste v vinskih katakombah pod starim mestnim jedrom Maribora. Nazdravili boste pod krošnjo najstarejše trte na svetu, katere zgodba o preživetju srednjeveških požarov, turških napadov, trtne uši, poplav in bombardiranja zavezniških letal vas bo prevzela in navdala s prav posebno energijo. Več kot 450 let Stara trta z Lenta, ki letno rodi do 40 kg grozdja, je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. Njene potomke rastejo v Parizu ob vinskem muzeju, Vatikanskih vrtovih, na Praškem gradu in ob Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Slovenija pa ni znana le po dobrem vinu, ampak tudi po odličnem olivnem olju.

Nostalgično popotovanje z legendarnimi starodobniki po istrskih oljčnikih Na zabaven način boste okušali vrhunska oljčna olja in tradicionalne istrske kulinarične posebnosti. Vaši vodniki bodo družinski člani družine Lisjak, ki so največji pridelovalci oljčnega olja v Sloveniji. V največji družinski oljarni v Sloveniji si boste sami umešali svojo najljubšo kombinacijo oljčnega olja in ob okušanju tradicionalnih istrskih jedi spoznali široko uporabnost oljke v kozmetiki in industriji.

Cena: od 300 evrov (za skupino, min. 2 osebi)

Spoznali boste zgodbo o oljčnem olju, doživeto v starih nasadih oljk, sredi visokotehnološkega laboratorija in na robu čudovitega morskega klifa v strunjanskem naravnem rezervatu. Za piko na i pa se boste odpravili na nepozabno vožnjo v legendarnih starodobnikih flower power generacije, ki so reciklirani z oljčnim lesom in so na svoj način zaznamovali primorskega človeka in zgodovino sveta. Na doživljajski turi boste lahko okusili tudi mešanico starih istrskih sort, ki so preživele tudi do 300 let. V Velenju pa lahko okusite podzemlje z vsemi svojimi čuti. Gastronomska pustolovščina 160 metrov pod zemljo

Cena: 475 evrov na osebo (za 2 osebi), 250 evrov na osebo (za 6 oseb) oziroma 110 evrov na osebo za skupine nad 25 oseb.

Doživeli boste vrhunsko gastronomsko izkušnjo v najgloblji jedilnici v Sloveniji. Stopili boste v časovni stroj in postali del podzemne avanture na eni od najdebelejših plasti premoga na svetu. Po rudarskem pozdravu Srečno! se boste z najstarejšim dvigalom v Sloveniji spustili v najglobljo jedilnico kar 160 m pod zemljo. Tu vas bodo s svojo presenetljivo ''Štajgerjevo južno'' s štirimi hodi čakali večkrat nagrajeni chefi Vile Herberstein. Ob glasbeni spremljavi in animaciji boste z vsemi čuti okusili vrhunske kulinarične mojstrovine kot sodobno različico knapovskih jedi. Po vožnji s podzemno železnico pa vas bo čakal še kozarec penine v rudniški črni garderobi. Če vam podzemlje ne ustreza najbolj, se lahko sprostite in kulinarično doživetje okusite tudi ob reki Soči. Doživite dolino Soče – od vode do kruha in mleka Odklopite vsakdanje skrbi in pobegnite v naročje narave. Doživeli boste kulinariko doline Soče in skrite kotičke enega najbolj vodnatih predelov Slovenije. Podali se boste na raziskovanje kristalno čistih voda, ki se v veliki meri nahajajo v objemu Triglavskega narodnega parka, in odkrili kakšen okus imajo. Občudovali boste enega najveličastnejših slapov v Evropi in osupnili v Loški Koritnici, dolini stoterih slapov. Pili boste iz izvira, kjer boste obiskali skrivnostno gotsko cerkvico, katere gradnja vse do danes ostaja neznanka. Fotografi pa boste prišli na svoj račun ob Slapu Virje, pod katerim je nastal očarljiv tolmun zelenih odtenkov. Uživali boste v lepoti pristne narave na raftingu na bistrih brzicah reke Soče. Začutili boste tudi moč narave v sestavinah, ki jih domačini vpletajo v svoje jedi. Na terasi butičnega hotela si boste pod zvezdnim nebom in ob spremljavi murnov privoščili večerjo priznanega kuharskega chefa iz restavracije z Michelinovo zvezdico. Spekli si boste izvrsten kruh z drožmi, priča pa boste tudi ročni molži krav in okusili posebnost sirov planin nad Sočo. Na potepu boste okusili tudi bovški sir, ki nosi zaščiteno označbo porekla. V pretežni meri je narejen iz ovčjega mleka avtohtone pasme bovške ovce. Na svoji poti pa boste morda srečali tudi soško postrv, ki živi samo v rekah od Italije do Albanije, najbolj pogosta pa je prav v reki Soči in njenih pritokih. Lahko pa se prepustite zgodbi o dediščini prve svetovne vojne, povezane s sirarstvom, ki vas popelje vse od muzeja, strelskih jarkov do okušanja sira po starih pastirskih receptih.

Pripoved vojaka s Soške fronte

Cena: 100 evrov na osebo

Postanite gost enega najbolj obiskanih slovenskih muzejev. Raziščite avtentičen labirint kavern in strelskih jarkov ter začutite surovo lepoto vojne krajine, kjer se danes pase živina in prideluje planinski sir. Kamnito visokogorje je tudi po 100 letih od konca vojne prostor živih pašnih planin, avtentičnih muzejev na prostem in dih jemajočih gorskih razgledov sredi fantastičnega ničesar. Nepozabno doživetje za vse ljubitelje zgodovine, ki iščejo človeške zgodbe vojakov in osebne spomine svojcev, ki so se borili na prostoru Soške fronte. Dodana vrednost doživetja je v nevsiljivem prepletanju zgodovinskega turizma s tisočletno tradicijo sirarstva na planinah, ki se odvija v nekdanji vojni krajini, danes pa dolini izjemnih naravnih lepot. Če pa ste bolj avanturističnega značaja, potem ne smete zamuditi avanture s kajakom v podzemlju Pece. Izzivi lepot zapuščenih rudniških rovov Sredi opuščenih jamskih delovišč, kjer so nekoč rohneli stroji, je speljan labirint podzemnih rovov in jezer, ki jih boste raziskovali v spremstvu vodnika. Veslali boste 700 metrov pod površjem zemlje in raziskovali velikanske rudniške odkope, rove in prostorne dvorane. Vaš vodnik bo nekdanji knap, ki vas bo vodil po sledeh svojega delovnega mesta. Gre za zelo intimno doživetje rudnika, ki je po zaprtju leta 1994 v celoti ohranil vso originalno infrastrukturo. Bodite del 350-letne zgodovine rudnika, v katerem so izkopali več tisoč kilometrov rovov in kar 19 milijonov ton rude.

Cena: 42 evrov oziroma 47 evrov (v sezoni od 1. junija do 30. septembra) na osebo

Globoko pod zemljo se lahko dotaknete tudi čudovitih mineralov, ki jih drugod po svetu le redko najdete – oranžni vulfenit, beli kalcit, srebrni galenit in rjavkast sfalerit. Več kot pet kilometrov dolgo podzemno kolesarsko pot po opuščenih rudarskih rovih pod Peco je mogoče tudi prekolesariti v spremstvu vodnika in ob soju naglavnih svetilk. Iz turistov pa se lahko spremenite v prave raziskovalce tudi v najbolj znameniti kraški jami v Evropi.

Po poteh prvih jamskih raziskovalcev

Cena: 208 evrov na osebo (cena je oblikovana za skupino najmanj 6 oseb)