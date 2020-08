Oddelek NFL za biološke preiskave: od umorov in posilstev do kraje koles

Odvzem sledi poteka na različne načine, ki jih prilagajajo vrsti sledi in količini biološkega materiala, ki jo - glede na okoliščine, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno – pričakujejo na nekem predmetu. "Če na primer iščemo lastnika majice, bomo preiskovali področja, kjer je bila majica najbolj v stiku s kožo, se pravi notranji deli oblačila. Če preiskujemo kaznivo dejanje nasilništva ali pretepa nekih drugih oseb, pa bomo preiskovali površino majice, s katero je ta druga oseba lahko prišla v stik. In tukaj bomo pričakovali manjšo količino biološkega materiala, kot tam, kjer je bil nekdo dlje časa v stiku z oblačilom ," pojasni naša sogovornica.

Na oddelku, kjer je zaposlenih 18 ljudi, letno opravijo okoli 3000 preiskav, kar je 45 odstotkov vseh preiskav v NFL. "Največ preiskujemo sledi, ki so posledica nanosa epidermnih celic, torej kože, nekaj je krvi, ampak tega je vse manj, ker so storilci vse bolj previdni."

Preiskujejo vsa kazniva dejanja, od tatvin koles do umorov, ubojev in posilstev. Zaradi velikega števila preiskav sledi nikoli ne analizirajo posamično, pač pa jih zberejo v neko obvladljivo količino in jih obdelajo v t. i. serijah, kar traja več dni. "Razen v primeru pripornih ali nujnih zadev težjih kaznivih dejanj. Tega se lotimo tudi ob treh zjutraj, če je treba, in takrat imamo lahko rezultate v nekaj urah,"še zagotovi Željka Bogovac.