'Vredna' 42 bilijonov evrov, zagotavljajo pitno vodo, uničili pa smo jih skoraj 90 odstotkov

Podatki kažejo, da je v šotnih barjih shranjenih 30 % kopenskega ogljika. Čeprav se marsikaterih ekosistemskih storitev, ki jih mokrišča nudijo človeku, ne da spremeniti v denar, so te z ocenjenimi 42 bilijoni EUR med najpomembnejšimi ekosistemi in presegajo izračunane vrednosti za gozdove, travišča ali sušna območja, opozarjajo na ministrstvu za okolje in prostor (MOP).

Svetovni gospodarski forum je v poročilu o največjih tveganjih za svet v letu 2020 izpostavil zmanjševanje biodiverzitete, med pomembnejšimi tveganji pa je izginjanje mokrišč in obalnih ekosistemov. Uničenje koralnih grebenov in mokrišč lahko namreč zavarovalnice in turistični sektor na globalni ravni stane milijarde evrov. Ohranjanje zdravega ekosistema ob obalah je ključnega pomena za naravno zaščito pred poplavami in ekstremnimi vremenskimi pojavi. Pri tem so najpomembnejša obalna mokrišča, kot so mangrove ali obalni koralni grebeni.

Več kot 40 % vseh rastlinskih in živalskih vrst živi ali se razmnožuje v mokriščih, v njih npr. živi več kot 100.000 ribjih vrst. Vedno bolj se poudarja dejstvo, da so ravno obalna mokrišča med biotsko najbogatejšimi območji na svetu. Tako je znano, da 30 % vseh ribjih vrst del svojega življenja preživi v mokriščih. Vsako leto pa odkrijejo 200 novih vrst rib. Mokrišča so pomembno življenjsko okolje za dvoživke in plazilce, ptice, ki si najdejo tukaj svoj dom ali pa postanek na selitvenih poteh. Na tisoče rastlinskih vrst domuje v mokriščih. Mnoge endemične vrste so odvisne od posebnih življenjskih okolij in tako vezane na specifična mokrišča.

Uničenje koralnih grebenov oslabi to zaščito in lahko ogrozi do 300 milijonov ljudi, ki živijo na poplavnih obalnih območjih. Če se ozračje zaradi podnebnih sprememb segreje še za dve stopinji Celzija, bi lahko po napovedih izgubili kar 99 % koralnih grebenov.

Človek s svojimi aktivnostmi in v nenehni tekmi po "napredku in razvoju" še vedno uničuje mokrišča. Glavni vzroki so izsuševanje, zasipavanje, onesnaževanje, ropanje naravnih virov, npr. prekomerni ribolov, vnašanje tujerodnih vrst in spreminjanje podnebja, opozarjajo na MOP.

Biotska raznovrstnost v svetovnem merilu še vedno upada. Samo v obdobju 1970 do 2014 so se populacije rib, ptic, sesalcev, dvoživk in plazilcev zmanjšale za 60 %. Od leta 1970 so celinska mokrišča izgubila 81 % vrst, 36 % pa se je zmanjšalo število obalnih in morskih vrst. Ogroženih je 25 % živalskih vrst, ki so vezane na mokrišča (vodne ptice, sesalci, morske želve in vrste, vezane na koralne grebene). Ocenjuje se, da v svetovnem merilu milijon rastlinskih in živalskih vrst ogroža izumrtje in stanje se še slabša. Podnebne spremembe tudi prispevajo k temu, so obletošnjem 2. februarju, svetovnem dnevu mokrišč, ki ga vsako leto obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, sporočili z MOP.

Človek je v zadnjih 300 letih uničil več kot 87 % mokrišč po svetu. Tudi v Sloveniji so med najbolj ogroženimi ekosistemi. Z izgubo mokrišč izgubljamo biotsko raznovrstnost in funkcije, ki jih opravljajo, poudarjajo na MOP.

V Sloveniji mokrišča ključna za čiščenje vode, zagotavljanje pitne vode in v boju proti podnebnim spremembam

V Sloveniji imamo še vedno mokrišča ohranjena na obali, ob nekaterih rekah in v poplavnih ravnicah, na kraških poljih in na visokih planotah (šotna barja), ki so ključna pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, čiščenju vode in zagotavljanju pitne vode ter imajo pomembno vlogo pri obvladovanju podnebnih sprememb.