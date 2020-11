'Otrok bo staršem poročal o spletnem nasilju, če bo čutil, da ga ne obsojajo'

Neprijetna čustva in frustracije, ki lahko pridejo na plano v teh drugačnih časih, kot smo jih vajeni, lahko nekateri šolarji uravnavajo tudi s spletnim nasiljem, pojasnjuje psihologinja Špela Reš. Pojavlja se lahko na vseh kanalih, ki omogočajo medsebojno komunikacijo. Pomembno je, da starši vse do otrokovega 14. leta podrobno spremljajo in nadzorujejo uporabo naprav. Vsekakor pa je v tem času problematično, da več aktivnosti poteka prek spleta.

V času, ko šolarji velik del dneva preživijo pred računalniki, strokovnjaki zaznavajo tudi več medvrstniškega spletnega nasilja. O tem smo povprašali Špelo Reš, univerzitetno diplomirano psihologinjo, strokovno delavko in svetovalko v Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout. Kakšna je vloga staršev in učiteljev? Pomembno je, da starši nadzorujejo in spremljajo uporabo naprav, pomembno pa je tudi, da se z njimi pogovarjajo o nevarnostih, ki se pojavljajo na spletu. Kot poudarja, bo otrok ali mladostnik o negativni spletni izkušnji staršem poročal le, če bo čutil, da ga ne obsojajo ali krivijo za nastalo situacijo. Pogovor naj bo zato razumevajoč, negujoč, ne obsojajoč. Tudi učitelji so lahko tisti, ki se jim otrok zaupa. Daljše sedenje pred zaslonom vsekakor slabo vpliva na otrokovo počutje, zato so pomembne tudi sprostilne aktivnosti. Dotaknili sva se tudi vpliva šolanja na daljavo na otrokov razvoj. Ker otroci do 12. leta še niso sposobni abstraktno razmišljati, šola na daljavo za njih ni primerna, meni psihologinja. Več si lahko preberete v spodnjem intervjuju. Bi ocenili, da je v tem času več spletnega nasilja? Ocenjujem, da je v času ukrepov ob bolezni covid-19 uporaba spleta bistveno večja kot sicer, kar prav gotovo pomeni tudi več rizičnih spletnih vedenj, kot so medvrstniško spletno nasilje, goljufije prek spleta, spolne zlorabe mladoletnih prek spleta ipd. Seveda je na drugi strani tudi več konstruktivnih in funkcionalnih spletnih vedenj, kot so učenje prek spleta, predavanja na Zoomu, spletne konference, spletne dobrodelne pobude ipd. Naravno je, da se ljudje ob tako močni spremembi vsakodnevnega življenja, kot so jo prinesli protikoronski ukrepi in z njimi povezane posledice, odzovemo s tesnobo, negotovostjo ali drugim neprijetnim čustvom. Ta neprijetna čustva in frustracijo pa nekateri rešujejo in uravnavajo tudi s spletnim nasiljem in drugimi rizičnimi spletnimi vedenji, kar prav tako vpliva na to, da je teh vedenj trenutno več. Na katerih kanalih se izraža spletno nasilje, veliko je govora o orodju Microsoft Teams, kaj pa drugi kanali? Spletno nasilje se pojavlja na vseh platformah in kanalih, ki omogočajo medsebojno komunikacijo, bodisi MS Teams, Zoom, Viber, WhatsApp, TikTok, Instragram, Discord ipd. Ob možnosti, da je storilec anonimen, se verjetnost za rizična spletna vedenja le še poveča.

icon-expand V času, ko šolarji velik del dneva preživijo pred računalniki, strokovnjaki zaznavajo tudi več medvrstniškega spletnega nasilja. FOTO: Dreamstime

Kako naj starši nadzorujejo uporabo tehnologij, verjetno zna biti problem, če se nasilje dogaja kar v času pouka na različnih kanalih? Starši naj vsaj do 14. leta otrokove starosti podrobno spremljajo in nadzorujejo uporabo naprav, čas, preživet pred zasloni, kaj otroci počnejo na spletu oziroma na napravi ter zaključevanje zaslonskih aktivnosti, tako v prostem času (za zabavo) kot v času pouka in krožkov (ki nekateri ravno tako potekajo prek spleta). Pri tem si lahko pomagajo z aplikacijami za starševski nadzor. Večina pametnih telefonov in tablic ima tako aplikacijo že sistemsko vključeno (npr. na Androidu je to opcija "Digitalno dobro počutje", pri napravah Apple je to Screen Time), na računalnike pa lahko tako aplikacijo naložijo. Nekaj predlogov lahko najdejo na spletni strani Logouta. Zelo pomembno je, da otroci in mladostniki med delom za šolo ne uporabljajo drugih zabavnih vsebin (kot so videoigre, družbena omrežja, filmi, serije, Youtube itd., če to ni navodilo učitelja), saj to moti vzpostavitev pozornosti, potrebne za sledenje šolskemu delu ter negativno vpliva na pomnjenje in priklic informacij. Poleg doslednega nadzora uporabe zaslonov naj se z otroki veliko pogovarjajo o prednostih spleta in o nevarnostih na spletu, opremijo naj jih z odzivi, če se jim zgodi kaj neprijetnega. Če do tega pride, naj reagirajo razumevajoče, podporno in negujoče, saj otrok to takrat najbolj potrebuje. Če izvedo, da do spletnega nasilja prihaja v času spletnega pouka, naj o tem obvestijo šolo oziroma Policijo, če gre za kazniva dejanja. Starši mladostnikov (15 let in več) naj nadzor prilagodijo mladostnikovi zmožnosti samokontrole zaslonskih (predvsem zabavnih) vsebin, pri razvoju samokontrole naj jim pomagajo, skupaj z njimi iščejo možnosti za boljši samonadzor, predvsem pa naj se z njimi veliko pogovarjajo o življenju na spletu, izrazijo naj interes za tisto, kar je pomembno mladostniku, povprašajo naj o neprijetnih izkušnjah na spletu ter jim v primeru negativne izkušnje pomagajo in stojijo ob strani. Odvzem naprav v takem primeru ni najboljša rešitev, saj bo mladostnik našel druge možnosti za spletno udejstvovanje, če bo ponovno doživel negativno izkušnjo, pa bo to, v strahu da bo ob napravo, skrival pred starši. Lahko se obrnejo tudi k nam pri Logoutu, saj brezplačno izvajamo specializiran program psihološke pomoči prav za žrtve spletnega nasilja in drugih rizičnih spletnih vedenj, imenovan Logout-SpeakOut. Je problematično to, da so šolarji več časa za računalnikom? Da, problematično je, da zelo veliko aktivnosti trenutno poteka prek spleta (šolanje, krožki, komunikacija, druženje, zabava ipd.), kar slabo vpliva na gibalne sposobnosti, spalno rutino, pozornost, koncentracijo, vid ipd., posledično pa tudi na odnose (če so zasloni pogosta tema konfliktov doma, če se otrok/mladostnik/starš umika pred zaslon ipd.), šolsko/delovno učinkovitost, razpoloženje. Zelo pomembno je, da ima otrok širši nabor zabavnih in sprostilnih aktivnosti (ne le pred zaslonom), da daljša sedenja za zaslonom prekinja z razgibavanjem, sprehodom ali neko aktivnostjo na prostem. Tudi učitelji naj dajejo čim več nalog, pri katerih je potrebno gibanje, raziskovanje na prostem ipd. Kakšni so znaki, da se z otrokom, najstnikom nekaj dogaja, da je v stiski? Znaki so lahko zelo individualni, starši bodo najprej opazili neko spremembo v vedenju, obnašanju. Tipični znaki so lahko: - nenadne ali postopne spremembe v vedenju - socialna izolacija, postopno zapiranje vase - težave v čustvovanju (spremembe in nihanje razpoloženja, depresivno razpoloženje, tesnoba ...) - neustrezne strategije soočanja (samopoškodovanje, motnje hranjenja, suicidalnost ...) - pritoževanje nad slabim fizičnim počutjem, bolečine (psihosomatika) - nočne more, težave s spanjem - izogibanje šoli, slabši učni uspeh - izogibanje določenim vsebinam na internetu – nenadne spremembe v odnosu do tehnologije - nenadna sprememba v videzu/imidžu

icon-expand Otrok ali mladostnik bo o negativni spletni izkušnji staršem poročal le, če bo čutil, da ga ne obsojajo ali krivijo za nastalo situacijo. FOTO: Dreamstime