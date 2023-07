Pasja vročina in besno deževje: najprej bobnele granate, nato bliskale strele

Od obale reke pa do konca strelišča je približno kilometer. Neravno travnato zaplato presekajo tudi drevje, makadamske poti in poligoni. Na vadišču stoji tudi več kot deset šotorov, v njih pa 115 ležalnikov, ki udeležencem vojaškega tabora in kandidatom šole za častnike nudijo nočni počitek. V drugi polovici 14-dnevnega Vojaškega tabora so se namreč udeleženci iz vojašnice Boštjana Kekca v Bohinjski Beli preselili na teren.

Ko smo se z vodjo tabora majorjem Damijanom Korpičem pripeljali do rampe, ki varuje strelišče, je tam stal David . Bil je torek, Slovenijo pa je ravno zajel drugi letošnji vročinski val. Ob 9.30 uri so termometri pokazali 25 stopinj Celzija, čez dan pa še devet stopinj več. David je bil popolnoma preznojen, na sebi pa je kljub temu imel polno opremo udeleženca tabora – vojaške škornje, jopič in dolge hlače, pa tudi kapo in puško. Na vojaški tabor je prišel tretjič, delo ob rampi pa prevzel, ker se je prejšnji teden na strelišču Crngrob pri Kranju poškodoval ramo, kar mu je onemogočalo opravljanje fizičnih aktivnosti.

Po teoretičnem spoznavanju z granatami, njihovim videzom in uporabo je sledil še praktični del. Iz prijetno osenčenega gozda smo se sprehodili so poligona, kjer so na nas čakale tri točke meta.

Ostali so v drugem tednu na Mačkovcu nadgrajevali teorijo prvega tedna in se učili novih stvari. V torek je bilo v hudi vročini za drugi vod, ki sem se mu vnovič priključila, na vrsti spoznavanje z ročnimi granatami. V štirih dneh, odkar sem skupino zadnjič videla, se je med seboj zelo povezala. Kadar je nekdo potreboval pomoč jo je takoj dobil, pogovor med njimi je tekel v vse smeri. Videlo se je tudi, da so poleg medsebojne povezanosti veliko bolje poznali tudi vojaški jezik. Postroj se je uredil hitreje, korakanje pa je bilo bolj enozvočno, usklajeno.

Na skrajno desni točki smo met granate vadili iz ležečega položaja, na sredinski iz klečečega položaja, skrajno leva točka z 'oknom' pa je bila namenjena vadbi meta v stoje. Seveda v roke nismo dobili pravih granat, so pa vadbene približno štiri sekunde po metu vseeno počile. Ko je prvi član naše skupine iz čepečega položaja vrgel svojo, me je šibak pok nekoliko presenetil. Povsem v nasprotju z oholim pokom pa je sama vadbena granata s trdo ročico in okornim varovalom. Vsaj za nas, laike. Tako kot pri streljanju s puško F2000S se tudi granate na Vojaškem taboru meče po povelju.

Čeprav smo občasno lahko slekli bluzon in se po taboru sprehajali s kratkimi rokavi, smo za izvajanje vaj na sebi imeli polno bojno opremo – čelado, jakno, dolge hlače, škornje, oprtnik s torbami in puško. Savna na prostem ni bila ravno prijetna, smo se pa ob tem skoraj vsi spraševali kako naporno mora biti, če si pravi vojak na misiji.

"Bombo pripravi," mi zato reče poveljnica. Varovalo odhakljam iz zatiča, ga obrnem in potegnem ven. Prvič mi to vzame kar precej časa, saj me trda ročica reže v dlan, leva roka pa ni navajena giba. Ko mi to po približno 10 sekundah le uspe, sporočim "Bomba pripravljena." Na vrsti je naslednji korak, bombo je treba vreči do želenega cilja. Po povelju bombo zalučam čez varovalne palete (definitivno ne tako daleč, kot bi si želela) se zaderem: "Bomba" in se vržem na tla.

Odkar sem se v torek zjutraj priključila taboru, sem se cela lepljiva od znoja spraševala, kje se bomo stuširali. Nekoliko oddaljeno od bivalnega dela so namreč stala prenosna stranišča, kakršnekoli kopalnice pa ni bilo na vidiku. "Okej, verjetno bomo šli v reko," sem pomislila. A se motila – tik ob straniščih so namreč postavili tudi dva večja kamiona, namenjena umivanju. Manjšega za dekleta, saj nas je bilo opazno manj kot fantov, večji pa je pripadal njim. Kot so nam povedali na ministrstvu za obrambo, je med udeleženci približno 30 odstotkov deklet in 70 odstotkov fantov.

V delu tabora za osebno higieno so stala prenosna stranišča, lijak in dva kamiona s tuši.

Z zavedanjem, da gre za ogromen luksuz na terenu, sem se seveda sprehodila do kamiona z oznako Ž/W (ženske/ women, op.a.). V kopalnico se je vstopalo s strani, po stopnicah. Čez prikolico je bil napeljana nepremočljiva plastika v vojaško zeleni barvi, vrata na vrhu stopnic so bili zaprta z zadrgo. Vedela sem, da bo v notranjosti zadušljivo, saj so se že razgrete plastične stopnice udirale pod težo mojih stopal. Ko sem vstopila v šotor, me je res presenetil zadušljiv zrak, a tudi praktična oprema. Takoj na desno so stali štirje umivalniki, prehod je vodil do drugega vhoda. Naravnost od obeh 'vrat' pa se je raztezal nekajmetrski hodnik in tri tuš kabine.

Udeleženke prvega voda so se po osvežitvi takoj oblekle v vojaške uniforme, se oprtale s svojo vojaško opremo ter se s skupino znova podale na obrobje tabora, kjer so še eno noč preživele v bivakih. Ponovno 'osvežitev' pa dobile nepričakovano kmalu, saj se je okoli četrte ure zjutraj nad Bohinjsko Belo razbesnela nevihta.

Tam so bile tudi pripadnice prvega voda, torej tiste, ki so tabor obiskale že večkrat, njihov program pa je bil zato bolj naporen. "Oh, kako dobro, vsaj 10 minut sem se tuširala," so se pogovarjale. Kot mi kasneje razložijo, so namreč v noči na torek ostale brez umivanja, saj so imeli kar precej terenskega dela. Spale so v bivakih (ne šotorih) in varovale tabor. Konec dneva brez tuša je sicer v vojski dokaj pogost. Kot mi je že prejšnji teden povedal eden izmed poveljnikov četrtega voda, je njegov rekord brez pravega tuša deset dni.

Udeleženke in udeleženci prvega voda so imeli bivake iz nepremočljivega blaga v vojaških barvah. Njihova postavitev je zelo enostavna – potrebuje se samo dve palici, podobno kot pri šotoru – le da so bivaki visoki le nekaj deset centimetrov.

Pri spoznavanju s čim bolj pravim načinom vojaškega življenja je tako pomagalo tudi vreme. Nad Slovenijo so se v noči na sredo namreč razvila silovita neurja. Toče na Gorenjskem ni bilo, nas je pa v šotoru, kjer smo spale udeleženke drugega voda, prebudilo močno grmenje in bliskanje. Pa tudi dež, ki je bobnel po napihljivi plastiki. Če se ob prvem gromu cimra Lea Č. ne bi zbudila in zaprla polivinila nad okni, bi se zbudile v poplavi. Malo vode je sicer v šotor vdrlo pri vhodu, a ni bilo večje škode.

V šotoru je spalo deset udeleženk, vsaka je dobila svoj ležalnik in spalno vrečo. V primerjavi s spanjem v vojašnici je bil tabor zame nekoliko bolj prijeten, saj do tal nisem imela metra in pol, ampak slabih 30 centimetrov. Ležalnik je bil, tako kot postelja v vojašnici, širok približno 90 centimetrov.

Nočno življenje v taboru je prav tako kot dnevno potekalo v skladu s posebnimi pravili. Vsako noč so tabor varovali udeleženci, ki so jih določili poveljniki. V noči na sredo je bil za dežurstvo na vrsti drugi vod, torej moja skupina. Kandidati v skupinah po dva oziroma tri so se na vsaki dve uri zamenjali na položajih. Ker sem prišla zadnja, sem dobila posteljo pri vhodu. Noč pa zato ni bila 'naporna' le zaradi neviht, ampak tudi neprestane hoje v in iz šotora, svetilk, zadrg in šepetanja. No, verjetno je k neprespanosti pripomoglo tudi novo okolje.

Ob 5.45 uri, ko nas je (za spremembo) zbudila le ena budilka, je le še pršilo. Do šeste ure zjutraj, ko je bil na vrsti postroj, pa je dež ponehal. Sveže jutro in osvežitev sta bila dobrodošla, k dobremu počutju pa je pripomogel tudi razgled na Babji zob in travnik. Okoli vznožja se je sukala megla, na drugi strani tabora je počasi vzhajalo sonce. Ampak nato so sledile 'nagrade'.

Zajtrk, kosilo in večerja iz vrečke

Jutranja telovadba nam je v dlaneh znova pustila odtise peska, a smo nanje hitro pozabili, saj je bil na vrsti zajtrk. Tokrat v drugačni obliki – vse je bilo zapakirano v vrečko. T. i. suhi dnevni obrok je vseboval dovolj hrane za ves dan.