Plaz, poplave, bombe ... Pa tudi kava in diamant

Na Gazo že en mesec padajo bombe, umrlo je več kot 10 tisoč ljudi. Pri nas je koalicija zakrpala razpoke, rekonstrukcije vlade ne bo. Zakon o obnovi po avgustovski ujmi je skorajda pripravljen, v Strugah so izvedeli, da se bodo morali seliti, vreme pa je znova kazalo zobe. Narava nas je tudi razvajala, tokrat z žareče rdečim nebom. Izvedeli smo tudi, koliko je lahko vredna kava.

icon-expand Napadi so v Gazi zahtevali že več kot 10.000 življenj. FOTO: AP

V Gazi se pred očmi svetovne javnosti odvija tragedija neslutenih razsežnosti. Bombe padajo na stanovanjske stavbe, šole in bolnišnice te najgosteje naseljene enklave na svetu. V mesecu dni napadov je umrlo že več kot 11 tisoč ljudi, med njimi prek 4000 otrok, uničena naj bi bila skoraj polovica domov, 20 bolnišnic po trditvah WHO ne more več delovati.

icon-expand Drugi protest v podporo Palestini v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja

Številnim pozivom, da je moriji treba narediti konec, se je pridružilo tudi več sto ljudi, ki so se v središču Ljubljane zbrali na novem shodu v podporo Palestincem.

icon-expand Posvet vodij parlamentarnih strank FOTO: Aljoša Kravanja

Po dveh mesecih priprav je predlog zakona o obnovi po avgustovski ujmi skoraj pripravljen. Novih davčnih obremenitev za prebivalstvo ne bo prinesel, je premier Robert Golob zagotovil po posvetu vodij parlamentarnih strank, na katerem so na mizi imeli njegov osnutek.

icon-expand Vrh koalicije FOTO: Aljoša Kravanja

Končno smo izvedeli, koliko ministrov bi Golob še imel v vladi. Izkazalo se je, da toliko kot doslej. Zaenkrat. Rekonstrukcija vlade, o kateri je bilo v zadnjem času toliko govora, je – kot je povedal po triurnem sestanku vrha koalicije, na katerem te teme sploh niso načeli – le še izhod v sili.

icon-expand Sindikati javnega sektorja FOTO: Aljoša Kravanja

Medtem ko je koalicija krpala razpoke, se je za vlado odprla nova/stara fronta, s sindikati javnega sektorja. Za december so napovedali zaostrovanje sindikalnih dejavnosti, podrobnosti pa za zdaj obdržali zase.

icon-expand Struge tri mesece po poplavah FOTO: Aljoša Kravanja

Še eno vprašanje, ki dolgo ni imelo odgovora: Kaj bo s Strugami? Ta teden so ga krajani dobili: vsaj 10 objektov bo treba preseliti, morda tudi več. "Vse mora dati človek skozi, vse smo dali že skozi, zdaj pa še to," je komentiral vaščan Janez Robnik, ki je pred 71 leti zgradil hišo, sedaj pa bo moral vse pustiti za seboj.

icon-expand Poplavljeno območje pri Ratečah FOTO: ATM TV

Tudi sicer vreme še vedno kroji novice. V Ratečah je po obilnem deževju naraslo presihajoče jezero Ledine, voda je poplavila cesto in ogrožala hiše.

icon-expand Plaz na Bohinjski Beli FOTO: Aljoša Kravanja

Na Bohinjski Beli grozi, da bo plaz po pobočju v Savo Bohinjko, ki teče pod njim, zdaj zdaj odnesel dva vojaška objekta.

icon-expand Posledice divjanja morja FOTO: Bobo

Na Obali so se zaradi poplavljanja morja oglasile sirene. Najbolj burno je bilo v Piranu, kjer so valovi na promenado pometali skale z valobrana, pa tudi kip morske deklice. Poplavilo je prav vse lokale v prvi vrsti ob morju.

Marsikje vzdolž Jadrana je bilo podobno. A ko se je besnenje narave poleglo, je spet posijalo za ta čas veliko pretoplo sonce in številne zvabilo v vodo. Da, november je. Za nami pa že peti najtoplejši mesec v zgodovini meritev.

icon-expand Kopanje v Pulju novembra po neurju FOTO: Bobo Pixsell

Severni sij, pojav, zaradi katerega so se mnogi odpravljali na daljni sever, je letos dosegel tudi južnejše kraje. Nebo je znova zažarelo tudi v Sloveniji in to po vsej verjetnosti ni bilo zadnjič. Do leta 2025 lahko pričakujemo še več podobnih prizorov.

icon-expand Majski vrh, Videm pri Ptuju FOTO: Bralka Vesna

icon-expand Podelitev nagrade Bert FOTO: Aljoša Kravanja

"Vedno sem se prepustil toku, nisem imel neuresničene želje in tudi sedaj je nimam. Vse se je zgodilo in vsega sem bil vesel," je za naš portal povedal Janez Hočevar Rifle, prejemnik letošnje nagrade bert za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk.

icon-expand Razstava Na Šverc! Tihotapstvo na Goriškem po drugi svetovni vojni FOTO: Aljoša Kravanja

Še kratek skok v ne tako daljno zgodovino: v Novi Gorici smo obiskali muzejsko zbirko, posvečeno čezmejnemu tihotapljenju. Velikokrat slišimo, da je bil to slovenski nacionalni šport, najbolj priljubljeni izdelki pa: kava in kavbojke. Kava je bila v takratni Jugoslaviji skorajda posebna valuta. Z njo je bilo mogoče doseči marsikaj, od skrajšanja čakalnih vrst na bencinskih postajah pa do plačila porok.

icon-expand Modri diamant Bleu Royal FOTO: AP

41 milijonov evrov. Takšno ceno je dosegel največji modni živo modri diamant, ki so ga kadar koli prodajali na dražbi. Prstan s 17,61-karatnim diamantom Bleu Royal je bil 50 let del zasebne zbirke.

icon-expand Cirkus Star in Nina Sirk FOTO: POP TV