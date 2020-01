Astrolog: Vlado v letu 2020 čakajo viharni časi, mogoč razkroj koalicije

''Planetarnega leta Lune in kitajskega leta zlate podgane se lahko veselijo večinoma vsa zemeljska in vodna znamenja (v kolikor bodo pozitivno naravnana in delovna): kozorogi, biki, device, škorpijoni, ribi in raki.''

Moje delo, tako kot interpretacije resnih, strokovnih astrologov, temelji na proučevanju kozmičnih vplivov na živa bitja in naravo na Zemlji. Ker so nebesna telesa v našem osončju v nenehnem gibanju, jih je treba spremljati, ugotavljati njihove medsebojne povezave ali aspekte, analizirati njihove skupne pozitivne in destruktivne vplive na nas ter predvidevati dobre in slabe posledice v določenih časovnih obdobjih. Ker pa ljudje nismo pasivna bitja, ampak odzivna in subjektivna, se moram poglobiti tudi v proučevanje doživljanja kozmičnih vplivov na individualni ravni. Podlago za to imam v temeljnih (natalnih ali rojstnih) astroloških kartah oseb, držav ali pravnih subjektov, odvisno od tega, kaj je predmet raziskave. Če nimam časovnih, to je rojstnih podatkov oziroma podatkov o nastanku nekoga ali nečesa, (točen datum, uro in minuto ter kraj rojstva), potem je težko natančno predvidevati, kakšni bodo vplivi žarčenja z vesolja in kakšni bodo odzivi. Prognostične astrološke karte so natančne, ker vsebujejo astro fizikalne podatke, množico številk, njihova interpretacija na konkretno podlago posameznikov, držav ali širše družbe, pa je lahko bolj ali manj natančna.

Najmočneje na naravo in človeštvo vplivajo lunini in sončevi mrki. Ti vplivi so občutni vsaj mesec in pol prej, v nekaterih primerih tudi tri mesece pred pojavom ter enako dolgo za njim. Posledice delovanja ekstremno močnih mrkov, ki jih spremljajo še istočasni hudi destruktivni ali izjemno pozitivni aspekti med planeti, delujejo še tri leta in več, saj so gonilna sila procesov in celih zgodovinskih obdobij. Na počutje ljudi in živali, gibanje množic ter komunikacije vseh vrst, vplivajo tudi asteroidi, meteoriti in kometi, če letijo preblizu Zemlje. V letu 2020 bo šest mrkov in vsi bodo vplivali na Slovenijo in Evropsko unijo. Na Slovenijo še posebno močno delni lunini mrki 10. januarja, 5. julija ter popoln sončni mrk 21. junija, na mednarodne odnose, EU in domačo politiko pa posebno delni lunin mrki 5. junija, 30. novembra ter popoln sončev mrk 14. decembra.

Načelno moramo biti previdni vsi, posebno pa še rojeni v kardinalnih znamenjih: kozorogu, raku, tehtnici in ovnu, med 16. februarjem in 30. marcem (posebno marca zaradi tesnega razmerja kar treh planetov, Marsa, Saturna in Plutona v kozorogu, ki lahko delujejo zelo naporno, rušilno, razdiralno, povzročijo nesreče, opekline, udarce, rane, zlome, bolezni). Še večja previdnost bo pri omenjenih znamenjih potrebna med 28. junijem in 31. decembrom, ker bo omenjeni trojček planetov med seboj v konfliktu (Mars v ovnu bo s planeti v kozorogu, raku in tehtnici ustvarjal tudi kardinalni T kvadrat). Previdnost ne bo odveč pri gibljivih znamenjih: strelcu, dvojčkih, devici in ribi med 3. januarjem in 16. februarjem, 13. majem in 27. junijem, bolj pa se morajo paziti tudi rojeni v fiksnih znamenjih: vodnarji, levi, biki in škorpijoni posebno med 22. marcem in poletjem, zlasti pa do 12. maja.

Planetarnega leta Lune in kitajskega leta zlate podgane se lahko veselijo večinoma vsa zemeljska in vodna znamenja (v kolikor bodo pozitivno naravnana in delovna): kozorogi, biki, device, škorpijoni, ribi in raki zaradi pozitivno delujočega Jupitra, ki se bo vse leto pomikal po kozorogu do 19. decembra 2020. Temu bo osrečujoče energije prispevala Venera (planet ljubezni, veselja, prijateljstva, denarja, dragocenosti) med 13. januarjem in 7. februarjem, 5. marcem in 3. aprilom, 7. avgustom in 6. septembrom, 3. oktobrom in 27. oktobrom, 21. novembrom in 15. decembrom.

Slovenijo v tem letu še vedno pretresa arbitražno vprašanje. Nam bo uspelo uveljaviti arbitražno razsodbo?

Ne verjamem! In sicer zaradi zgoraj omenjenih kozmičnih sil, ki bodo delovale na Slovenijo rakico.

V manjšinski vladi se kažejo razprtije med partnerji. Ali se bodo te poglobile in ali lahko vlada v letu 2020 obstane?