Kaj se zgodi z našo digitalno identiteto, ko umremo?

V smislu študij, kako se spopasti z našim digitalnim odtisom, v zadnjem času narašča število štipendij za raziskave na tem področju, vključno z mojim delom. Večina raziskovalcev na tem področju se med seboj dobro poznamo in delamo v okviru mreže za raziskave smrti na spletu. Ta mreža povezuje raziskovalce humanističnih, družbenih ved, raziskovalce interakcij človek-računalnik, računalniških ved, prava in podobno, ki delajo na področju digitalne zapuščine, digitalne smrti, žalovanja, žalosti in digitalne nesmrtnosti. V naših raziskovalnih projektih smo podali številne predloge in nekatere od njih so upoštevali pri Facebooku, Googlu, pa tudi nekatere države po svetu, med drugim ZDA, Kanada, Francija, Avstralija …

To je zelo težko izmeriti, če sploh, glede na vse, kar sem malo prej naštela. Vendar je denimo raziskava, ki jo je leta 2013 opravil PwC, pokazala, da uporabniki v Združenem kraljestvu ocenjujejo svojo digitalno lastnino skupno na okoli 25 milijard funtov (29 milijard evrov). To je le majhen pokazatelj, čeprav je raziskava že kar stara in je podatkov zdaj še veliko več.

Čisto na kratko: gre za vse vrste različnih sledi naše digitalne identitete, odtis, ki ga pustimo za seboj na spletu, vključno z (vendar ne omejeno s tem) našimi profili na družbenih omrežjih, elektronsko pošto, profili v videoigrah in našimi igralskimi ‘zaslužki’, našimi sredstvi v kriptovalutah, osebnim poslovanjem na spletu, različnimi vrstami komunikacije in našimi meta-podatki (‘podatki o podatkih’). Vse to sestavlja kompleksno pojmovanje digitalne zapuščine, kar postane še bolj kompleksno, če pomislimo na pravno naravo te zapuščine.

Bi radi po smrti še vedno ostali v stiku s svojo družino in prijatelji, jih potolažili in jim dajali občutek, da ste še vedno tukaj? Verjeli ali ne, živimo v času, ko je to mogoče. Za to namreč obstajajo posebne aplikacije, kot so Replika, Eternime, GoneNotGone in DeadSocial. Umetna inteligenca se lahko nauči našega načina komuniciranja ter se "pogovarja" z našimi prijatelji in sledilci tudi, ko nas več ni med živimi. 16-letna Američanka Esther Earl je pognala srh v kosti svoji družini, prijateljem in sledilcem, ko je 18. februarja 2011, pol leta po svoji smrti, tvitnila."Trenutno je petek, 14. januar leta 2010. Želela sem reči samo: Resnično upam, da sem živa, ko bo tole objavljeno," je zapisala v objavi, ki jo je očitno s pomočjo aplikacije nastavila za samodejno objavo v prihodnosti. Esther je namreč 25. avgusta 2010 umrla zaradi raka na ščitnici. Sporočilo, ki ga je več kot očitno napisala sama sebi v upanju, da bo doživela njegovo objavo, pa je dodatno prizadelo žalujočo družino.

Da, to je še vedno glavno področje mojega raziskovanja, čeprav sem svoje delo razširila še na regulacijo interneta in novih tehnologij, svobode govora in digitalnih pravic.

Tako je. Humanistične in družboslovne raziskave trdijo, da se je pojavila določena oblika nesmrtnosti. To je tako imenovana nesmrtnost "po pooblastilu" ali digitalna nesmrtnost in njene manifestacije lahko najdemo na družbenih medijih, pa tudi v novih storitvah, ki obljubljajo nesmrtnost z uporabo algoritmov, ki ustvarjajo robote, ki se spominjajo in posnemajo preminulega posameznika, s tem da se učijo iz njihovih podatkov, ki so jih delili na družbenih medijih in drugje. Na primer, storitev Eternime. To zelo spominja na Asha, robota iz epizode Takoj bom nazaj (Be Right Back) futuristične serije Black Mirror, kar kaže, kako ta izvrstna serija ni tako daleč od dejanske prihodnosti.

Odgovor na vaša vprašanja sploh ni preprost in se z njim ukvarjam v številnih člankih ter poglavju knjige, ki sem jih že objavila, pa tudi v knjigi, na kateri trenutno delam – Digitalna smrt, digitalna sredstva in posmrtna zasebnost: Pravni priročnik. Na kratko, vse je odvisno od tega, kje živite in če je vaša država že sprejela zakonodajo na tem področju. Denimo, ZDA, Kanada in Francija so to že storile, Združeno kraljestvo pa še ne. V teh državah imajo uporabniki možnost, da se odločijo, kaj se bo zgodilo z njihovo digitalno zapuščino po smrti in to lahko uredijo s pomočjo tehnoloških rešitev, kot so Googlov upravljavec neaktivnega računa (Google Inactive Account Manager) ali Facebookov skrbnik zapuščine. Verjetno večina uporabnikov še nikoli ni slišala za te storitve.

Druga možnost je, da posamezniki v oporoki zapišejo, kaj naj se zgodi z njihovo digitalno identiteto. Če ne storijo ničesar od tega, potem njihovi osebni predstavniki ali dediči lahko dobijo dostop do njihove digitalne zapuščine. Ta dostop je v ZDA omejen na katalog podatkov, v Kanadi pa je dostop širši, denimo, tam lahko dediči dostopajo tudi do digitalnih sredstev in komunikacij. Britanska zakonodaja je nejasna in še ni sprejela zakonodaje, ki bi urejala to področje in trenutno je zelo veliko zmede okrog tega, kdo lahko dostopa in obvladuje digitalno zapuščino.

Ali ste morda naleteli na kakšen primer, kjer je moral nekdo po pravni poti zahtevati dostop do digitalne zapuščine pokojnega svojca?

Da, bilo je že veliko sodnih primerov po svetu v zadnjih nekaj letih. Eden zadnjih je bil primer v Nemčiji, kjer Facebook staršem umrlega dekleta ni odobril dostopa do njenega Facebookovega profila, pri tem pa so se sklicevali na zaupnost, ki pripada dekletu. Prizivno sodišče v Berlinu je podprlo Facebookovo stališče, vendar pa je Zvezno sodišče zavrnilo to odločitev, sklicujoč se na nemško civilno pravo (BGB) in njihovo načelo o univerzalnem nasledstvu (t. j. da lahko nasledniki preminulega zanj zahtevajo vse pravice in dolžnosti). Sodišče je tako zavrnilo Facebookov argument, da gre za pogodbo, ki je izredno osebne narave in da se zato pravice ne prenašajo na njihove naslednike.

V nedavnem primeru v Angliji so gospe Rachel Thompson odobrili dostop do fotografij njenega preminulega nekdanjega partnerja, ki jih je imel shranjene na Applovem računu. Trdila je, da fotografije želi zaradi njune hčerke, ki si želi ohraniti spomine na svojega pokojnega očeta.

Kot smo že omenili, obstajajo različne aplikacije, ki lahko namesto nas po naši smrti objavljajo na družbenih medijih, Facebookove profile pokojnikov spremeni v spominsko stran ... Kako se umiranje in žalovanje spreminja z družbenimi mediji?

To sicer ni moje področje raziskovanja, saj sem v prvi vrsti strokovnjakinja na področju prava, vendar moji kolegi iz humanistike in družbenih ved to zelo podrobno proučujejo in so prišli do nekaterih zelo zanimivih zaključkov. Denimo, ugotovili so, da sta žalost in žalovanje na spletu in družbenih medijih daleč od linearnosti, kot so sprva mislili, in da posamezniki gredo skozi zelo različne faze žalovanja, ki jih ne moremo ustrezno razložiti s tradicionalnim modelom Kübler-Ross, ki govori o petih stopnjah žalovanja.

Večina raziskovalcev trdi, da obstaja več odtenkov žalovanja, posamezniki ustvarijo in negujejo drugačne vezi in odnose na spletu v primerjavi s tistimi v resničnem življenju, to pa se odraža v praksah in načinih žalovanja. Denimo, prijatelji morda želijo ohraniti določen profil pokojnika in ga uporabljati kot prostor, kjer se ohranja spomin nanj in kjer ga lahko častijo, medtem ko morda družine želijo izbrisati profil ali pa dostopati do podatkov in nato profil deaktivirati. Prav tako pa ugotavljajo, da nekateri posamezniki radi komunicirajo s pokojnikovim profilom, ko gredo skozi proces žalovanja, medtem ko drugi ne želijo, da se jih spomni na prisotnost pokojnikovega digitalnega odtisa. Zato raziskovalci pravijo, da je pri žalosti in žalovanju na spletu potreben tako imenovani "zrnat pristop", kar pomeni, da bi morala tehnologija omogočiti različne možnosti za posameznike glede profilov pokojnih oseb (denimo, da jih lahko skrijejo, da vidijo le določene vsebine ali pa da lahko vidijo profil, takšen kot je bil, in pišejo sporočila v spomin).