Mia, Tanja in Vildana: 'Pri moških nikoli ne komentiramo – kako je lep in ima 10 otrok'

Njen čas zapolnjujejo služba, gospodinjska in kmetijska opravila. "Pred približno sedmimi leti smo se vrnili na moj dom in takrat so se moji interesi morali spremeniti. Sem pa bila v preteklosti navdušena kolesarka in tekačica."Čeprav je bila v obeh športih zelo uspešna, pravi, da se svojih športnih hobijev ni lotila, ker bi želela nabirati odlične rezultate na tekmovanjih ali imeti zavidanja vredno postavo: "Bolj gre za to, da ni dobro, da človeku ves čas zapolnjuje služba. Meni se je zdelo, da sem brez volje in energije, če se nisem ukvarjala še s čim drugim. Sem človek, ki si mora zapolniti čas, ki išče delo, aktivnosti. Izhajam iz delovnega okolja in sem rada v pogonu. Ampak brez skrbi, znam tudi lenariti."

Zadnji izjavi je kar nekako težko verjeti ob impresivnem seznamu dejavnosti, ki se jih je v življenju – ob družini – lotila naša sogovornica. Med drugim je dokaz, da ni nikoli prepozno niti za izpolnitev izobrazbenih ciljev, ki jih je človek zaradi različnih razlogov morda nekoč postavil na stranski tir.

"Po srednji kemijski šoli sem se vpisala na fakulteto, ampak sem se po drugem letniku odločila za premor. V tistem času sem nato našla delo v Gorenju notranji opremi, potem sem zanosila in prioritete so se spremenile. Zdelo se mi je, da bom težko zmogla delo, otroka in družino. Zato sem ostala v tisti službi, ki ni bila slabo plačana in dobro sem se počutila v tistem delovnem okolju. Sem si pa zelo zapomnila nasvet bivšega šefa, ki je dejal, da je dobro službo zamenjati na sedem let. Sprva se mi je zdela misel, da bi zapustila okolje, kjer mi nič ne manjka, absurdna, ampak ko sem kasneje razmišljala, sem videla, da je imel prav. Tudi če je vse kot mora biti, se namreč človek, ki je predolgo v iste okolju, izprazni, začne ti nekaj manjkati."

In tako je pred nekaj leti znova odšla med študente. "Naš oddelek so preselili iz podjetja, jaz pa sem ponovno zanosila. In situacija je bila takšna, da je bilo jasno, da se bo po porodniški odsotnosti težko vrniti v podjetje, saj mojega oddelka tam ne bo več. Torej bo treba začeti znova in ugotovila sem, da je pravzaprav vseeno ali znova začnem v Gorenju ali kje drugje. Zato sem se odločila, da grem po porodniškem dopustu novim izzivom naproti. Odpravnino sem izkoristila za to, da se vrnem k študiju. Otroci so že tudi malo popazili drug na drugega, poleg tega je študij ob delu potekal ob koncih tedna. Prav tako sta bili tisti dve leti obdobje vračanja na moj dom, oče je bil pred operacijo hrbtenice in tako je bilo za vse najlažje, da sem jaz študirala brez dodatnih delovnih obveznosti. Oče danes spet normalno dela, jaz pa sem tudi napredovala."

Je pa odločitev za "odhod v neznano" – iz cone udobja – terjala kar nekaj poguma. "Misim, da so bili takrat kakšni moji znanci precej bolj panični zaradi moje odločitve. Poudarjali so, da imam štiri otroke, in da je neodgovorno, da nameravam ostati doma, se vpisati v šolo in jo še sama plačati. Ampak sem vztrajala pri svojem, prav tako se mi je to zdela dobra naložba odpravnine. Postavila sem si cilj, da si po končanju študija poiščem dobro zaposlitev in na tej poti sem vztrajala."

Čeprav je bilo naporno pa je ni zamikalo, da bi se vdala in klonila pod pritiskom. "Ko sem bila prvič noseča, sem si mislila, ko bi le lahko še za par mesecev prestavila porod. Spraševala sem se, kako bom zmogla. Pa je šlo. Potem sta prišla drugi in tretji otrok - pa je spet šlo. In potem, ko greš v življenju skozi več preizkušenj, kjer si se spraševal ali boš zmogel, pa se je izkazalo, da je šlo, naslednje izzive lažje sprejmeš. Poleg tega se ni smiselno pretirano spraševati ali bo šlo ali ne. Se boš jutri soočil z jutrišnjimi izzivi. Ni si treba vnaprej ustvarjati težav. To ne pomeni neodgovornosti ali ignoriranja problemov. Še vedno moraš poskrbeti, da imaš kruh in streho nad glavo, ampak pretirano obremenjevanje ohromi življenje."

Žal smo k pretiranemu analiziranju pogosto nagnjene prav ženske … "V tem smislu torej nisem tako tipična ženska. In če gledam svoje otroke, sem tudi pri njih hitro videla, da če sama ne zganjam pretirane panike, tudi oni delujejo bolj sproščeno tako v družbi kot v šoli."

Seveda pa niti takšen pristop do življenja ne pomeni, da se na poti ne bodo znašli izzivi. In med tistimi, ki so se znašli na poti sogovornice, je bil tudi da, da se je v večinoma moškem svetu vendarle morala precej dokazovati. Nekateri kolegi niti niso vedno skrivali svojega mnenja o ženskah v tehničnih vodah.

"Včasih je bilo to bolj očitno. Mislim, da je tudi promocija prisotnosti žensk v tehničnih poklicih pripomogla k temu, da se moška miselnost danes malo spreminja. Se pa seveda še najdejo posamezniki, ki jim to ni všeč ali mislijo, da so te ženske zmajevke. Je pa zelo pomembna komunikacija. Ko sem jaz začenjala svojo pot, sem morda tudi kdaj reka kaj, kar ni bilo treba. Potem se pa sčasoma naučiš in tudi preslišič opazke "kaj boš ti ženska". So res kakšne stvari, ki jih jaz ne znam ali ne zmorem, so pa tudi stvari, ki jih odlično obvladam."

Na današnji trend pošiljanja žensk v "moške poklice" gleda z veliko mero treznosti. "Če ženska meni, da bo lahko uspešno opravljala delo in jo to delo veseli, naj se vsekakor odloči za to. Nikakor pa, ker je trenutni trend – pošljimo dekleta v tehnične poklice, da se bodo kosale z moškimi. Ne smemo izhajati iz tega, da se bomo ženske kosale z moškimi in dokazovale, da smo boljše. Glavno vprašanje mora biti ali nekoga neko delo veseli. V tem primeru bo delo dobro opravljeno."

Kako pa kot mati štirih otrok gleda na današnjo veliko dilemo številnih žensk – ali kariera ali družina?

"Tudi jaz na začetku nisem imela vsega, je šlo postopoma, vsako obdobje je nekaj prineslo. Je pa tako, da čeprav svoje delo uspešno opravljam – nisem recimo menedžerka leta. Ukvarjam se z rešitvami v proizvodnji, ne stremim k temu, da bom potovala po svetu ali sedela v sejnih sobah. In morda je v takšnem scenariju pa res težje usklajevati poklicno življenje z družino. Zagotovo obstajajo dejavnosti, kjer je to težje. Še posebej, če si v službi deset ur ali več. Mislim pa, da gre pri trendu, kjer se ženske odločajo ali za kariero ali za otroke, bolj za vprašanje tega, da skušajo biti ženske popolne, nočejo priznati nobene napake, to pa je na več kot enem področju težko."

Pomembno je torej sklepanje kompromisov:"Sem tip ženske, ki je po svoje perfekcionistka, rada dobro opravim delo, se res maksimalno potrudim. Nisem pa človek, ki bi temu podredil vse."

Ima pa življenjsko vodilo, ki ga dosledno prenaša tudi na otroke:"Ko se lotiš nečesa, ko rečeš – tole bom pa naredil – pa četudi gre za sesanje tal, opravi to dobro. In to velja na vseh področjih življenja. Če ne gre pa povej, najdi pomoč. Ne se skrivati za tistim - "saj bo, saj bo"."