Muzej, ki razkriva preteklost slovenske policije, forenzike in Kotnikove 8

Zaenkrat je sicer odprta le t. i. bela galerija, v kateri si lahko ogledate razstave Od orožnika do policista, Kulturna dediščina Kotnikove 8 in 7 0 let forenzike v Sloveniji , zbirki pa se bo kmalu pridružil tudi atraktivni kriminalistični del, ki bo povezan s preventivnimi dejavnostmi in osveščanjem. Kot smo že poročali, je v njem med drugim moč videti številne predmete in fotografije, ki nemo pričajo o največjih zločinih na naših tleh in njihovih storilcih.

Razstava Od orožnika do policista prikazuje zgodovino policije pri nas - od začetka leta 1850 in razvoja skozi orožnike avstro-ogrskega cesarstva, do Kraljevine SHS, preko socialistične Jugoslavije, do danes. Izvemo na primer, da je bil leta 1850, v času Franca Jožefa, ko se je začela oblikovati prva varnostna organizacija, namenjena zagotavljanju javnega reda, varnosti in miru, prvi zakon o orožništvu napisan v slovenščini in ne nemščini.

V orožniške vrste so sprejemali samo moške. Pogoji so bili podobni kot danes, razlika je bila v tem, da niso smeli biti poročeni ali imeti otrok. Zanje je bil namreč predviden 24-urni delovni čas brez dopusta. "Leta 1850 niso poznali dopusta. Orožnike so preselili v orožniške postaje, kjer so živeli in opravljali svoj poklic, več let pod enakimi pogoji. Kasneje so se sicer lahko poročili, a v pravilniku je pisalo, da mora biti orožnik za to, da lahko odda vlogo, prej osem let v službi, v vlogi je moral dokazovati, da ima prihranjenega dovolj denarja, da bo lahko vzdrževal družino, moral je povedati ime svoje izbranke, da so preverili njen renome, vlogo pa je moral odobriti tudi minister za notranje zadeve,"pripoveduje Kolar Osvaldova.

To je bil zelo spoštovan poklic, zanj so obstajala zelo stroga pravila, še pove kustosinja. "Predpisana je bila že sama hoja, kako mora orožnik stopati, v kateri roki drži sabljo, pljuvanje ali žvečenje tobaka je bil že prekršek, vinjenost ali kakršenkoli odklon v spoštovanju je pomenil takojšnjo izključitev. Veliko so torej dali na to, da ta poklic ostane zelo spoštovan, orožniki so imeli tudi veliko kandidatk, ki so želele postati njihove soproge."Ženske pa so lahko postale miličnice šele leta 1974.