Policistka gorske enote o reševanju v gorah: Ni prostora za napake

Vedno sem bila živahen otrok, najraje v fantovski družbi, polna energije, ki sem jo morala nekam usmeriti ... verjetno sem se prav zato odločila, da bom izbrala ta poklic, pripoveduje Špela Gartner , policistka kriminalistka, ki je že od leta 2014 zaposlena na kranjski policijski upravi. Pred tem je slabih deset let delala v vojski, nazadnje kot vojaška policistka, kjer je tudi pridobila vsa potrebna pooblastila. Ko se ji je ponudila priložnost za nove izzive, ni dolgo razmišljala o prestopu iz vojske v policijo. " Dinamika dela je tukaj drugačna in ni mi žal, da sem se tako odločila ," je zadovoljna.

V tem poklicu si ves čas malo na preži, pravi. " Zgodilo se mi je na primer, da sem se zjutraj peljala v službo in videla neko gospo, ki je na vrtu padla in tam ležala, oblečena samo v spalno srajco. Zelo mrzlo je bilo, ona pa je bila povsem premočena, očitno je potrebovala pomoč. Šokiralo me je to, da so se ljudje vozili kar mimo ... Jaz sem se seveda obrnila in šla tja, smo uredili. Gospa je bila dementna, zato je tudi odtavala. A domači je zaradi zgodnje ure verjetno ne bi niti pogrešali, lahko bi zmrznila, ker je bila že podhlajena. To so stvari, ki jih je treba ves čas gledati, jaz bi to pričakovala tudi od drugih ljudi. Pa nekateri tega enostavno nimajo v sebi."

Najprej je delala v patrulji, zdaj pa večino svojega dela kot kriminalistka opravlja v civilu. To je bolj prijetno, saj se tako lažje zlijem z okolico, pove v smehu. Vedno pa ima pri sebi orožje, saj " nikoli ne veš, kam si napoten in kaj te tam čaka ". K sreči se sama še ni znašla v situaciji, kjer bi bilo ogroženo njeno življenje in bi ga morala uporabiti. Najpogosteje sicer preiskuje premoženjsko kriminaliteto – tatvine, vlome, goljufije. Ker ima kot ženska drugačen pristop, večkrat posreduje tudi pri nasilju v družini.

Prva ženska, ki se je pridružila gorski policijski enoti

Da se priključi gorski policijski enoti, se je odločila, ker se oba z možem v prostem času ukvarjata z alpinizmom. "Opravila sva alpinistično šolo, kjer sva pridobila osnovna ustrezna znanja. Mož se je priključil gorski reševalni enoti, jaz se takrat nisem, ker sva bila zaradi otrok težko oba vpeta v to. Zdaj, ko so otroci starejši, pa sem se tudi sama priključila gorski reševalni službi. Zaenkrat sem še pripravnica, manjka mi še zimski del izpita."

Glede na to, da je bila prva ženska, ki je vstopila v to enoto, jo je bilo na začetku malo strah, kako se bo ujela z moškimi kolegi. "Ampak nisem imela nobenih težav, zelo dobro so me sprejeli. Mislim, da če potem še s svojim delom pokažeš, da si za to, ne bi smelo biti nobenih težav." Edina stvar, kjer mogoče malo zaostaja za svojimi moškimi sodelavci, je fizična kondicija, prizna. "Fantje so le fantje. Kondicijo vsak pridobiva v svojem prostem času, v službi pa to poteka skozi usposabljanja."

Dobro je, pravi Gartnerjeva, da je tisti, ki vstopi v omenjeno enoto, čim bolj izkušen na področju gorništva, zaželeno je, da je predhodno alpinist oz. gorski reševalec. Gorska policijska enota ima ekipe na različnih območjih Slovenije. Vsi člani svoje znanje obnavljajo na usposabljanjih, ki potekajo večkrat letno. Od usposabljanj, na katerih se urijo za delo s helikopterjem, ne smejo nikoli izostati, tudi teh je več letno. "Prostora za napake namreč ni," je jasna.

Naša sogovornica svoje delo praviloma opravlja v kranjski policijski enoti, če se zgodi nesreča v gorah in se pokaže potreba po aktivaciji gorske policijske enote, pa se ekipa zorganizira v najkrajšem možnem času. Posadko v helikopterju sestavljajo pilot, kopilot, tehnik, policist letalec, zdravnik in reševalec letalec. Prva naloga celotne ekipe je pomoč poškodovanim, policist pa ob tem opravi še policijsko delo oziroma ogled kraja dogodka ali nesreče in ugotavlja vzrok za nesrečo. Policisti gorske enote naloge opravljajo tako s helikopterjem, kot tudi brez njega, gre pa tudi za iskalne akcije, observacije, preventivno delo in podobno.