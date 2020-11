Popolno zaprtje leta 1682: trupla umrlih so počrnela, širil se je grozen smrad

Kadar raziskujemo svoje korenine in izdelujemo družinsko drevo, se prej ko slej srečamo tudi s kakšno epidemijo. Pri svojem raziskovalnem delu sem najpogosteje naletel na podatke o epidemijah, ki pa so bile bolj regionalne narave in ki so povečini prizadele otroke, recimo epidemije ošpic.

Kuga je našla svojo mesto tudi v umetnosti. Upodobitev prikazuje, kako je morila vsepovprek, brez milosti, ne glede na stan, spol in starost – za kugo so bili vsi enaki. (Jan Brueghel starejši, Triumph des Todes, 1560–1562, olje na platnu, Joanneum Museum Graz)

Bakterija se praviloma prenaša preko gostitelja, povečini bolh. Ko bolhe sesajo kri sesalcev, hkrati raznašajo bakterijo. Kuga zdecimira podganjo kolonijo v okoli dveh tednih. Bolhe pa so prisiljene iskati novo žrtev in to je velikokrat človek. Zato so bolhe preživele – ljudje pa pogosto ne.

Različne bolezni, ki danes niso več smrtonosne, so do 20. stoletja predstavljale veliko težavo. Razlog je tičal v tem, da ljudje niso imeli medicinske oskrbe ali pa je bila ta izredno pomanjkljiva oziroma slaba. Bolnišnic in zdravstvenih domov v današnjem smislu ni bilo, zdravnika pa je bilo treba drago plačati. Kmet si ni mogel privoščiti zdravnika, saj bi moral zanj prodati kravo in potem ne bi imel od česa živeti. Bolni so tako obležali doma v postelji, negovali pa so jih njihovi svojci – in sicer z zdravili, ki so večinoma temeljila na domačih zeliščih, ki so jih poznali in so jim bila dostopna. Tudi cepiv še niso poznali in tako so med otroki morile bolezni (denimo davica, oslovski kašelj in ošpice), ki danes ne veljajo več za smrtonosne – če smo cepljeni, seveda.

Umrle za kugo so pokopavali v skupne jame, jih posipali z živim apnom, zagrebli in postavili visoke križe. Kasneje so križe ponekod nadomestili z kužnimi znamenji, recimo v Apačah. (Na fotografiji znamenje v spomin umrlim za kugo v Apačah v občini Kidričevo.)

Leta 1679 se je kuga pričela širiti na območju Dravskega polja. Ljudje so se spočetka tolažili, da so bližnji umirali za vročino, bolezenske znake pa so ignorirali in niso spoštovali priporočenih varnostno-zdravstvenih priporočil, recimo naj se ne družijo. Trupla umrlih so počrnela in od njih se je širil grozen smrad. Kuga je pričela neusmiljeno moriti od hiše do hiše in se je naglo širila.

Vlada je poslala kužnega komisarja, ki se je leta 1682 nastanil na Ptujski Gori. Ta je dal vsako hišo, v kateri je kdo zbolel za kugo, zapreti. Označiti so jo morali z velikim belim križem. Stanovalci so bili tako v popolni karanteni, hrano, zdravila in potrebščine pa so dobivali skozi okno. Nekateri prebivalci, ki si niso upali iz hiše, so se v karanteno podali tudi prostovoljno.

Če je kdo v hiši umrl, so ga morali domači zaradi karantenskih ukrepov pokopati sami. Pokop so morali opraviti ponoči, brez tujih udeležencev, za hišo, recimo na vrtu. Če pa je kuga pomorila vse odrasle osebe, so pokop opravili zelo dobro plačani pogrebniki, ki so zaradi preprečevanja širjenja okužbe pokrivali le eno vas. Pogrebniki so odprli vrata, s krampom potegnili mrliča ven ter ga vrgli na voz. Mrliče so metali v posebno jamo, jih posuli z živim apnom ter zagrebli. Inventar mrličev so pogrebniki pod nadzorstvom kužnega nadzornika zažgali. S tem so preprečevali širjenje okužbe preko predmetov.

Karantenske ukrepe so morali ljudje strogo spoštovati. Ko je umrl otrok nekega Vučkarja s Ptujske Gore, se je oče uprl sežigu otrokove postelje. Kužni komisar ga je dal takoj, brez odlašanja vkleniti. Na licu mesta ga je spoznal za krivega punta ter zanj – brez vsakega sojenja – odredil ustrelitev. Na poti na morišče ga je nato rešil župnik, a Vučkar je moral takoj plačati visoko denarno kazen. Ta primer nam nazorno kaže, kako resna je bila situacija in kako strogo so izvajali ter nadzorovali naložene protikužne ukrepe.

Razkuževanje s kozjimi rogovi, starimi podplati in posušenim kravjim blatom

Konec meseca julija 1682 je kuga le pričela pojenjati. Danes bi rekli, da so ukrepi 'prijeli'. Zelo veliko otrok je ostalo brez staršev. Marsikje je kuga pomorila oziroma izpraznila cele hiše. Kužni nadzorniki so pričeli hiše razkuževati z močno dišečimi kadili, pripravljenimi iz kozjih rogov, starih podplatov in posušenih kravjakov. Rabljeno pohištvo in oblačila so sežgali na dvoriščih, nova oblačila pa so morali tri dni namakati v tekoči vodi, recimo Dravinji ali Polskavi, ter nato še v zaprtih sobah kaditi.

Smrtnost med epidemijo je bila katastrofalno visoka. Za primer si oglejmo župnijo Lovrenc na Dravskem polju. Pred epidemijo je v obdobju od maja do julija v povprečju umrlo sedem ljudi, leta 1682 pa je za kugo umrlo kar 310 ljudi. A duhovnik je dodal opazko, da številka ni bila dokončna, saj tukaj niso bili všteti tisti, ki so jih domači na skrivaj pokopali na vrtu. Smrtnost se je torej povečala za petdesetkrat. V župniji Sv. Urban pri Ptuju je kuga pomorila celo dve tretjini prebivalcev.