Goran Vojnović: Biti čefur danes, je drugače, kot je bilo pred 15 leti

Čefurji raus! je leta 2008 presenetil slovenske ljubitelje literature – predvsem z dodelano uporabo slenga, zabavno predstavitvijo klasičnega fužinskega čefurja in s subtilno predstavljenimi problematikami, s katerimi so se družine v tem ljubljanskem naselju (in drugod po Sloveniji) soočale vsak dan. Letos spomladi je priljubljeni roman dobil nadaljevanje, mladi Đorđić je odrasel in je zdaj soočen z novimi težavami. Kdo so čefurji danes in ali je v Sloveniji še vedno moč občutiti nekoč zelo močno ksenofobijo, je za 24ur.com povedal avtor obeh romanov Goran Vojnović.

Leta 2008 ste izdali roman Čefurji raus!. Takrat ste kar malo pretresli javnost z romanom, ki je odpiral vsem znano temo – čefurstvo. Takrat ste imeli veliko intervjujev, bilo je veliko govora o tej temi. Zdaj smo spet tu, z nadaljevanjem Đorđić se vrača, zato me zanima: je bilo v tem času o 'čefurstvu' že vse izrečeno?

Je bilo in ni bilo. Tudi meni se je takrat v nekem trenutku zazdelo, da se ponavljam, poleg tega sem imel občutek, da sem v romanu povedal vse, kar imam za povedati o čefurjih in Fužinah, gledališka predstava in film sta to le še dopolnila. A čefurstvo nikakor ni nekaj določenega in nespremenljivega, zato je ni mogoče o njem na neki točki povedati vsega in zaključiti debato.

Se vam zdi, da se je odnos do 'čefurjev' v času prvega in zdaj drugega romana kaj spremenil?

Današnji čas je v veliki meri drugačen od tistega, v katerem sem pisal roman Čefurji raus!. Vmes je minilo skoraj petnajst let. Zgodila se nam je finančna, potem pa še migrantska kriza, zdaj smo sredi pandemije, ves ta čas pa se zaostruje največja kriza izmed vseh, to je okoljska kriza. Evropo so, vsaj tako je večina ljudi to dojela, v zadnjih desetih letih preplavili neki novi, drugačni čefurji, veliko bolj tuji od tistih s Fužin. Ti so ponovno prebudili v ljudeh resnični strah pred prišleki, pred drugačnostjo, predvsem pa pred koncem sveta, kot ga poznamo. Podeželska obrobja Evrope so se že dolgo pred tem začela prazniti, celo odmirati in ko so videli množice prihajajočih tujcev, so se tamkajšnji ljudje ustrašili za lastno preživetje. Istočasno nas je preplavil tudi desni populizem, ki je strahu ljudi iznašel jezik in mu omogočil, da se izrazi na najbolj primaren, primitiven način. Vzdušje je tako postalo veliko bolj nestrpno in sovražno, kot pa je bilo pred leti, in danes po Evropi, tudi zahodni, gledamo korakati neonaciste, vidimo pojave institucionalizirane homofobije, rasizem in ksenofobija pa sta postala del javnega diskurza. Biti kakršen koli čefur danes, je zato marsikje drugače, kot je bilo pred petnajstimi leti.

In ali so se najstniki 'čefurji' spremenili od vaše mladosti do zdaj? Če ja, kako? Če ne, zakaj ne?

Spremenili so se najstniki in z njimi čefurji, bi rekel. Čefurji iz moje mladosti niso imeli pametnih telefonov, še računalnikov ne. Predvsem pa niso imeli družbenih omrežij. Vse to danes določa najstniški svet veliko bolj, kot ga določata slovenstvo in čefurstvo. Najstniki so danes vsaj na prvi pogled veliko bolj uniformirani, kot smo bili mi, saj so pod stalnim pritiskom všečkov. Danes moraš biti kot najstnik še veliko bolj dopadljiv in všečen, še bolj se moraš skladati s pričakovanji nevidne množice svojih prijateljev ali sledilcev. Čefurstvo, če sploh še obstaja kaj takšnega med mladimi, je zato kvečjemu filter, ki ga uporabljaš za svoje instagram fotke.

Ste ob pisanju Čefurjega ravsa razmišljali o ciljni publiki? Ker na koncu je knjigo prebralo več ljudi različnih narodnosti, različnih starosti, različnih izobrazb ...

Če sem takrat, ko sem pisal roman Čefurji raus!, pomislil na to, kdo bo to bral, sem imel v mislih skoraj izključno mlade, moje vrstnike, ki so odraščali v podobnem okolju kot jaz in za katere sem verjel, da bodo razumeli to, o čemer pišem. Njim, sem si mislil, bo smešno, kar je smešno meni in oni bodo tudi razumeli, da ni vse v tej knjigi smešno. Potem sem hitro ugotovil, da knjiga neznansko privlači tudi tiste, ki niso imeli prav nobenega stika z vsemi našimi fužinami, saj jim omogoča vpogled v nek neznan svet. Odkril sem pravzaprav lepoto literature, ki nam omogoča vživeti se v drugega, ki nam omogoča vstopati v tuje svetove.