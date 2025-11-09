Slovenski mojster nakita: Dragih kamnov je več sto, zakaj bi se držali le klasike?

"V tujini se drage kamne šteje za edinstven kos narave in investicijo, ki ji hitro raste cena. Pri nas so na trgu prepogosto cenejši kamni, stranke pa rade slišijo besedo popust," pripoveduje slovenski zlatar in oblikovalec nakita Peter Dragolič. Dragi kamni so njegov svet, brušenje do popolnosti pa strast, ki jo je odkril na drugem koncu sveta. V delavnici, kjer nastajajo unikatni kosi nakita, smo spoznali človeka, ki v vsakem kamnu vidi zgodbo, v vsakem kosu nakita pa značaj tistega, ki ga bo nosil.

Že kot otrok je rad risal in oblikoval drobne stvari, zato se je po končani – tedaj še – osemletki odločil za poklicno zlatarsko šolo. Premlad, da bi zares vedel, kaj želi početi celo življenje, še skozi leta prakse in pripravništva ni vedel, ali je bila to prava odločitev. "Dokler nisem osvojil spoznanja, da lahko izdelam karkoli si zaželim. Takrat sem vzljubil ta poklic in tako je še danes," navdušeno pripoveduje Peter Dragolič. Izpopolnjeval se je pri priznanem mojstru v tej obrti, Tomislavu Lobodi, po dobrih desetih letih pa se je odločil, da je čas za samostojno pot. Dodaten študij ga je pripeljal do naziva zlatarski mojster. Redno je obiskoval sorodnike v Avstraliji, njihovo razmišljanje, preprostost in sproščenost pa so ga vsakič znova mamili, da bi tam tudi ostal. Želje so kmalu postale realnost in z družino so se preselili na Tasmanijo, kjer se je zaposlil v draguljarski delavnici. "Tam sem spoznal, da je svet zlatarstva precej večji od tistega, ki sem ga poznal v Sloveniji."

Zlatarski mojster Peter Dragolič je izkušnje med drugim nabiral v Avstraliji, kjer se je tudi začela njegova ljubezen do dragih kamnov. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Po znanje in izkušnje na drug konec sveta

In prav tam, na drugem koncu sveta, je vzljubil drage kamne. "Vedno me je zanimalo, kako se zbrusi kamen. V delavnici me je kolega iz Čila najprej naučil, kako se jih preverja, potem pa mi je vsak dan postavil izziv – dal mi je kamen in moral sem ugotoviti, kateri je. To mi je odprlo povsem nov svet. Mojo strast za kamne je opazil lastnik delavnice in me vprašal, če bi jih začel brusiti. Kupil je stroj za brušenje, jaz pa sem si našel dva mentorja. In tako se je začela moja pot spoznavanja brušenja kamnov in gemologije," se spominja. V nekaj letih je pridobil dragoceno znanje in se izučil v brušenju dragih kamnov. "Takrat še nisem vedel, kako drugačna je Avstralija. Razmišljajo po svoje in so zelo ponosni na svoje kamnine. Imajo ogromno lepih, unikatnih kamnov – safirje, rožnate diamante, spinele – in vanje znajo vkomponirati del sebe in Avstralije. Dizajni so narejeni zelo dovršeno in precizno, kakovost jim ogromno pomeni." Avstralci so v kos nakita pripravljeni investirati, poudari. "V slovenskih genih je zelo zasidrana beseda popust. Pri nas velja – če ni popusta, ni prodaje. Če pa tam prodajaš izdelek za nekaj tisoč evrov in stranki omeniš popust, je to znak, da z izdelkom nekaj ni v redu." Čeprav se je družina v Avstraliji dobro počutila, so se po petih letih odločili za vrnitev v Slovenijo. "Za moje pojme prekmalu, ampak smo pustili odprte načrte in morda se spet kdaj vrnemo. Od tam smo odnesli ogromno novih stvari in drugačnih pogledov na življenje. Avstralija nam je precej dala."

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





Brušenje naravnega cirkona. icon-picture-layer-2 1 / 4

Učenje, ki se nikoli ne konča

Vsega znanja še zdaleč ni nabral, pravi zlatarski mojster, dragih kamnov in tehnik je namreč toliko, da bi za poznavanje vseh potreboval še kar nekaj let. "Sem pa tudi tak, da če bi se le površinsko nečesa naučil, tega ne bi prakticiral. Rad grem v detajle, rad poznam stvari, tako da še vedno sprašujem, se izobražujem in sem v stiku z obema mojstroma, ki sta me učila brušenja ..." Svojo pot zdaj nadaljuje v ljubljanskem studiu za oblikovanje nakita Juvelirij, ki ga deli z dvema oblikovalkama nakita – Sando Vidmar in Kristino Drnovšek. Čeprav se prej niso poznali, so se povezali in se zdaj zelo dobro razumejo. "Tudi od njiju se ogromno naučim." Znanje si želi predajati naprej, zato kot eden od mentorjev poučuje v prostorih centra Rog. "Ker zlatarske šole v Sloveniji ni več, interesa za izdelovanje nakita pa je kar nekaj, sem se povezal s skupino oblikovalcev nakita, ki se je tukaj dogovarjala za prostor. To se mi je zdela dobra priložnost, da se kaj pove, pokaže, da se znanje prenese. Rad prenašam znanje, če me pride kdo kaj vprašati, sem vedno tu, odprtih rok. Šest nas je, odlično se razumemo in se učimo eden od drugega."

Peter Dragolič v studiu za oblikovanje nakita Juvelirij, ki ga deli z dvema oblikovalkama nakita – Sando Vidmar in Kristino Drnovšek. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

'Dragih kamnov je več sto, zakaj bi se držali le klasike?'

Kot dijak je Dragolič o gemologiji, vedi o draguljih, slišal zelo malo. V tujini pa je spoznal, da so tako stranke kot zlatarji na tem področju zelo izobraženi. "Klasični dragi kamni, ki jih poznamo vsi, so diamant, smaragd, rubin, safir in akvamarin ali opal, morda tudi biser. A v resnici je kamnov več sto, prihajajo z različnih koncev in se razlikujejo po barvah, vključkih, intenzivnosti ... Če se držiš samo tistih 'top five' klasičnih, je svet res majhen." In prav to je težava pri nas, opozarja. Večina zlatarjev se še vedno drži samo najbolj znanih kamnov, ne želijo poskusiti ničesar novega. "V Sloveniji gemologija postaja vse bolj prepoznavna, ljudje so se začeli zanimati za kamne. Ogromna zahvala za to gre dr. Mihi Jeršku, direktorju Prirodoslovnega muzeja, in pokojnemu Edu Fermetu, ki sta vložila precej truda, da sta med zlatarje zasejala idejo, da obstajajo tudi drugi kamni, ne samo klasični. In to zavedanje želim tudi sam širiti naprej med kolege zlatarje." Kaj pa stranke – ali imajo tudi one rade zgolj klasiko? "Če stranki predstaviš neko zelo lepo alternativo, boš stoodstotno uspešen. To lahko rečem iz lastnih izkušenj. Torej je naš trg odprt. Če pa kot prodajalec ali oblikovalec nakita dragih kamnov ne poznaš, pa stranki zadev ne znaš niti predstaviti. Zdaj, ko poznam več kamnov, jih lažje prodam za večji znesek. Stranke se počutijo bolj ozaveščene in se ne bojijo, da bi jih kdo prinesel naokoli," odgovori.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

Surovi dragi kamni, kot jih najdemo v naravi. icon-picture-layer-2 1 / 2

Slovenski trg preplavljen s sintetičnimi diamanti

Druga težava je, še pove Dragolič, da so tudi slovenski trg, sicer s precejšnjim zamikom, preplavili sintetični diamanti, ki so zaradi dostopnejše cene vse bolj priljubljeni. "Če stranka vpraša, ali se da izdelek dobiti ceneje, zlatarji ponavadi – in tudi sam sem to delal – posežejo po cenejših kamnih, največkrat so to sintetični. Ljudje mislijo, da so bolj etični, da pri sintetiki ni posegov v naravo, a to je daleč od resnice. Največ sintetičnih diamantov je pridelanih v Indiji in na Kitajskem, in to sta trga, ki energijo še vedno večinsko pridobivata s trdnimi gorivi. Torej ni tako zeleno, kot ljudje mislijo. Ne trdim, da so naravni kamni kaj več vredni ali da tam ni posegov v naravo, a ne smemo si zatiskati oči. Problem etičnosti so tudi marže. Pri sintetičnih diamantih so te precej višje, da se nekako utemelji težka dostopnost teh kamnov. A če cena igra vlogo, če vam je pomemben lesk v kamnu ali pa, da je kamen lep in bel ... zakaj se torej ne bi odločili za naraven kamen, nekaj, kar drži ceno? V skoraj vsaki barvi obstaja alternativa"

Tudi Slovenija je bogata s kamni. Imamo minerale v kar nekaj predelih Slovenije, večinoma na Pohorju, le da niso dovolj veliki in kvalitetni, da bi jih lahko uporabili v nakitu. Imeli smo najdišče turmalina dravita v okolici Dravograda, kremena iz Sinjega vrha in zelo lepe primerke v okolici Cerknice, peridot na Goričkem ... Kakšnih dražjih kamnov pa pri nas žal ni. – Peter Dragolič

Pa je sintetiko s prostim očesom sploh mogoče ločiti od naravnega kamna? "Laik bi mogoče ločil kristal Swarovski od naravnega kamna, sintetičnega kamna od naravnega pa zagotovo ne. To je zelo kompleksna zadeva. Če imaš dva kamna identičnih barv, oba čista, brez vključkov, se lahko celo nekdo, ki se spozna na kamne, zmoti za nekaj tisoč evrov." Izvor kamnov se lahko določi s poglobljenimi analizami. "Za to uporabljamo refraktometer – merilec, ki izmeri, kako hitro svetloba potuje skozi kamen, saj ima vsak kamen svojo gostoto. Uporabljamo tudi mikroskop, UV-svetilke različnih valovnih dolžin, križno polarizirane filtre. Če vse to ne pomaga, pa uporabimo precej dražje, bolj kompleksne naprave, ki natančno določajo, od kod kamen izhaja, iz česa je narejen in kakšne so obdelave na njem." Zgodi se, da mu ljudje prinesejo kamen in ga sprašujejo, koliko je vreden. "Slišijo zame ali kaj preberejo o meni in mi prinesejo. Nekoč je k meni prišla stranka, ki so ji nekje ocenili, da ima neki zelo poceni kamen. Pregledal sem ga in ugotovil, da gre za naravni diamant z lepo, intenzivno barvo, vreden nekaj tisoč evrov."

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja



Za oblikovanje nakita je potrebne veliko natančnosti in potrpežljivosti, sam pravi, da je njegovo delo meditativno. icon-picture-layer-2 1 / 3

Izdelava nakita je umetnost