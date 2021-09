'Sladice doživljam kot instrument v simfoniji, saj so sredstvo mojega dela'

Sogovornica je najprej zaključila osnovni slaščičarski tečaj, ki je trajal dva meseca. Zavedala se je, da to ni dovolj in je uspeh odvisen izključno od nje same. Zato je izkušnje začela nabirati na različnih koncih. Pripravništvo je opravila v gostilni Dubravkin put v Zagrebu, sezonskega poletnega dela se je lotila v rovinjskem oblikovalskem hotelu Lone. "Položaj glavne in edine slaščičarke," se je zasmejala in nadaljevala, "pa sem imela v Plavem Podrumu Daniele Kramarić ."

Maša Salopek , po rodu Hrvatica, v svetu sladkega ni pristala po naključju ali trenutnem vzgibu, vanj se je podala premišljeno, kot pravi sama: "preračunljivo". Priznala je, da je bil za to potezo potreben pogum. Zadala si je cilj, da bo idejo uresničila. Začela je popolnoma od začetka, po načelu od preprostega k drznemu. Ker je bila brez pravih izkušenj, je morala znanje in slaščičarske spretnosti graditi izključno z vztrajnostjo in trdim delom. "Na tej poti je bilo veliko odrekanja," je pojasnila, kako se je začel njen vzpon proti uspehu.

Kako jo je naposled pot pripeljala v Hišo Franko, kaj jo je potegnilo v Slovenijo na Primorsko? "Intuicija in radovednost," je odvrnila. Zasledila je oglas na spletni strani Hiše Franko, da gostilna išče slaščičarja. "Upala sem jim poslati svoj skromen življenjepis, čeprav sem vedela, da so veliko večjega kalibra, na katerega lahko ciljam. Uspešno sem opravila poskusno dobo, sprejela ponujeno službo in tako začela eno svojih najpomembnejših in najbolj dinamičnih življenjskih dogodivščin," je izpostavila.

Maša Salopek se je rodila v Čakovcu na Hrvaškem, stalni naslov pa ima na Reki, kjer je našla ljubezen in diplomirala iz hrvaškega jezika, književnosti in knjižničarstva. V kuhinji Hiše Franko je vodja slaščičarske sekcije od leta 2018.

'Maša je izjemno prijetna oseba, pristna in malce odštekana'

Manca Istinič iz Hiše Franko nam je pojasnila, zakaj so Mašo Salopek sprejeli v svojo ekipo. Hrvatica se je že takoj od začetka pokazala kot izjemno delovna, učljiva, ustvarjalna in razmišljujoča oseba z veliko sposobnostjo delovanja v delovni ekipi. "To so pravzaprav ključne lastnosti vsakega našega člana. Seveda si želimo pridobiti osebje z bogatimi delovnimi izkušnjami in znanjem, hkrati pa z njihove strani želimo odprtost in pripravljenost, potopiti se v filozofijo Hiše Franko, naše kuharske mojstrice Ane Roš, poistovetiti se z okoljem, kjer ustvarjamo in ga sprejeti za svojega," je pojasnila Istiničeva.

Maša pa se ni izvrstno odrezala zgolj pri ustvarjanju sladic, izkazala se je tudi kot dobra sodelavka. "Je izjemno prijetna oseba, pristna in malce odštekana. Ta del njene osebnosti se pokaže predvsem med odmori. Pri delu je zelo osredotočena, zahtevna do sebe in svojih sodelavcev. Sploh mladi kuharji, ki pridejo na prakso in delajo z Mašo, znajo povedati, da zna biti velikokrat tudi stroga. Je pa v kuhinji zelo priljubljena," je poudarila Istiničeva.