Potapljač iskal protezo, mladoporočenca pozabila poročno listino

Med dopustom preklopimo na off. In prav je tako. A kaj se zgodi, ko se možgani malo preveč izklopijo? Med pozabljenimi predmeti tako prevladujejo povsem vsakdanje stvari, ki jih v naglici ob odhodu zlahka spregledamo. Najpogosteje obiskovalci plaže pozabijo kopalke, brisače, očala, denar, mobilne telefone ter avtomobilske ključe, so sporočili iz Javnega podjetja OKOLJE Piran.

Izgubljena denarnica FOTO: Shutterstock

Brisače in druge manj vredne osebne predmete hranijo približno teden dni, vrednejše predmete, kot so denarnice, dokumenti ali telefoni, pa predajo Policiji. Kaj pa predmete, ki jih nihče ne prevzame? Pozabljene igrače pustijo na otroškem igrišču, kjer se z njimi zaigrajo drugi otroci. Manjše predmete, kot so brisače, klobuki in druge uporabne stvari, pa podarijo dobrodelnim organizacijam. V zadnjih letih je izgubljenih predmetov sicer manj. "Verjetno k temu prispeva tudi ozaveščanje obiskovalcev, naj na plažo ne prinašajo večjih količin gotovine, dragocenega nakita in drugih vrednejših stvari," je dejala Jana Pines iz podjetja.

Na lastne stroške je najel potapljača za iskanje proteze

A med kupi brisač, sončnih očal in pozabljenih ključev se kakšno poletje znajdejo tudi predmeti – in zgodbe –, ki jih zaposleni na plažah in v hotelih ne morejo pozabiti. "Spomnimo se obiskovalca, ki mu je v morje padla zobna proteza. Ker je bilo dno poraslo z morsko travo in je bila naša iskalna akcija neuspešna, je na lastne stroške najel potapljača, ki je protezo med morsko travo naposled le našel," pripoveduje Pinesova. Zgodilo se je tudi, da so starši ob odhodu pozabili na otroka, vendar se je primer hitro in srečno razrešil, je še povedala. Po izkušnjah izolskih hotelirjev pa gostje najpogosteje pozabljajo polnilnike, uhane, majice, spodnje perilo in druge manjše osebne predmete, so sporočili iz Turističnega združenja Izola. "Polnilniki so skoraj zagotovo prvaki hotelskih nočnih omaric, ko gostje odidejo domov, oni ostanejo še na podaljšanem dopustu v Izoli," je zapisala Nina Golob iz združenja.

Drug drugega vzela, a pozabila na uradni dokaz

"Med bolj nenavadnimi najdbami so bile bele brezžične slušalke, ki so jih s pomočjo GPS-signala iskali med belim hotelskim perilom," se spominja Golobova. Vsekakor pa je bila nepričakovana najdba tudi poročna listina, pozabljena dan po poroki. "Mladoporočenca sta se očitno spomnila vzeti drug drugega, na uradni dokaz pa nekoliko pozabila," komentira.

Mladoporočenca sta pozabila na poročno listino. FOTO: Shutterstock

Zgodi se tudi, da gostje svoje najdragocenejše predmete skrbno zaklenejo v hotelski sef, ob odhodu pa ga pozabijo izprazniti, še dodaja. "Včasih je torej najvarneje shranjen predmet tudi tisti, ki najdlje ostane v hotelu." Pred kakšnim mesecem pa je madžarski par na recepciji enega od hotelov pozabil poln kovček, je še povedala.

Za najdbo telefona hoteli potrebujejo malo več kot podatek, da je 'črn in pravokotne oblike'. FOTO: Shutterstock

'Črn in pravokotne oblike' opis ne zadostuje