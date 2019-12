Potica in božični kruh – kulinarični znamenji božiča

Dan pred božičem je posvečen postu in bedenju. Čeprav danes ohranjamo podobne običaje kot včasih, se tradicija vseeno nekoliko spreminja oziroma prilagaja sodobnemu času. Včasih se je družina zbrala ob topli peči. Gospodar in člani družine so pred tem poskrbeli, da je bilo doma vse pospravljeno in počiščeno, kar je prispevalo k prazničnemu vzdušju. Obiskov na božični večer ni bilo, od hiše do hiše so hodili zgolj koledniki, ki so dobili suho sadje ali se pogreli s čajem. "Otroci so uživali v postavitvi božičnega drevesa – smreke, ponekod brina ali borovca – nanj so obešali okraske, piškote, suho sadje, bombone. Skrbno so postavili jaslice, ki so sestavni del božičnega praznovanja. Poleg so na mizo postavili semena, orodje, molitvenik, križ, ključ od kašče, svečo, žegnano vodo. Vse to je bila zahvala za dobro letino in priporočilo za naprej," je pojasnil Stanislav Renčelj , strokovnjak za kulinariko, ki dobro pozna naravno in kulturno dediščino določenih slovenskih pokrajin in z njimi povezanih jedi in pijač.

Medtem ko so čakali na polnočnico, so čas zapolnili tudi z igranjem tombole, radi so prepevali, obvezna je bila molitev. Del obreda je bil tudi blagoslov. "Gospodar se je v spremstvu družinskih članov z blagoslovljeno vodo in kadilom sprehodil mimo hiše, vseh gospodarskih poslopij in živine ter jih blagoslovil. Če je bila njihova kašča polna, je to pomenilo blagostanje," je tradicijo opisal Renčelj.

Na sveti večer, dan pred božičem, je veljal strogi post

Dobrote, ki so jih pripravile gospodinje, so pojedli, ko so se vrnili od polnočnice. Na dan božiča so imeli boljše kosilo. Jedli so govejo ali kokošjo juho z rezanci. Pripravili so jedi z zeljem, porom in ohrovtom, na primer pražen ohrovt s krompirjem, je razložil Renčelj.

Ker predbožični čas zaznamujejo koline, ki se začnejo že na martinovo, so praznično mizo bogatili različni kosi prašičjega mesa, tudi odojek, ki pa je bil bolj priljubljen za silvestrovo. Svinjina ostaja na slovenskih božičnih in novoletnih krožnikih še danes, čeprav je bolj značilna perutnina.

Sicer božična kulinarika pomeni predvsem to, da se na mizah šibijo različne jedi. Tradicionalnim se pridružujejo druge dobrote, ki so že postale tipične za praznično obdobje v slovenskem prostoru. Kaj torej ne sme manjkati na božičnem meniju? "Železno klasiko bi mogoče predstavljali tartarski biftek in francoska solata za predjed, pečen puran ali piščanec za glavno jed, ter potica ali podobno božično pecivo za konec,"meni šef kuhinje Centra kulinarike in turizma KULT316 Blaž Švigelj, ki sodi pod okrilje Biotehniškega centra (BIC) Ljubljana.