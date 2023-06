'Potop Hersona' in smrtonosno neurje, na drugem koncu pa ognjena vročina

V Ukrajini je pod bombardiranjem popustil jez, voda je zalila okoliška območja. V Sloveniji so medtem hudourniške poplave povzročila neurja. Čez lužo si pravega naliva, ki bi jim pomagal pogasiti silovite gozdne požare, še kako močno želijo. Francija je po napadu z nožem na otroškem igrišču v šoku, Ljubljana pa po strelskem napadu v restavraciji. To pa je tudi teden zadnjega poglavja letošnjega prvenstva Lige prvakov. Katere fotografije so še ovekovečile zadnji teden?

Jez v Kahovki je po večmesečnem obstreljevanju naposled popustil in potopil 30 naselij ob reki Dneper. Pod vodo naj bi bilo okoli 600 kvadratnih kilometrov, uničenje jezu pa ima tudi katastrofalne učinke na premike min na prizadetem območju. Več tisoč ljudi so evakuirali iz njihovih domov. Ob tem še več sto tisoč ljudi nima dostopa do čiste vode, zato plastenke z vodo ukrajinska vojska prebivalcem, ki so ostali ujeti v hišah, dostavlja kar z droni.

icon-expand Mladi kadet med poukom v kadetskem liceju v Kijevu FOTO: AP

Mladi kadet si popravlja klobuk med poukom v kadetskem liceju v Kijevu. Ruske oblasti so medtem sporočile, da naj bi ruska vojska po dve uri trajajoči bitki odbila ofenzivo ukrajinskih sil v regiji Zaporožje.

icon-expand Odstranjevanje posledic neurja v Zagorju ob Savi FOTO: Luka Kotnik

V drugi polovici tedna so po Sloveniji pustošila silovita neurja, ki so s seboj prinesla tudi močne sunke vetra, točo in hudourniške poplave. Narava je predvsem v popoldanskih in večernih urah pokazala svojo moč, posledice po njenem besnenju pa ponekod še niso povsem odpravljene.

icon-expand Dim v New Yorku FOTO: AP

Medtem so na drugem koncu sveta prebivalci ujeti v vročino požarov, ki pustošijo po kanadskih gozdovih. Pogorelo območje je veliko že za približno dve Sloveniji, v dimu in oranžni svetlobi pa se zaradi ognjene stihije kopajo tudi prebivalci zvezne države New York.

icon-expand Suša v Španiji FOTO: AP

Tudi nekatere druge države pestijo pomanjkanje deževja in visoke temperature. Na Iberskem polotoku so že aprila beležili rekordne temperature. Zaradi vremenskih ekstremov tudi cene sadja in zelenjave v tujini strmo naraščajo.

icon-expand Družinske fotografije nekaterih umrlih na razstavi v spominskem centru Kigali Genocide Memorial v Ruandi FOTO: AP

Sodniki Združenih narodov so osumljenca za genocid v Ruandi Feliciena Kabugo zaradi demence razglasili za nesposobnega za nadaljevanje sojenja. Ob tem so delili fotografijo z razstave v spominskem centru Kigali Genocide Memorial v glavnem mestu Ruande, na kateri so prikazane družinske fotografije nekaterih umrlih.

icon-expand Napad na otroke v Franciji FOTO: AP

Francijo je pretresel napad z nožem na otroškem igrišču v mestu Annecy, ki se ga drži vzdevek 'biser francoskih Alp'. V napadu so bili zabodeni štirje majhni otroci in dva odrasla, eden od njiju je v kritičnem stanju. Na fotografiji so na otroškem igrišču položili bele vrtnice.

icon-expand Streljanje v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja

Na območju Fužin pa je strelec ubil dve osebi, nato je sodil še sebi.

icon-expand Dan odprtih vrat vojaškega letališča FOTO: Luka Kotnik

Obiskali smo tudi dan odprtih vrat vojaškega letališča Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki, kjer je potekala tudi uradna otvoritev letošnje 11. mednarodne vojaške vaje Jadranski udar.

icon-expand Četrte večstranske pomorske vaje Komodo 2023 FOTO: AP

Letala indonezijske mornariške eskadrilje in vojne ladje med zaključkom četrte večstranske pomorske vaje Komodo 2023. Mornarice iz več kot 30 držav, vključno z ZDA, Veliko Britanijo, Japonsko, Kitajska, Brazilijo, Indijo, Južno Korejo in Rusijo, so sodelovale v pomorski vaji, ki je potekala v času napetosti v azijsko-pacifiški regiji.

icon-expand Tanja Fajon z ekipo ob razglasitvi rezultatov FOTO: Twitter

Slovenija je v tekmi za nestalno članico varnostnega sveta v obdobju 2024–2025 gladko premagala Belorusijo in zunanjo ministrico Tanjo Fajon so ob razglasitvi rezultatov premagale solze. Slovenija je prejela 153 glasov, potrebovala pa jih je le 128.

icon-expand Rekord za Deželaka Junaka: Zbral je 1.044.829,69 evra FOTO: Otton Zajec Photography

Zaključila se je dobrodelna akcija Deželak Junak. Radijec Miha Deželak je z 10 dnevi kolesarjenja po Sloveniji za otroke iz socialno ogroženih družin zbral rekordnih 1.044.829,69 evra.

icon-expand Najdražja na novo izdelana violina na svetu FOTO: Bobo

V Mariboru so predstavili violino, izdelano iz italijanskega smrekovega lesa, bosanskega javorja, ebenovine iz Madagaskarja in lesa pušpana. Okrašena je s skoraj 300 dragimi kamni in 541 kosi najdragocenejše plemenite kovine na svetu. Najdragocenejša na novo izdelano violina na svetu je imela tudi posebno varovanje.

icon-expand Pes na kliniki FOTO: Damjan Žibert

Štirinožni kosmatinci so na veterinarski kliniki reševali življenja. Ker v Sloveniji nimamo veterinarske krvne banke, so namreč živalski zdravniki pri oskrbi s krvjo za transfuzije vezani na živalske krvodajalce, katerih lastniki so pripravljeni priskočiti na pomoč, ko se pojavi potreba po krvi.

icon-expand Stadion Atatürk FOTO: Žiga Košec

Pestro pa je tudi na športnem področju. Pred nami je sklepno dejanje aktualne sezone Lige prvakov. Po kar 18 letih se je finale elitnega klubskega nogometnega tekmovanja vrnilo v Istanbul.

icon-expand Kolesar v Nemčiji FOTO: AP