Potop ladje Szent István in zgodba preživelega slovenskega mornarja

Ura je bila 3.31. Siloviti eksploziji sta prebili trup in voda je začela vdirati v notranjost ladje, ki se je začela hitro nagibati. "Grozeče šumenje v trupu ladje je pretresalo srca mornarjev, ne smeš zapustiti svojega mesta, čakati je treba samo na nadaljnje ukaze nadrejenih. V spodnjih prostorih je bila tema, glasno je odmeval klic tovarišev na pomoč. Rešitev je bila nemogoča, klici na pomoč so nas spravljali v obup, več mož je pred mojimi očmi naredilo samomor," je v svojih spominih zapisal Franc Žele. Posadka je štela 1352 mož. Ob 6.02 se je ladja skupaj z 89 dušami dokončno pogreznila v svoj morski grob. Žele jo je na ukaz poveljnika zapustil med zadnjimi in se poskušal rešiti s plavanjem proti otoku Premuda.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Dva torpeda s čolna MAS-15 sta 10. junija 1918 direktno zadela ladjo Szent István in eksplodirala ob njenem desnem boku. Grozoviti eksploziji sta prebili trup in voda je začela vdirati v notranjost ladje, ki se je začela hitro nagibati. New Zeland History

Mornarji so poskakali v vodo, drugi so ostali ujeti v trupu ladje, več jih je storilo samomor, v svojih spominih piše Franc Žele. Marina Militare Italia

Želeta je potop ladje Szent István globoko zaznamoval za vse življenje. Sam je bil ob tej nesreči pri bočnih topovih v trupu ladje in nemočen poslušal klice na pomoč članov posadke v skladiščih streliva v notranjosti ladje. Po ukazu poveljnika, naj posadka zapusti ladjo, je tudi sam skočil v morje in se skušal rešiti s plavanjem proti otoku Premuda. Sueddeutsche Zeitung

Golo naključje je bilo, da je bila v bližini ladja Tegetthoff, na njej pa filmska ekipa, ki je posnela žalosten konec tega ponosa cesarsko-kraljeve mornarice. Naval History and Heritage Command NH 87254







Po večurnem plavanju ga je povsem izčrpanega iz vode potegnila torpedovka, ki je reševala preživele in jih vozila v Šibenik. Star je bil komaj 22 let.

Ladja Szent Istvan je bila s podporo madžarske vlade zgrajena v reški ladjedelnici, dograjena pa v Pulju. Takrat je bila ena izmed največjih vojnih ladij. Tehtala je 22.000 ton, na njej je bilo skupno 42 topov in 1352 članov posadke. Njen potop velja za največji vojaški uspeh katerega koli torpednega čolna MAS. Dogodek ima izjemen pomen v italijanski zgodovini, v spomin nanj pa 10. junija italijanska mornarica vsako leto še vedno obeležuje svoj praznik.

'To, da ni mogel rešiti tovarišev, ga je zaznamovalo za vedno'

"Ta brodolom je bil zanj izredno travmatičen in ga je zaznamoval za celo življenje. Bil je zelo mlad in mislim, da nikoli ni prebolel teh svojih tovarišev, ki jih ni mogel rešiti," pripoveduje Želetova vnukinja Flory Banovac, s katero se srečamo v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Ta kraj ima zanjo poseben pomen.

V jutrišnjem članku si boste lahko prebrali naš pogovor s podvodnim fotografom, zgodovinarjem in raziskovalcem potopljenih razbitin Danijelom Frko. Kakšna je po več kot 100 letih na dnu morja ta nekoč mogočna ladja? Katere predmete so našli na njej? In kaj vse se še skriva v globinah Jadranskega morja?

Kot pravi, je njen "nono" živel tri življenja, vsako vredno vsaj enega filma. In njegova življenjska zgodba bi bila že zdavnaj pozabljena, če je ne bi skrbno zapisal v obliki dnevnikov. "Ni pisal sproti, pač pa pozneje, ko se je spominjal stvari za nazaj. Zelo čustveno, o nekaterih dogodkih je pisal zelo presunljivo," nam pokaže dva dnevnika, originalni rokopis izpod nalivnega peresa. "Kljub tej grozljivi izkušnji na ladji, si pri njem vedno čutil željo po morju, zato smo se iz Ilirske Bistrice, kjer smo na koncu živeli, preselili v Portorož. Vsako leto je hodil v Reko ali Pulj in se srečeval s preživelimi kolegi. Vse do smrti je upal, da bo dočakal dan, ko bo ladja Szent István dvignjena iz morja. Žal se to ni zgodilo in ladja še vedno leži na dnu morja kot muzejska zapuščina." Imenujejo jo hrvaški Titanik.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Ladja Szent István leži v Jadranskem morju, na globini 66 metrov, 7 navtičnih milj zahodno od otoka Premuda. Danijel Frka

Fotografije razbitine nam je poslal priznani hrvaški podvodni fotograf Danijel Frka, ki se k njej spušča že desetletja. Danijel Frka

Razbitina leži na globini med 40 in 66 metri in je tako velika, da je primerljiva s sedemnadstropno stavbo. Danijel Frka

Potapljanje pri Szent Istvanu je možno le s posebnim dovoljenjem Ministrstva za kulturo, saj je ladja registrirana kot kulturna dediščina in vojno grobišče. V njej so namreč še vedno trupla 89 mornarjev, ki so se potopili skupaj z ladjo. Danijel Frka







Zaljubljen v morje

Franc Žele se je rodil 22. maja 1896 v Hrastju pri Pivki kot nezakonski sin Frančiške Sluga. Njegova rojstna hiša je stala tik ob glavni cesti, v neposredni bližini današnjega muzejskega kompleksa v Pivki. Ko je bil star tri leta, se je njegova mati poročila s sosedom, vdovcem Janezom Želetom, ki ga je tudi uradno posvojil in mu bil kot oče. "Njegovi spomini se začnejo z družino. Izredno natančno opisuje svoje otroštvo, zaljubljen je bil v svojo mamo, neskončno je zameril svojemu biološkemu očetu, ki jo je zapustil, ko je bila v osmem mesecu nosečnosti in šel v Ameriko. Tega mu nikoli ni oprostil in ni hotel imeti stikov z njim," pripoveduje njegova vnukinja. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Postojni in na vlaku se je zagledal v mornariško uniformo. "Porodila se mi je želja in ljubezen do poklica mornarja z razprtim plavim ovratnikom, golim vratom in okroglo čepico na glavi. Pri še tako majhni šolski nalogi me je misel in želja gnala na morje," piše v svojih spominih.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Franc Žele na dan sv. birme. hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Frančiška Sluga, poročena Žele, v zrelih letih. hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Franc Žele kot gojenec mornariške podoficirske šole z enim od svojih tovarišev. hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Franc Žele (prvi z desne) v veseli družbi s prijatelji. hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Franc Žele z ženo Frančiško in prvorojenko Fanči pred domačo hišo. hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Ob slovesu od doma – Franc Žele z mamo, ženo in hčerkama pred domačo hišo. hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Franc Žele v Braziliji hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Osebna izkaznica Franca Želeta iz Argentine z njegovo osebno fotografijo in prstnim odtisom. hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Franc Žele v krogu svoje družine z ženo in njunimi tremi otroki ter vnukinjo Jano. hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Št. Peter na Krasu na razglednici iz časa pred prvo svetovno vojno. Hrani Ernest Margon

Hrastje – rojstna vas Franca Želeta – v času njegove mladosti. Hrani Notranjski muzej Postojna





















Čeprav starša nista bila navdušena, je pri petnajstih letih šolo obesil na klin in se vpisal v mornariško podčastniško šolo ter leta 1911 vstopil v cesarsko-kraljevo vojno mornarico. Dveletno usposabljanje je potekalo v Pulju, glavnem oporišču avstro-ogrske mornarice, ter na ladji v Šibeniku. Franca sta spremljala hudo domotožje in slabo znanje nemščine, a to ga ni ustavilo. Končal je še specializacijo v topništvu, postal mornariški podčastnik in svojo prvo službo začel na bojni ladji Viribus Unitis, admiralski ladji avstro-ogrske mornarice. Z njo je leta 1913 plul po Sredozemlju ter ob tem obiskal Malto, Bejrut, Aleksandrijo in Jeruzalem.

Zadnja plovba Franca Ferdinanda

Konec junija 1914 je bil komaj 18-letni Franc priča zgodovinskim dogodkom, ki so zasukali nadaljnji potek svetovne zgodovine. Na ladjo Viribus Unitis se je v Pulju vkrcal prestolonaslednik Franc Ferdinand, odplul do ustja reke Neretve in pot nadaljeval do Sarajeva, kjer ga je čakala njegova soproga Sofija. "Sredi noči smo prispeli v pristanišče Metković. 28. junija 1914 ob petih zjutraj se je še zadnjič pokazal na krovu ladje z vsemi našimi nadrejenimi in se počasi vkrcal v motorni čoln. Skoraj vsa posadka je stala na krovu in gledala za njim, ko se je še zadnjič ozrl in se z vojaškim pozdravom poslovil od nas," piše Franc v spominih. Že naslednji dan so posadko obvestili, da sta bila prestolonaslednik in njegova soproga v Sarajevu žrtvi atentata. Čez tri dni je ladja Viribus Unitis sprejela njuni krsti in ju odpeljala na zadnjo plovbo v glavno luko monarhije – Trst. Kmalu zatem je izbruhnila prva svetovna vojna.

Maja 1915, takoj po vojni napovedi Kraljevine Italije habsburški monarhiji, je ladja Viribus Unitis sodelovala v obstreljevanju pristanišča Ancona ter nepripravljenim Italijanom povzročila veliko škode na infrastrukturi in vojaških objektih.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Telovadni nastop članov posadke na ladji Viribus Unitis. Hrani Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran

Viribus Unitis – poveljniška ladja cesarsko-kraljeve mornarice, prva v seriji štirih avstro-ogrskih ladij tipa dreadnought. Hrani Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran

Jutranje bujenje na ladji Viribus Unitis – posadka je v lepem vremenu zaradi vročine v notranjosti ladje spala kar na palubi. Hrani Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran

Mogočni sidri ladje Viribus Unitis. Hrani Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran

Pogled z jambora na palubo bojne ladje Viribus Unitis. Hrani Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran









Brodolom, posnet na film

Konec leta 1915 je bil Franc Žele premeščen na novo, že omenjeno bojno ladjo Szent István, kjer je postal namestnik poveljnika baterije šestih topov kalibra 150 mm na desnem boku ladje. Ta v naslednjih mesecih ni bila udeležena v pomorskih spopadih, je bilo pa puljsko pristanišče ves čas tarča italijanskih bombnikov. Neke noči je Franc sestrelil enega od njih, a pri tem je kršil vse vojaške predpise, saj je streljal brez ukaza nadrejenega in v času, ko sploh še ni bil sprožen alarm za letalski napad. Za sestrelitev sovražnikovega letala je hkrati dobil srebrno hrabrostno medaljo II. stopnje in kazen v obliki enomesečne prepovedi izhoda z ladje. Kontraadmiral Miklos Horthy, ki je spomladi 1918 postal novi poveljnik cesarsko-kraljeve mornarice, je junija 1918 aktiviral floto in jo poslal v ofenzivno operacijo deblokade Otrantskih vrat. 8. junija sta v napad iz puljskega pristanišča odplula bojni ladji Viribus Unitis in Prinz Eugen s petimi spremljevalnimi ladjami, naslednji dan pa še bojni ladji Szent István in Tegetthoff, en rušilec in šest torpednih čolnov.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Splovitev ladje Szent István na Reki 17. januarja 1914. Hrani Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran

S.M.S. (Seiner Majestät Schiff) Szent István – Franc Žele je bil član njegove prve in zadnje posadke. Hrani Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran

Votivna slika ladje Szent István, ki jo je v zahvalo za rešitev s potapljajoče se ladje naslikal Franc Žele in podaril romarskemu središču na Trsatu nad Reko. hrani Park vojaške zgodovine Pivka





Szent István je imel smolo že od samega začetka, najprej je zamujal zaradi okvar na luških barikadah, potem so se mu začeli pregrevati motorji. Konvoj je med plovbo naletel na dva italijanska torpedna čolna, MAS-15 in MAS-21, ki jima je poveljeval italijanski poveljnik Luigi Rizzo. Slednji je s torpedi neuspešno napadel ladjo Tegetthoff, medtem ko sta dva torpeda s čolna MAS-15 neposredno zadela ladjo Szent István. Čisto naključje je bilo, da je bila na bližnji ladji Tegetthoff filmska ekipa, ki naj bi snemala bitko, a je posnela žalosten konec tega ponosa cesarsko-kraljeve mornarice. To je eden redkih, če ne celo edini brodolom ladje, ki je bil kadarkoli posnet na filmski trak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Luigi Rizzo, ki je ob potopu poveljeval torpednima čolnoma, se je med vojno odlikoval s potopitvijo dveh avstro-ogrskih ladij in si prislužil vzdevek L'Affonondatore, ki v prevodu pomeni "tistega, ki potaplja". Posebej zanimivo za zgodbo Franceta Želeta je dejstvo, da je na začetku leta 1923 v Benetkah osebno spoznal Luigija Rizzoja in se z njim celo rokoval.

Vrnitev domov in bankrot

Konec prve svetovne vojne in razpad Avstro-Ogrske je Franc Žele dočakal v Pulju na ladji Budapest. Tam je bil priča tudi potopu nekdanje avstro-ogrske bojne ladje Viribus Unitis, s katero je križaril po Sredozemlju in na njej služboval. Ob povratku domov je kmalu prišel v konflikt z novimi italijanskimi oblastmi, ki so zasedle zahodni del slovenskega ozemlja, in bil decembra 1918 obtožen kot eden od vodij protiitalijanskih demonstracij v Št. Petru na Krasu. Tri mesece je tako preživel še v raznih zaporih in taboriščih. Po izpustu in vrnitvi v domači kraj se je najprej ukvarjal s trgovino, nato pa z gostilniško dejavnostjo. Bil je zelo podjeten, kmalu je v najem vzel tudi manjši hotel. Leta 1920 se je poročil s Frančiško Počkaj in rodili sta se jima dve hčerki. Lotil se je še trgovine z lesom in posel je tekel gladko, dokler ni Franc leta 1923 ob bančnem zlomu bankrotiral in izgubil vse premoženje. V veliki stiski, kako preživeti družino, se je odločil za odhod v Ameriko.

S trebuhom za kruhom in smrt osmih prijateljev

Po 25 dneh plovbe je prispel v Brazilijo in začel trnovo pot ekonomskega migranta. Skupaj z devetimi rojaki so začeli kot gozdni delavci globoko v pragozdu, a zaslužek je bil premajhen, zato so poskusili še v tovarni v glavnem mestu Santos. Zaradi socialnih nemirov so izgubili delo in pot nadaljevali v Argentino. Pot je bila zelo nevarna – pri nelegalnem prečkanju mejne reke Urugvaj se je utopilo kar osem od 13 mož v njegovi skupini, sami Francevi rojaki iz okolice Št. Petra na Krasu. Preživeli so nato v Argentini denar služili z delom na kmetijah in v mesnopredelovalni industriji. "Takoj ko sem dobil stalno delo, sem pisal domov družini. Pomagati jim še nisem mogel, ostal sem brez perila, imel sem slabo obleko, čevlji slabi. Bil sem izgubljen v svetu. Zamudil nisem niti ure dela, pa nisem mogel pokriti vseh stroškov najbolj potrebnih stvari in perila," opisuje v spominih.

S harpuno nad kite na južnem tečaju

Sreča se mu je nasmehnila, ko je po naključju srečal rojaka, zaposlenega pri mednarodni kitolovski družbi. Brez pomislekov se je odločil za nevarno, a veliko bolje plačano delo na kitolovki in odplul na otok Južna Georgija (Georgia del Sud). Kot nekdanji topniški podčastnik je bil takoj določen za strelca s harpuno. "V lepem vremenu, na žalost ga je bilo zelo malo, je takšen lov igrača. V dveh sezonah, to je v dveh letih, nisem naletel niti na deset dobrih lovskih dni. V nevihti in v valovitem morju pa je življenje dragoceno. V takem vremenu se je treba obleči v gumijasto obleko in se privezati za ograjo," je pisal Franc. Tudi tam je imel veliko srečo, da je preživel, poudari njegova vnukinja Flory. "Trpel je, doživljal hude stvari, dve leti je preživel v silno nevarnih vodah, takrat so kite lovili s harpunami ... Mnogo mož se ni vrnilo domov."

Uplenjeni orjak – sinji kit (Balaenoptera musculus), največja žival na svetu. Lov na kite je zelo zahteven in nevaren, kar je na lastni koži izkusil tudi Franc Žele. FOTO: hrani Park vojaške zgodovine Pivka

Leta 1926 se je Franc naposled le vrnil v domovino, k družini, ki jo je tako zelo pogrešal. Nekaj časa so živeli v Zalogu pri Postojni, kjer se mu je rodil še sin Franci, oče naše sogovornice Flory. Preživljal se je kot vrtnar, mlekar, čebelar, mehanik, zidarski delovodja, elektroinštalater in sodni izvršitelj. Leta 1934 je v Ilirski Bistrici prevzel vodenje gostilne. Tam je kupil zemljišče in sezidal hišo, a jo je pozneje prodal za potrebe izgradnje nove kemične tovarne. Preselili so se v Portorož, kjer je leta 1971 tudi umrl. Pokopan je v Piranu, blizu morja, ki ga je tako zelo ljubil vse življenje. "Res je bil avanturist, pustolovec. Ko se je vrnil domov z denarjem, se je peljal s kočijo in je po poti v Postojni kar kupil hotel in ga poimenoval Albatros – po ptičih na južnem tečaju in ladji, na kateri je lovil kite. Bil je zelo podjeten in delal je vse mogoče – samo da bi preživel svojo družino," je vnukinja hvaležna za njegovo predanost. Flory je z njim živela od svojega rojstva do njegove smrti. "Bili smo skupaj v hiši, z njim in nono, zato mi je tudi bil tako zelo drag." Svojega dedka se spominja kot visokega in suhega, umirjenega človeka. "Prav po mornarsko je kadil in strašno je bil dobrovoljen – nič mu ni bilo težko. Kadarkoli si ga vprašal, je rad pripovedoval zgodbe, bil je zelo prijeten mož."

'Zgodba našega soseda'

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Flory Banovac, vnukinja Franca Želeta, ki je muzeju v Pivki podarila njegovo zapuščino. Boštjan Kurent

Franceva pisalna miza, njegov dnevnik in zadaj na steni rokopis. Boštjan Kurent

Dnevnik Franca Želeta, v katerega je zapisoval svoje občutke in doživetja. Boštjan Kurent

Vse poti, ki jih je Žele prepotoval na ladjah. Boštjan Kurent

Francevi spomini, ki jih je Flory Banovac zbrala v knjigi Mornar, pustolovec, kitolovec. Boštjan Kurent





















Francevi spomini niso bili napisani za objavo, nastali so iz želje, da svojim otrokom in vnukom zapusti pričevanje o dih jemajoči življenjski usodi njihovega očeta oz. starega očeta. Brez moraliziranja in vrednostnih sodb, z jasnim sporočilom o pomenu miru in družinske sreče ter z ljubeznijo do domovine in slovenskega jezika. Po njegovi smrti je družina vestno hranila vse dnevnike, Flory Banovac pa je razmišljala, da bi jih nekoč zbrala v knjigi in objavila. In res. 40 let po njegovi smrti je izdala knjigo Mornar, pustolovec, kitolovec. "Želela sem, da njegovi spomini in to njegovo burno življenje, nenormalno za današnje čase, ostanejo in ne potonejo v pozabo." "Franc Žele je bil naš sosed, rojen v hiši, ki je bila najbližja takratni vojašnici v Pivki, in njegova sila zanimiva zgodba bi se izgubila kot neskončno drugih, če ne bi bila zapisana. K sreči se je njegova vnukinja odločila, da jo uredi in izda v knjižni obliki, s tem pa je ohranjena za vedno. Pozneje se je odločila, da nam podari njegovo zapuščino, mi pa smo našli primerno mesto zanjo in pripravili razstavo. Poimenovali smo jo Zgodba našega soseda," pove direktor Parka vojaške zgodovine in avtor razstave Janko Boštjančič. Na koncu hodnika, pred oknom, ki gleda točno na mesto, kjer je nekoč stala Želetova rojstna hiša, so svoj prostor našli osebni predmeti njenega "nonota" – oljna slika potapljajoče se ladje Szent István, ki jo je po tragediji prejel v dar, stol in pisalna miza, "Schreibtisch", od katere se ni ločil, pa nalivno pero, ki je z brezhibno pisavo ustvarjalo spomine, lesen okoren kovček, s katerim je potoval po svetu, in palica, s katero si je na koncu svoje življenjske poti pomagal pri hoji. "Vesela sem, da sem ga pripeljala domov," zaključi Flory Banovac.