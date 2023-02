Potop v ledeno vodo: pogum ali norost?

Zdaj prihaja vsak teden, tudi doma redno predihava in se tušira z mrzlo vodo. "Občutki so vsakič drugačni, noben potop ni enak drugemu. Včasih so evforični, včasih čutim olajšanje, odvisno od tega, v kakšnem stanju sem tisti dan. Voda je ves čas enaka, morda minimalno spreminja temperaturo, spreminja pa se moje notranje stanje – kakšna bom prišla ven, je odvisno od tega, kakšna sem šla notri. V splošnem pa mi to početje daje večji mir, stabilnost, prizemljenost in tudi vitalnost. To me tudi motivira, da vsak teden prihajam v to čudovito okolje."

Klavdija se je skupini pridružila oktobra lani. "Že kakšno leto prej se je v meni kuhala neka želja po prvinskosti. Sam element vode me zelo pritegne in želela sem si, da bi se lahko nekako povezala z njo, se potopila vanjo ne glede na letni čas. Seveda je bil šok prvič, ko sem stopila v vodo, ampak nas je trener pripravil – vedela sem, kaj pričakovati in kako se odzvati. To mi je prineslo neko zaupanje v moje telo, da bo vse dobro in da se bom potem bolje počutila," pripoveduje.

"S potopi v mrzlo vodo sem začela po neki težki življenjski preizkušnji in to mi je zelo pomagalo pri soočanju s tem. Zdaj to prakticiram že tri leta," pove Vesna. Kot pravi, ji pomaga tako fizično kot psihično. "Nekako te postavi v center, lažje in z večjim veseljem greš v življenje. Na kakršno koli težavo naletiš, lažje vidiš svojo realnost in narediš določene korake v življenju."

V zraku tri stopinje Celzija, v vodi le stopinja več. A to ni ovira za Klavdijo, Dejana, Majo, Uršo, Vesno in druge, ki leže na travniku predihavajo in se pripravljajo na svojo tedensko rutino –potop v ledeno mrzlo Kamniško Bistrico. Pokriti z odejami, svoje obraze nastavljajo jutranjemu soncu. Med njimi se veselo sprehajata dva psička.

'Ko pridem ven, sem kot prerojen'

Po slabih 20 minutah izvajanja dihalnih vaj skupina začne slačiti bunde in druga oblačila, na sebi obdržijo le kopalke. Molče se sprehodijo po stopničkah nekaj metrov do tolmuna, odložijo brisače in odločno zakorakajo v vodo. Nekateri hitreje, drugi počasneje, s kapami na glavi ali brez, prav vsi pa v bistro zeleno vodo potopijo celo telo. Za nekatere nepojmljivo, za druge občudovanja vredno, ko skoraj pet minut v tišini nepremično stojijo v vodi in se osredotočajo zgolj na dihanje.

"Poskušam se čim bolj sprostiti, sprazniti glavo, samo dihati in si predstavljati, kako me neka toplota greje od znotraj navzven. Bolj prazno glavo imaš, bolj se prepustiš, lažje je," pripoveduje Dejan, ki pride prvi iz vode pred naš mikrofon. V vodo je šel po mesecu dni premora, zaradi česar je bilo tokrat malo težje, pravi. Rdeča črta na njegovih prsih jasno kaže, do kam mu je segala voda. A kar je najbolj zanimivo, Dejana čisto nič ne zebe. "Trenutno ne. Čutiš neko vročino, ki prihaja iz notranjosti telesa. Me bo pa začelo zebsti čez par minut, ko se bo telo začelo segrevati," pojasni. Na vprašanje, kako se počuti, pa: "Ko pridem ven, sem kot prerojen, bolj svež, večji fokus imam, v bistvu se resetiram. Ves stres dam iz sebe in potem je veliko lažje priti skozi dan in skozi teden."

"Kakšen dan je lažje zabresti v vodo, drugi dan pa težje. Sama imam še vedno vsakič nekaj mentalnega odpora, preden grem notri, ukvarjam se s tem, ali mi je tega treba, sploh pozimi, ko se je treba sleči, ampak ker imam toliko izkušenj in vem, kako se bom potem dobro počutila, mi to da motivacijo, da spet grem. Je vredno," pojasni Urša, ki tuširanje in kopanje v mrzli vodi prakticira že kakšno leto. Kmalu je namreč začela opažati blagodejne učinke. "Enkrat do dvakrat mesečno sem imela migrenske glavobole, ki so zaradi dihanja in mrzle vode praktično povsem izginili. Tudi sicer občutim, da sem manj bolna, da je moje telo bolj vitalno, manjkrat se me lotevajo prehladi. Velik pa je tudi psihični del, saj ko enkrat premagaš mentalne odpore in greš v mrzlo vodo, ti to da zelo lepo popotnico za naprej. V marsikateri stresni življenjski situaciji opažam, da se znam prej umiriti, osredotočiti, da imam več poguma, ker imam neko zavedanje, da sem sposobna premagati svoje strahove in omejitve."

"Takoj na začetku je malo krize, kaosa, ker preveč razmišljaš, potem pa, ko se osredotočiš na dihanje v trebuh in na to, da se povezuješ z naravo, pa postaja čedalje bolj toplo. Potem te obsije še sonce in kmalu pozabiš, da te je sploh zeblo. Ko prideš ven, pa so občutki zelo dobri, veš, da bo tvoj dan bolj umirjen," pa opisuje Maja. Pred nami stoji v kopalkah, ovita v brisačo, na glavi pa ima kapo. Kakšen je sploh smisel tega, jo vprašamo. "Čez glavo gre največ toplote ven in kapa te zaščiti, da jo malo zadržiš," pojasni nasmejano. Tudi ona je opazila, da ji vaje, ki se jih je naučila tukaj, koristijo tudi sicer v življenju.