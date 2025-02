Prekinjena tekma, metek v denarnici in pobeg, ki to sploh ni bil

" Tistega dne je na svetovnem prvenstvu potekala košarkarska tekma med Jugoslavijo in ZDA. Vodja izmene je bil takrat malo nefleksibilen in je – ko je bila ura 22.00 – izklopil televizor, da obsojenci niso mogli videti zadnjih 5, 10 minut tekme. Intervenirati je morala enota specialne milice, zapornike, ki so sodelovali v uporu, pa so premestili po preostalih zaporih v Sloveniji in nekdanji SFRJ. Eden od organizatorjev upora je pristal v Mariboru, kjer je kazen takrat prestajal tudi pisatelj Drago Jančar. Opisal mu je dogajanje, ki ga je Jančar napisal v knjigi, po kateri je pozneje nastal še film Zvenenje v glavi," nam med ogledom muzejske zbirke pripoveduje nekdanji pravosodni policist, sedaj pa strokovni delavec – pedagog Leon Lobe.

"Obsojenca, ki je prestajal 14-letno kazen in je v preteklosti že enkrat pobegnil, so pravosodni policisti peljali na zdravniški pregled v Novo mesto, on pa je – še danes ne vemo, kako – v 'gips' na roki skril strelno orožje. Malo pred Novim mestom je začel streljati in je voznika ustrelil v denarnico, ki jo je imel v zadnjem žepu hlač. Ker pa je bila takrat malo boljša plača, je ta metek ostal v denarnici," se pošali Lobe. Še en naboj je ostal v avtomobilskih vratih, nihče ni bil zadet. Po streljanju je obsojenec pobegnil, pazniki so streljali nanj, a za njim je izginila vsaka sled, našli ga niso niti službeni psi. Leto pozneje je njegovo truplo naključno našla sprehajalka – zaradi strelne rane je izkrvavel.

Do leta 2000 so se pobegi na Dobu dogajali kar intenzivno, pobudniki pa so bili predvsem zaprte osebe iz republik nekdanje Jugoslavije, ki so hotele pobegniti v svoj kraj, še pojasni Lobe. Eden odmevnejših pobegov, ki se je končal s streljanjem, se je zgodil leta 1994.

Dve leti pozneje je iz JGZ Pohorje pobegnila trojica obsojencev iz držav nekdanje Jugoslavije, ki je posebej za to priložnost izdelala štirimetrsko desko, na katero je za lažje plezanje pritrdila krajše kose lesa. Naslonili so jo na žičnato ograjo in splezali do varovanega pasu, za kar so potrebovali le 33 sekund. Na enak način so preplezali še betonsko ograjo in ušli na prostost. Med begom po polju do gozda jim je šla na roko tudi gosta megla, ki je onemogočala vidljivost. Eden od pobeglih se je čez več let vrnil v Slovenijo in se je moral vrniti na prestajanje kazni, dveh pa niso našli nikoli.

Še ena trojica tujih državljanov je pobegnila naslednje leto skozi prerezano varnostno žičnato ograjo. Pravosodni policisti so jih zaznali v varovanem pasu – njihov bliskovit odziv je preprečil beg dvema obsojencema, enemu pa je uspelo pobegniti v bližnji gozd. V kratkem času mu je uspelo preteči dva kilometra zračne razdalje po razmočenem terenu, saj je bil fizično zelo dobro pripravljen. Kljub temu ga je v enem od jarkov opuščene opekarne še isto noč izsledil policijski pes.

"Močvirnat teren okoli nas je specifika, ki onemogoča uspešnost pobegov. Druga pomembna stvar je, da so takoj aktivirani vodniki službenih psov, pes pa zelo psihološko vpliva na človeka. Zato tudi zagovarjamo, da je zaradi varnosti in nadzora smiselno ohraniti lastno enoto vodnikov službenih psov," pojasni Lobe.

Eden redkih, ki mu je iz zavoda uspelo (uspešno) pobegniti kar dvakrat, pa je obsojenec, ki v resnici sploh ni imel namena dejansko pobegniti. Postavil si je izziv, da bo dvakrat pobegnil, ker je hotel dokazati, da je to mogoče, pripoveduje naš sogovornik in opiše: "Prvič je pobegnil leta 2005, in sicer tako, da se je na svojem delovnem mestu v industrijskem delu skril v tovornjak. Med notranjim pregledom je prerezal ponjavo in splezal gor, med zunanjim pa je spet splezal notri. Pobegnil je in prijeli so ga na železniški postaji v Trebnjem. Drugič je pobegnil leta 2008. Za prevoz hrane smo imeli dostavni avto tipa Renault Ekspres brez zadnjih sedežev. On je ta sistem naštudiral, izkoristil krajšo odsotnost pravosodnega policista in inštruktorja, se skril med tiste izdelke in vrtnine in prišel ven, ko nihče ni bil pozoren. Uspel je priti vse do Primorske, do doma, a se je potem na prigovarjanje očeta predal."