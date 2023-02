Pretekli teden: potres, Golob in Gabrova, Makarovičeva, kitajski balon ...

Minuli teden je zaznamoval katastrofalen potres v Turčiji in Siriji, ki je terjal več kot 21.000 žrtev. V Sloveniji je prah medtem dvignila državna proslava pred kulturnim praznikom, kjer je po drami glede prevzema zavrnjene nagrade Svetlana Makarovič recitirala eno izmed svojih znanih del, prav tako so bile oči uprte v premierja Roberta Goloba in nekdanjo misico Tino Gaber, ki sta se na prireditvi pojavila kot par. Ameriška mornarica je medtem odstranila ostanke kitajskega balona, podeljena je bila nagrada za najboljšega fotografa divjih živali letošnjega leta ...

Katastrofalen potres, ki je v ponedeljek prizadel Turčijo in Sirijo, je v nekaj sekundah uničil na tisoče zgradb. Potresna sunka z magnitudo 7,8 in nato še 7,5 sta s številnih ulic stavbe dobesedno izbrisala.

Razsežnosti uničenja, nekje bolj, drugje manj hudega, so vidne tudi na satelitskih posnetkih – prej in potem.

Satelitski posnetki uničujočega potresa v Turčiji in Siriji

Na Tajskem rešili 19-mesečno deklico, ki je padla v vodnjak Nekoliko bolj pozitivne novice so medtem prispele iz Tajske. Reševalci so namreč rešili leto in pol staro deklico, ki je padla v 15 metrov globok vodnjak. Reševalna akcija za 19-mesečno deklico je trajala vso noč, v njej pa je sodelovalo približno sto ljudi.

Na Tajskem rešili 19-mesečno deklico, ki je padla v vodnjak.

Ameriška mornarica odstranila ostanke kitajskega balona

Ameriška mornarica je objavila fotografije domnevnega kitajskega nadzornega balona, ki so ga sestrelili v soboto. Njegove ostanke bodo ameriški strokovnjaki temeljito pregledali, da bi ugotovili, ali je šlo za vohunski ali civilni balon, kot trdijo kitajske oblasti.

Tina Gaber in Robert Golob skupaj na državni proslavi

Tina Gaber in Robert Golob

Govorice, da sta Tina Gaber in Robert Golob par, so zaokrožile že pred mesecem, ko naj bi skupaj odpotovala v Vatikan, sedaj pa sta se premier in nekdanja misica skupaj udeležila proslave pred kulturnim praznikom, kjer svoje zveze nista več skrivala.

Ob koncu državne proslave Makarovičeva recitirala svojo pesem in požela aplavz V Cankarjevem domu je potekala vsakoletna državna proslava pred kulturnim praznikom, 8. februarjem, na kateri so podelili najvišja priznanja v umetnosti. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela Ema Kugler in Herman Gvardjančič, ob tem pa so podelili še šest skladovih nagrad.

Svetlana Makarovič

Ob koncu proslave je na oder prišla tudi Svetlana Makarovič in recitirala eno izmed svojih znanih del, z odra pa jo je pospremil gromek aplavz.

Vrečkova na Prešernov dan: Kultura je bistvena za dobro počutje posameznika Na slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, so po državi potekale večje in manjše prireditve. Številne kulturne ustanove pa so za obiskovalce brezplačno odprle svoja vrata. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je položila venec pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani in v poslanici poudarila, da je kultura bistvena za dobro počutje posameznika in da je tkivo skupnosti. Premier Robert Golob pa je dodal, da je naša odgovornost, da kulturi namenjamo spoštovanje.

Ministrica Asta Vrečko položila venec pred Prešernovim spomenikom

Osupljiva fotografija snežnega leoparda avtorju prinesla laskavi naziv Fotografija snežnega leoparda, ki zre prek indijskih gora, je nemškemu fotografu Saschi Fonsecu prinesla nagrado po izboru občinstva People's Choice Award za fotografa divjih živali leta. "Fotografija lahko ljudi poveže z divjimi živalmi in jih spodbudi, da cenijo lepoto nevidnega naravnega sveta," je ob tem dejal avtor nagrajenega dela, ki upa, da bo fotografija spodbudila večje zanimanje javnosti za ohranjanje narave in divjine.

"Svet snežnega leoparda", avtor Sascha Fonseca

Jaka Bijol: Euro ni želja, ampak cilj! V spletni pogovorni oddaji Fuzbal! smo tokrat gostili slovenskega reprezentančnega branilca in člana Udineseja Jako Bijola, ki se je razgovoril o italijanski Serie A, ruski izkušnji pri CSKA, Ligi prvakov in prihodnosti v reprezentančnem dresu.

Jaka Bijol

Zelenski na Otoku, v Franciji in Bruslju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v Londonu sestal z britanskim premierjem Rishijem Sunakom in obiskal britanski parlament. Ob tem je Zahodu znova namenil poziv po bojnih letalih: "Imamo svobodo, dajte nam krila, da jo zaščitimo."

Po obisku Otoka je Zelenski poletel še v Pariz na srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Tudi na tem srečanju je Zahod pozval k čimprejšnjim dobavam težkega orožja in bojnih letal. Papež tiskovno konferenco o homoseksualnosti izpeljal kar na letalu Na skupni tiskovni konferenci so papež Frančišek, vodja anglikanske skupnosti in najvišji prezbiterijanski minister obsodili kriminalizacijo homoseksualnosti v Sudanu in pozvali cerkve, da sprejmejo homoseksualce. O tem so spregovorili kar na letalu, ko so se vračali iz Sudana, kjer so se udeležili tridnevnega ekumenskega romanja, da bi podprli mirovni proces.

Papež Frančišek ob koncu pastoralnega obiska v Kongu in Južnem Sudanu med tiskovno konferenco na letalu.

Novozelandska policija zasegla več kot tri tone kokaina Novozelandska policija je v oddaljenem delu Tihega oceana zasegla največjo količino kokaina v zgodovini države, in sicer rekordnih 3,5 tone.

Zaseg drog na Novi Zelandiji

POPkast z Borutom Pahorjem

Borut Pahor na POPkastu

Smo pa ta teden lahko prisluhnili tudi enemu najbolj sproščenih pogovorov z nekdanjim predsednikom države. Borut Pahor je v najnovejšem POPkastu spregovoril o ljubezni do filmov, simpatiji do Taylor Swift, o selfijih, 'borutingu', o spodrsljajih v času predsedovanja in o spletnih šalah, katerih tarča je velikokrat tudi on.

'Kaj se je zgodilo z obrazom Madonne?' Kraljica popa s svojim videzom že dlje časa vzbuja pozornost, saj mnogi menijo, da si zaradi pretirane uporabe botoksa ni več podobna. Na podelitvi glasbenih nagrad grammy so bili njeni oboževalci znova začudeni, ko so zagledali njen neprepoznaven obraz.