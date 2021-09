'Nemčija ostaja proevropska, pri vladavini prava in demokraciji pa ne bo popuščala'

O vsem tem smo se pogovarjali s prof. dr. Reimutom Zohlnhoeferjem, ki med drugim predava na univerzi v Heidelbergu. Med glavna področja njegovega dela sodi analiza ekonomske in socialne politike v naprednih demokracijah. Poglablja se v politične stranke, politične institucije in glavne igralce, ko gre za globalizacijo in evropeizacijo. Nemci se bodo sicer na volišča odpravili prihodnji konec tedna, tekma pa je precej izenačena, saj so najmočnejše stranke skoraj enotne v stališčih do nekaterih osrednjih tem – želijo pokoronsko okrevanje, gospodarski premik v zeleni smeri, delovati nameravajo proevropsko. »Tokrat ni teme, ki bi mobilizirala ljudi,« pravi sogovornik, ki meni, da bo nemški politiki tako doma kot v EU tudi po volitvah ostalo veliko kontinuitete – tudi ko gre za zahteve do drugih članic EU, med drugim za tisto o doslednem spoštovanju vladavine prava.

Začniva s poglavjem, ki se zapira. Angela Merkel zapušča politiko. Kaj pa pušča za seboj? Kakšna je zapuščina kanclerke, ki se je morala spopasti z več krizami?

To je pravzaprav zelo težko vprašanje, na katero ni enostavnega odgovora. Kajti čeprav je bila na položaju kanclerke, so njen čas na tem mestu resnično zaznamovale predvsem krize, ki so prihajale od zunaj. Od finančne krize do krize evra ter migrantske in koronske krize. Na te krize je odgovorila. S koalicijskimi partnerji so posegli tudi po še neuporabljenih načinih, tako kar zadeva količino denarja kot kar zadeva ukrepe v času koronakrize.

Po drugi strani pa ravno zaradi kriz nobena od njenih najodmevnejših potez ni bila tisto, kar si je zamislila v volilnem programu, s katerim je prišla na oblast. Leta 2005 je njen program temeljil na zelo liberalnem gospodarstvu, liberalni socialni politiki, ampak nič od tega se ni uresničilo. Če bi torej želeli govoriti o tem, koliko od tega, kar je želela, je uresničila, potem ugotovimo, da pravzaprav skoraj ničesar. Zgodilo se je celo ravno obratno. Izdatki so se večali, več sredstev gre za socialno varnost, trg dela je manj liberalen. Delno se je to zgodilo zaradi koalicijske partnerice, delno je bila situacija dovolj ugodna, da liberalizacija ni bila nujna, delno so na to vplivali zunanji vzroki.

Tudi ko pogledamo njeno liberalno migrantsko politiko, teh načel ni zagovarjala pred migrantsko krizo. Dokler ni izbruhnila migrantska kriza, ni obiskovala migrantskih centrov, to ni bilo med njenimi prioritetami. Podobno je na področju podnebnih sprememb in umika iz jedrske energije. Njen prvotni načrt je bil, da bo Nemčija prav jedrsko energijo uporabljala kot premostitveni vir energije do prehoda na zeleno, potem pa se je zgodila katastrofa v Fukušimi in kanclerka je povsem obrnila ploščo.

Za veliko večino odločitev, ki jih je morala sprejeti, torej ni imela vnaprej pripravljenega načrta. Prav zato je še težko ocenjevati njeno zapuščino. Bilo je veliko kriz, ki so potrebovale odzive, pri tem pa je nato pogosto tudi spreminjala svojo smer. Lahko bi rekli, da je njena zapuščina odzivanje na krize, v še širšem smislu pa umirjena zunanja politika.

Pa je bila dobra krizna menedžerka?

Pri takšnem vprašanju gre za dvoje. Najprej – kakšen vtis je imelo ljudstvo. Mislim, da so ljudje menili, da je prve krize obvladovala dobro, manj zadovoljni so bili z odzivom na migrantsko krizo in z zadnjo fazo upravljanja koronske krize. Trenutno so ljudje s tem precej nezadovoljni. Ampak ko gre za finančno krizo in krizo evroobmočja, so ji ljudje, čeprav so bili tudi skeptični, predvsem zaupali, da se bo znala spopasti s situacijo. Podobno je bilo tudi v prvem letu koronske krize. Druga plat vprašanja pa je, ali je bila pri upravljanju krize objektivno uspešna. Za finančno krizo bi rekel, da je bila. Ob krizi evrskega območja je ogromno dela opravila ECB, a prav tako ne moremo reči, da so težave odpravljene. Morda trenutno niso v ospredju agende, ampak neravnovesja ostajajo. Po drugi strani pa rešitve niso preproste in zanje ne more poskrbeti samo Nemčija. Migrantska kriza se je na koncu za Nemčijo razpletla relativno ugodno, število migrantov se je zmanjšalo, je pa res, da so za to bolj zaslužne države, ki so zapirale poti. Glede koronske krize pa mislim, da gre Nemčiji kar dobro, čeprav je bilo vmes tudi precej burno. Če potegnemo črto, mislim, da so jo ljudje videli kot dobro krizno menedžerko, čeprav se denimo s podnebno krizo ni zares ukvarjala.