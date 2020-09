'Varanje poligrafa je za običajne ljudi misija nemogoče'

Eden policist in varstvoslovec, drugi pravnik. Eden zaposlen na Generalni policijski upravi, drugi na PU Ljubljana. Oba strokovnjaka za ugotavljanje verodostojnosti izjav. Goran Savič in Aleš Župan Galunič delujeta na različnih delovnih mestih, v različnih enotah in na različnih nivojih sistema, pa vendar v isti pisarni opravljata isti posel. Sta namreč poligrafista slovenske policije.

Slovenska policija si pri preiskovanju kaznivih dejanj, predvsem umorov, seksualnih deliktov, spolnih zlorab, ropov, vlomov in tatvin ter ugotavljanju verodostojnosti izjav preiskovancev, pomaga tudi s poligrafskimi testiranji. Letno jih opravi od 100 do 150, zanje pa se praviloma odloči, ko ima večje število osumljencev in več možnih verzij.

V Sloveniji so trenutno trije poligrafisti, kar je glede na število prebivalcev in stopnjo kriminalitete povsem dovolj in celo primerljivo z Japonsko, ki v poligrafu velja za velesilo.

Odziv telesa na poligraf lahko ponazorimo s primerom medveda, ki ga srečamo v gozdu, opiše. " Zaznamo ga s svojimi senzorji – vidom, sluhom, vonjem –, signal potuje v možgane, ki ga mentalno predelajo. Iz vseh predalov spomina torej potegnemo vse informacije o medvedu, ki jih imamo in v nekem trenutku ugotovimo, da je nevaren. Takrat sta na psihološki ravni možni dve opciji - beg ali boj. Katerokoli izberemo, moramo telo pripraviti na akcijo, in sicer tako, da se sproži avtonomni živčni sistem. Začnemo hitreje in globlje dihati, poveča se krvni tlak, srce začne hitreje biti, zakrknejo kapilare na periferiji, telo kri požene v možgane ... Popolnoma identična slika, vendar na mikro ravni, se dogaja na poligrafu. Ko zaznate kritično vprašanje, ga ocenite kot ogrožajoče in sprožite svoje telo."

A mnenje laične javnosti, da poligraf lahko razkrije, kdo laže in kdo govori resnico, je zmotno, opozarja. Poligraf namreč beleži samo stanje emotivne napetosti – psihofiziološke odzive avtonomnega živčnega sistema, ki so posledica delovanja čustev. Policisti na poligrafskem testiranju pa ciljajo na eno samo emocijo, to je strah.

Zato menita, da je poligraf primerno urejen v našem prostoru in ne bi smel nikoli veljati kot dokaz na sodišču. " Lahko se ga uporabi samo v predkazenskem postopku, prostovoljno, in nič več od tega. Če ga odklonite, se vam ne more zgoditi nič hudega. Če pristanete in ste negativni, pa vas lahko reši. " Toda ali ni nekdo, ki odkloni poligraf, že takoj sumljiv? " Po najinem mnenju ne. Kajti če bi to držalo, potem poligrafa sploh ne potrebujemo. Osumljenca bi samo vprašali, ali pristane na testiranje."

Testiranje je sestavljeno iz treh delov. " V predtestnem razgovoru se s preiskovancem spoznamo. Sledi poskusni test, namen katerega je "fair play". Nekomu, ki nikoli ni bil na poligrafu, povemo, kako to poteka. Namen je, da vidimo, kašne so njegove splošne fiziološke reakcije in kako njegovo telo odreagira na neka vprašanja. Po poskusnem testu sledijo pravi testi, ki se ponavljajo najmanj trikrat, da ne prihaja do naključnih reakcij. Ves čas velja načelo prostovoljnosti. Po izvedenih testih sledi potestni razgovor, ko preiskovanec dobi možnost, da pojasni morebitne reakcije. " Četrta faza je vrednotenje poligramov in pisanje poročila.

V ZDA poligraf kot dokaz uporabljajo pri preverjanju obsojenih pedofilov na pogojnem izpustu. Z njimi sklenejo pogodbo - po nekaj letih jih izpustijo iz zapora, pod pogojem, da se redno udeležujejo poligrafskih testiranj. V teh primerih se rezultati poligrafa dvignejo na status materialnega dokaza. To je nekaj, kar se je nama zdelo zanimivo, in o čemer bi veljalo razmisliti.

Kako se na sodišču končajo primeri, pri katerih sodelujeta, Savič in Župan Galunič ne spremljata, na vprašanje, ali se spomnita kakšnega, kjer je imel poligraf odločilno vlogo za razplet, pa: " Imela sva primer očeta v ločitvenem postopku, ki je bil kazensko ovaden za spolno zlorabo otroka. Ni hotel sodelovati z nikomer, je pa pristal na poligraf. Tudi pri nama je bil zelo redkobeseden. Ko sva ga v predtestnem razgovoru vprašala, ali razume svoje pravice, je odgovoril: Jaz vas razumem, ne vem pa, ali vi razumete mene! Jaz moram na poligrafsko testiranje, zaradi sebe in zaradi svojega otroka! Test je bil seveda negativen. In ta primer je pokazal, da uporaba poligrafa ni vedno vezana samo na interes države. Izjemnega pomena je nekaj, kar vsi zanemarjamo – da s poligrafom damo možnost človeku. Temu očetu je bilo najbolj pomembno to, da otroku, ko bo star 18 let, reče: bil sem na poligrafu in sem ga naredil, "poudari Savič.

'Varanje poligrafa je za običajne ljudi misija nemogoče'

Eno od vprašanj, ki ga najpogosteje dobita, je, ali se poligraf da prevarati in kako. Odgovor je da. "Če ste dovolj motivirani, se boste v dveh ali treh urah na spletu dokopali do informacij o tem, kako. A je hkrati treba povedati, da je to za običajne ljudi misija nemogoče. Za obstrukcijo poligrafa namreč potrebujete znanje iz psihologije, fiziologije in poligrafske teorije. Pa predpostavimo, da vse to imate. Še vedno vam manjka ključni element, to pa je redna vaja na poligrafu. Zato vsa varanja na poligrafu izpadejo relativno smešno in jih povprečno usposobljen poligrafist zelo hitro prepozna,"pove Savič.

Po njegovih besedah obstrukcijo poligrafskega testiranja delimo v šest večjih skopov. "Fizično varanje pomeni, da si daste v čevelj buciko ali žebljiček in se zbadate, s čimer si povzročate fiziološko reakcijo. Težava je v tem, da ne veste, koliko, zato je to ponavadi zelo smešno in prepoznavno. Psihološko oz. mentalno varanje pomeni, da si med testiranjem predstavljate nek emotivno močan dogodek – smrt svojca, nek seksualni ali perverzni dogodek. Je bistveno bolj zahtevno in bi zanj potrebovali veliko vaje. Tretja možnost je uporaba medikamentov, psihoaktivnih snovi, torej da pred testiranjem vzamete neko poživilo ali drogo. Pretkana oblika manipulacije je tudi psihološki vpliv na preiskovalca. Recimo, da na testiranje pridete v prekratkem krilu in preglobokem dekolteju. Potem je tu še fizično izčrpavanje – pred testom greste na maraton, čeprav niste tekačica in se na tak način popolnoma fizično izčrpate – in pa deprivacija spanja."

Varanje poligrafa je sicer možno, a to izvajajo usposobljeni preiskovalci v velikih varnostih sistemih, kot so CIA, FBI, Mosad ..., za navadne ljudi pa so vse naštete metode zelo neuspešne, še pravita. Če bi kdo znal prevarati poligraf, sta to zagotovo onedva. Pa vendar tega nista nikoli poskusila, priznata. "Nikoli nama ni padlo na pamet, da bi vadila. Preprosto nisva vedela, kaj bi s tem," pove Savič. Župan Galunič pa pripomni: "Namen ni, da bomo mi znali varati poligraf, pač pa, da znamo prepoznati varanje. Ne domišljam si, da bi Gorana lahko prevaral na poligrafu."