Prvomajski oddih - slovenska klasika. Kam potujemo?

Da prvi maj med Slovenci velja za enega najbolj potovalno - počitniških terminov, medtem odgovarjajo pri Palmi. "Slovenci med prvomajskimi prazniki zelo radi potujemo in tako lažje počakamo na težko pričakovalni poletni dopust. To je uvertura v poletje, ki ga vsi težko čakamo ," pravijo ter dodajajo, da veliko povpraševanj ta prvomajski oddih beležijo že od lanskega oktobra. "Zanimanje je praktično za vse, kar imamo v ponudbi – krajše in daljše variante, potovalno usmerjene, počitniška razvajanja oziroma krajši oddihi."

Priljubljena tudi potovanja na drugi konec sveta

Pripravili so sicer več kot 300 prvomajskih odhodov in 17 čarterskih poletov iz Ljubljane, kot kažejo zadnje informacije pa bo z njimi potovalo preko 9000 potnikov. Med drugim bodo poleteli v Apulijo, na Sicilijo, Kalabrijo, Sardinijo in druge dele Italije, pa tudi severno, osrednjo in južno Španijo, do Nizozemske, Porta in Lizbone, Madeire in seveda grških draguljev: Atene, Solun in Meteora.

"Prav tako se bomo podali v Gruzijo in Armenijo, raziskovali Skandinavijo, Islandijo, Irsko, Malto, Severno Makedonijo, Albanijo ter številne prestolnice in velemesta, kot so Madrid, London, Istanbul, Pariz idr.," so še našteli pri Palmi, kjer dodajajo, da so v polnem zmahu tudi svetovna potovanja.

Letos tako ponujajo tudi številne odhode v eksotične kraje, med njimi Kubo, Mehiko, Peru, Mavricij, Šrilanko, Tajsko, Vietnam in Kambodžo, Japonsko, Bali, ZDA ter priljubljene puščavske destinacije, kot so Dubaj, Oman, Maroko in Jordanija. V tem času pa je zelo priljubljen tudi Egipt – počitnice v Hurgadi in križarjenje po Nilu.