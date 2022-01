'Rekel je, da bomo tam gori še dva ali tri mesece, potem pridem k tebi'

V koncentracijsko taborišče Auschwitz je bilo odpeljanih okoli 3.000 ljudi iz Slovenije, pojasnjujejo v Muzeju novejše zgodovine, kjer so pripravili razstavo Fotografije iz Auschwitza - zgodbe s fotografij slovenskih taboriščnikov poslanih leta 1942 v koncentracijsko taborišče Auschwitz.

Kdo so torej bili ljudje, ki so jih iz Slovenije pripeljali v Auschwitz? Večina je bila Slovencev, ki so bili v to taborišče poslani kot politični zaporniki, a tam je marsikdo končal tudi ne zaradi svoje uporniške dejavnosti, ampak preprosto zato, ker je bil – kar je bil. Mnogi so bili zgolj sorodniki partizanov ali talcev, okoli 350 Judov, vsaj 78 Romov in vsaj en Slovenec jehovec. "Za okoli 1700 izmed njih je, glede na trenutno stanje raziskave, Auschwitz kraj smrti, kar pomeni, da je v tem kraju eno največjih pokopališč slovenskih žrtev druge svetovne vojne," pojasnjujejo avtorji razstave.

Ob uničevalni moči pa Auschwitz izstopa tudi po tem, da je bil edino taborišče, kjer so ob prihodu taboriščnike fotografirali – z izjemo tistih, ki so jih ubili takoj po prihodu. Ob ukinitvi taborišča je bilo seveda ukazano uničenje vseh teh fotografij, ki naj bi se jih nabralo okoli 200.000, je pa fotografu in taboriščniku Wilhelmu Brasseju uspelo skriti 38.916 fotografij, ki jih danes hrani muzej v Oświęcimu.

"Med njimi je več kot 800 fotografij Slovencev in Slovenk, a nobene fotografije Juda, Judinje, Roma ali Rominje iz Slovenije. Slovenski taboriščniki so na fotografijah, posnetih med 28. septembrom 1941, ko je prispela prva skupina Slovencev iz zapora Begunje, in 20. septembrom 1944, ko sta prispela dva Slovenca iz koncentracijskega taborišča Dachau. Ker je bil Auschwitz ob Ravensbrücku dolgo časa edino nacistično koncentracijsko taborišče tudi za ženske, med temi fotografijami prevladujejo fotografije taboriščnic," pojasnjujejo avtorji razstave.

Avtorji medinstitucionalne razstave so Boris Hajdinjak (Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor), Darja Jan (Muzej novejše zgodovine Celje) in dr. Monika Kokalj Kočevar (Muzej novejše zgodovine Slovenije). Ob ustanovah, od koder prihajajo avtorji, pa so z gradivom pomagali tudi Državni muzej Auschwitz–Birkenau in družine taboriščnikov.

V okviru razstave so predstavili usodo nekaj taboriščnic in taboriščnikov, želijo pa, da bi lahko nekoč na podoben način predstavili kruto usodo vseh.

Gre za pretresljive zgodbe, ki si jih velja ogledati. Sporočilo koncentracijskih taborišč je namreč v obdobju, ko naraščajo delitve in sovraštvo, ki lahko hitro zaslepi, pomembno kot že dolgo ne.