Rekordi na nebu in pisarna z najlepšim razgledom

V velikem, tihem prostoru za računalniki sedijo kontrolorji, ki svoje delo vedno opravljajo v paru – vsak izvršni kontrolor ima pomočnika (planerja), ki bi – v primeru morebitne izredne situacije – prevzel njegovo delo. Gre za zahteven poklic, dobro ga opravljajo ljudje, ki so sposobni koncentracije, večopravilnosti, prostorske zaznave in hitrega odločanja.

Delo kontrolorjev namreč ne poteka le iz kontrolnega stolpa na letališču, srce Zračne kontrole prometa Slovenije (ZKPS) je pravzaprav okolje, kjer se kontrola zračnega prometa vrši s pomočjo radarjev. "Priletna in odletna kontrola skrbita za to, da letala pripeljeta do bližine letališča oz. jih prevzameta pri odletu od letališča do višine 24.500 čevljev (približno 7500 metrov, op. a.), preletna kontrola pa skrbi za letala, ki slovenski zračni prostor le preletijo ," pojasni Hrvoje Bajo , vodja Območne kontrole zračnega prometa Ljubljana.

Dogajanje na njihovih ekranih prikazuje letala, ki so nad Slovenijo, tista, ki prihajajo, in tista, ki jo zapuščajo. Kaj v danem trenutku počne kontrolor in kaj se v šifrah pogovarja s pilotom, je nekemu laiku povsem nerazumljivo, a v grobem skrbi za to, da si dve letali ne prideta preblizu. Minimalna razdalja je pet navtičnih milj (približno 9 kilometrov) lateralno ali 1000 čevljev (približno 300 metrov) vertikalno.

In ker je to velika količina letal za tako majhen zračni prostor, nas zanima, kako obvladljive so te številke? " So obvladljive, vendar so odvisne tudi od vremena," odgovori dnevni vodja izmene Peter Kavčič . "Na nevihtni dan je toliko prometa mogoče že maksimum, kajti zrakoplovi se izogibajo nevihtnim oblakom, če je vreme lepo, pa bi lahko obvladali še kakih 200 ali 300 letal."

Obseg in kompleksnost zračnega prometa v Sloveniji v fazi priletov in odletov sicer nista primerljivi z večjimi prometnimi letališči po Evropi, saj je prometa na naših letališčih manj. To pa nikakor ne drži za zračni promet v fazi preletov Slovenije, kjer sta količina in kompleksnost prometa zelo podobni ostalim državam v Evropi. Zračni prostori držav so namreč razdeljeni na manjše enote – lateralne sektorje, njihovo število pa je odvisno od velikosti države. Avstrija ima na primer štiri sektorje, velikost Slovenije pa zadostuje ravno za en "sektor", zato je delo v posameznem sektorju povsem primerljivo. Vsak sektor se lahko dodatno še razdeli po različnih višinah. Na višku sezone, ob najbolj prometnih dneh, je slovenski zračni prostor (lateralni sektor) dodatno razdeljen na pet vertikalnih sektorjev. Zjutraj letalski promet narašča, zvečer upada – in glede na to vodja izmene prilagaja število vertikalnih sektorjev in posledično kontrolorjev.

Letala, ki jih kontrolorji območnega centra pripeljejo v bližino letališča, nato prevzameta kontrolorja v letališkem kontrolnem stolpu in poskrbita za njihov varen pristanek. Na brniškem letališču se iz sobe v šestem nadstropju, na približno 23 metrih višine, odpre pogled na 3300 metrov dolgo in 60 metrov široko vzletno-pristajalno stezo. Lahko bi rekli, da imata pisarno z najlepšim razgledom.

Dogajanje v tem prostoru se ves čas snema. Če bi prišlo do kakšnega dogodka in bi preiskovalna komisija potrebovala posnetke, se ti hranijo 30 dni.

V sobi so kamere, ki omogočajo pogled na celotno stezo, sistem za prižiganje luči, ki se jih lahko regulira, radarski zaslon, na katerem je moč videti letala, ki prihajajo in odhajajo, vremenski monitor, ure, daljnogledi, sistem za načrte letov, telefoni ... Tako kot v Tehnično-nadzornem centru so tudi tukaj vsi sistemi iz varnostnih razlogov podvojeni.

"Izvršni kontrolor komunicira s piloti in jim daje navodila, planer pa koordinira vse, kar kontrolor naredi in vpliva na druge službe na tleh – tehnike, pregledovalce steze, gasilce, pomožno osebje ... Oba skrbita, da letala v primernem času dobijo dovoljenje za odlet, kar je odvisno od vremenske situacije in prometa. Prav tako skrbita, da letala, ki prihajajo na brniško letališče, dobijo dovoljenje za pristanek in določita, kje naj parkirajo. Ves promet, ki ga je na tleh kar nekaj, morata varno pripeljati do začetka vozne steze ," pojasni Jan Jolić Lieven , vodja Letališke kontrole zračnega prometa Brnik.

Na dan našega obiska, tretji torek v oktobru, je dan sončen in lep, v zraku brezvetrje. Pravkar se je oglasil pilot letala, ki si želi pristati, in kontrolorka mu je pristanek odobrila. "Danes je vidljivost idealna, letala lahko vzletajo in pristajajo v obe smeri. V slabi vidljivosti pa se zadeve lahko zelo zapletejo, včasih zaradi megle ne vidimo niti lastnega balkona. V takih primerih se ustrezno zmanjša kapaciteta letal – premika se lahko le eno in dokler ne poleti, drugo ne sme nikamor. Letališče namreč nima zemeljskega radarja, za katerega upamo, da ga bomo v prihodnjih letih dobili. Takrat, ko vidljivosti ni, so luči ves čas prižgane na največjo intenziteto, kontrolor pa zelo veliko komunicira s pilotom ," opiše Jolić Lieven.

Kdo ima prednost na nebu?

Poleg vsega naštetega Kontrola zračnega prometa Slovenije skrbi tudi za posredovanje informacij zrakoplovom (flight information service), za nekontroliran zračni prostor za mala športna letala, pa tudi za reševanje in iskanje v gorah (search and rescue). Sem pa ne spada helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP), kot nekateri zmotno mislijo, nas opozori direktor Rok Marolt. "HNMP je posebna dejavnost v letalstvu. Delo sicer opravljajo iste posadke, a z drugim namenom. HNMP je kot reševalno vozilo, ki pelje od točke A do točke B, pri iskanju in reševanju v gorah pa gre za reševanje pri naravnih nesrečah."

In kdo ima ob tako številčnem prometu na nebu prednost? "Vsako komercialno letalo, ki leti od točke A do točke B, Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe – Eurocontrol odda načrt leta (t. i. flight plan). Ta samo poleti sprocesira okoli 40.000 letov čez evropski zračni prostor. Ker pa zračni prostor želi uporabljati več plovil, kot je v določenem časovnem obdobju možno, se nekatere lete v Evropi regulira, to pomeni, da dobijo dovoljenje, da lahko prispejo na cilj pozneje od načrtovanega. Leti, kot so search and rescue (iskanje in reševanje) in head of states (s predsedniki držav), so iz teh regulacij izvzeti, prav tako nikoli ne bodo zadržani medicinski leti. Če bi gledali splošno letalstvo, pa imajo prednost baloni, ker grejo tja, kamor jih nese veter," pojasni dr. Tone Magister, vodja Sektorja zračnega prometa.

Ob izrednih situacijah, kot so bile avgustovske poplave ali požari na Krasu, je vloga KZPS, da zapre zračni prostor nad tistim območjem. "Takrat imajo letala in helikopterji za gašenje absolutno prednost in tja ne sme vstopiti nihče drug," pojasni Bajo. Znotraj samega zaprtega območja pa kontrole ne vršijo.