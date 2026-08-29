Reli: šport, kjer ne šteje samo hitrost!

Ena najbolj posebnih in zahtevnih panog avtomobilskega športa. Za razliko od dirkanja na klasični krožni stezi se posadke ne vozijo po zaprtem dirkališču, kjer bi večkrat prevozile isti krog. Reli poteka na različnih cestah in podlagah, od asfalta do makadama, tekmovalci pa se skozi celotno prireditev premikajo med različnimi odseki in kontrolnimi točkami. V ospredju so hitrostne preizkušnje, na katerih se meri čas, vendar reli še zdaleč ni samo to. "V reliju sta pomembna tako voznik kot sovoznik, tako da je nekako še bolj kompleksen šport od ostalih," pove trenutno vodilni dirkač v slovenskem državnem prvenstvu, Mark Škulj. Med posameznimi hitrostnimi preizkušnjami so tako imenovani cestni odseki, na katerih mora posadka upoštevati predpisano hitrost in časovni razpored. Vsaka posadka ima tudi časovni karton, ki ga mora predložiti na kontrolah, za pravilnost vpisov in pravočasno oddajo pa je odgovorna sama. Na prvi pogled se zdi, da je rally preprost: zmagovalec je tisti, ki najhitreje prevozi vse hitrostne preizkušnje. Posadka mora med posameznimi deli relija priti na določene kontrolne točke ob predvidenem času. Zamude ali druge kršitve prinesejo časovne kazni, zato dober reli ni samo maksimalno hitro voziti od starta do cilja, ampak tudi pravilno in brez napak izpeljati celoten itinerar.

Itinerar je vnaprej določen načrt poteka relija, ki določa traso, vrstni red odsekov, časovne kontrole in predvidene čase, ki jih mora posadka upoštevati.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Mark Škulj na Rally Velenje Mark Škulj

Rok Turk na Rally Soča Valley Uroš Modlic

Rok Turk in Blanka Kacin na Rally Velenje Uroš Modlic

Superspecial v Žalcu 24ur.com

Superspecial v Žalcu 24ur.com









Od začetniških avtomobilov do Rally1 Da bi bili avtomobili različnih zmogljivosti med seboj smiselno razporejeni, FIA uporablja sistem rally skupin. Aktualna rally piramida sega od Rally5 do Rally1. Na začetku je Rally5, ki predstavlja vstopno raven v svet relija. Sledi Rally4, namenjen zmogljivejšim avtomobilom s pogonom na sprednji kolesi. Rally3 predstavlja dostopnejšo pot v štirikolesni pogon, medtem ko je Rally2 ena najpomembnejših kategorij za vrhunske zasebne oziroma tako imenovane customer racing ekipe. Na samem vrhu pa je Rally1, kategorija, ki predstavlja najvišjo raven. "Tekmujem z avtomobilom Rally2, to je najzmogljivejši dirkalnik, s katerim lahko nastopaš na državnih prvenstvih," pojasni Škulj. Reli dirkalniki so homologirana tekmovalna vozila, ki so izdelana oziroma predelana za dirkanje in morajo izpolnjevati natančno določene tehnične predpise. Predelani so številni deli avtomobila, med drugim motor, podvozje, zavore, menjalnik in vzmetenje, pri čemer se obseg dovoljenih sprememb razlikuje glede na posamezni razred. Velik poudarek je namenjen varnosti posadke. Dirkalnik mora imeti homologirano varnostno kletko, dirkalna sedeža in večtočkovne varnostne pasove. Obvezna je tudi predpisana oprema za gašenje požara. Vse te zahteve se preverjajo na tehničnih pregledih, pravila pa veljajo tudi med samo dirko. "Kot primer lahko damo tehtanje avtomobila, ki ima minimalno dovoljeno težo. Če je dirkalnik pod to težo, sledi diskvalifikacija," še pove Škulj. Sovoznik je enakovreden član ekipe Ena največjih posebnosti relija je seveda sovoznik. "Moje glavne naloge so popis proge, zapis ovinkov in vseh stvari v zvezek, kar počnemo pred dirko na popisu proge," svoje naloge opisuje Markov sovoznik Uroš Ocvirk. Med samo hitrostno preizkušnjo sovoznik vozniku bere zapiske v pravem trenutku. Voznik se zato lahko osredotoči na vožnjo, medtem ko mu sovoznik vnaprej pove, kaj ga čaka na cesti. Sovoznik pa ima pomembno vlogo tudi zunaj hitrostnih preizkušenj. Skrbi za časovni karton, spremlja časovne kontrole, road book oziroma predpisano traso ter posadko vodi skozi celoten potek relija.

Road book je uradni dokument z navodili in informacijami o trasi relija, ki posadki pomaga pri orientaciji med posameznimi odseki in določa predpisano pot.

"Druga zelo pomembna naloga je časovni karton, za katerega moram skrbeti, da z voznikom prideva ob pravi minuti v časovno kontrolo," še doda Ocvirk ter pojasni, da mora s časovnim kartonom priti vse do cilja. Pri tem mora biti izjemno natančen, saj napaka v zapiskih ali pri časovnem razporedu vpliva na rezultat. Odnos med voznikom in sovoznikom je eden od temeljev tega športa. Voznik mora popolnoma zaupati informacijam, ki jih dobiva z desnega sedeža, sovoznik pa mora poznati način vožnje svojega voznika in mu informacije podajati pravočasno in razumljivo. Vsaka posadka ima svoj način komunikacije oziroma sistem zapiskov, ki je prilagojen vozniku in sovozniku ter jima najbolj ustreza. "Napake so v tem športu zelo dragocene, tako časovno, lahko tudi finančno in seveda nevarne, tako da mora biti zaupanje obojestransko, brez tega ne gre, zadeva je adrenalinska, zato je natančnost nujna vrlina," zaključi Ocvirk.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Mark Škulj in Uroš Ocvirk na Rally Velenje Mark Škulj

Stopničke na 13. Rally Železniki Bruno Sotenšek

Slovensko državno prvenstvo Aljoša Kravanja

Mark Škulj in Timi Zajc Rally Nova Gorica







Lahko kdorkoli vozi reli? Preden se tekmovalec sploh usede v dirkalni avtomobil, mora izpolniti določene pogoje za nastop. "Pogoji za nastop na reliju so opravljen vozniški izpit, pridobljena licenca s strani zveze, opravljeni zdravniški pregledi in dodatna usposabljanja v primeru, če si nov dirkač," pove Škulj. Reli je, kot je znano, tudi finančno zahtevna športna panoga. Tekmovalni avtomobil, pnevmatike, gorivo, servis in rezervni deli, prevoz, nastanitve, oprema ter delo ekipe – vse to nanese velike zneske, zato se veliko dirkačev odloča tudi za najem oziroma rentanje dirkalnikov. "V primeru rentanja je to bolj dostopno, saj se plača po predirkanem kilometru. Cene dirkalnikov Rally2 segajo tja do 140 evrov na dirkalni kilometer, v nižjih kategorijah pa te cene tudi padajo, vendar so še vedno kar visoke," razlaga Škulj. Ponudniki najema pogosto poskrbijo tudi za prevoz avtomobila na dirko ter tehnično in mehansko podporo med tekmovanjem. Podobno kot pri drugih športih tudi v reliju obstajajo različne ravni tekmovanj, od državnih prvenstev do evropskega in svetovnega prvenstva. Posamezen reli je lahko hkrati del državnega prvenstva in odprt tudi za tekmovalce iz drugih držav. To pomeni, da se na isti dirki lahko pomerijo slovenske in tuje posadke, pri čemer lahko tekmujejo za različna prvenstva oziroma razvrstitve. V Sloveniji se skozi sezono odvija več rally prireditev, ki štejejo za točke državnega prvenstva. Tekmovalci na posameznih dirkah zbirajo točke glede na svojo uvrstitev, na koncu sezone pa se na podlagi doseženih rezultatov določi državni prvak.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Jan Medved in Izidor Šavelj na Rally Soča Valley Uroš Modlic

Mark Škulj na Rally Velenje Mark Škulj

Rok Turk na Rally Soča Valley Uroš Modlic

Mark Škulj do tretjega mesta na reliju za evropsko prvenstvo Red Bull

Vasja Miklavčič in Martin Černigoj na Rally Soča Valley Bruno Sotenšek

Podelitev pokalov za najuspešnejše posadke na Rally Soča Valley Bruno Sotenšek









