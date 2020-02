Bližnje srečanje s kitom grbavcem

Razgret beton, iskanje parkirnega mesta in pripeka opoldanske vročine, ki se je razlezla v vsak kotiček prikupnega morskega mesteca Lahaina, kjer v pristanišču čakajo čolni, ki nas popeljejo do mogočnih kitov. Teh je namreč v februarju največ ravno ob obali zahodnega dela otoka Maui.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Veličastna kita nas pozdravita le nekaj milj od obale, ko nam kapitan Sean razloži vse o varnostih ukrepih v primeru nesreče na morju. Govori toliko časa in tako zavzeto, ko se mi počasi zazdi, da je morska katastrofa neizogibna. In ko le izvemo vse, kaj nas čaka in kako se rešiti iz grozečega primeža oceana, se ob čolnu zariše temna senca, pred nami pa veličastna podoba, ko iz vode skoči kitov podmladek.

Sean pravi, da je kit (v ozadju) star le okoli 10 dni in v plitvinah ob obali v varnem zavetju plavuti mogočne matere krepi telo, ki bo že čez dobra dva meseca zmožno premagati 3000 milj brez počitka. FOTO: Tomaž Bračko

V začetku maja se mladič s svojo mamo vrne na Aljasko, kjer je njegov pravi dom. Družine kitov se namreč v mrzlih mesecih s severa preselijo na obale Havajskega otočja, kjer samice rodijo mladiče in jih v objemu toplega morskega doma okrepijo do te mere, da so sposobni samostojnega življenja. Na krovu črnega gumenjaka, ki je po dobri uri vožnje razbeljen kot žerjavica, je z nami tudi Paul, ki mu rečem kar šepetalec kitom, saj s svojimi nenavadnimi zvoki kliče morske mogočneže, da nas pozdravijo. In res, kljub temu da se gibajo kot nekakšne podmornice, ki se vsake toliko dvignejo v kopensko izvidnico, so vse bližje našemu čolnu, kot da bi se zares odzivali na Paulove zvoke - skačejo iz vode in kot da bi nam želeli pokazati svoj havajski hula ples, nas spremljajo vso pot. Poglejte posnetek.

Raziskovanje morskih globin in visokih hribov, ki slikajo pokrajino Havajskega otočja, je poleg jahanja divjih valov tisto, kar na Havajih morate doživeti. FOTO: Tomaž Bračko

Odlična predpriprava raziskovanju oceana je obisk Maui Ocean Centra, ki sodi med 10 najboljših akvarijev na svetu. Sprehod skozi akvarij razkriva življenje živahnega podvodnega sveta, ki obliva havajske otoke. Posebna izkušnja je sprehod skozi predor, ki ga obdaja voda, kjer v tihožitju plavajo morski psi in mogočni skati. Za zaključek akvarijske avanture pa se skozi 3D-tehnologijo potopimo v globine oceana, kjer spoznamo kita grbavca, ki ga že naslednji dan srečamo v njegovem naravnem okolju.

Podvodni predor morskih psov in skatov. FOTO: Tomaž Bračko

Naša havajska dogodivščina se je sicer pričela na otoku O’ahu, kjer se visoko v nebo vzpenjajo stolpnice milijonskega mesta Honolulu s slovito plažo Waikiki. Naš dom preteklega tedna je bil na plaži Makaha - surferski meki domačinov. Ravno v času našega obiska se pod balkonom stanovanja kar tri dni odvija največji surferski festival Buffalo, ki privabi ljubitelje surfanja z vsega otoka in začne se nepozabno tridnevno kampiranje na plaži.

Družine postavijo svoje kamp baze po neskončni mivkasti plaži Makahe, kjer od jutranjega svita do večernega sončnega zahoda opazujemo še nikoli videne in na trenutke nadnaravne spretnosti mojstrov deskanja. FOTO: Tomaž Bračko

Na eni stani neskončne plaže globoke mivke, v katero neumorno režejo valovi, ki s svojimi mogočnimi zvoki ustvarjajo strahospoštovanja vredno bučanje, in na drugi strani visoka vulkanska gorovja, ki jih prekriva nizko zelenkasto-rumeno rastje, kar kličejo po tem, da se sprehodiš na kakšen vrh, ki obljublja nepozaben razgled ali pa slap, ki jih tukaj res ne manjka.

Slap Lulumahu je le dobrih 10 min oddaljen od glavnega mesta Honululu. FOTO: Tomaž Bračko

In prav pisana pokrajina, z nepredvidljivimi vremenskimi razmerami v enem trenutku pričara romantičen pogled na valove oceana ter dramatične temne vrhove gora, je na O’aho pripeljala številne hollywoodske ustvarjalce. Na ranču Kualoa je tako nastalo kar 79 filmov in serij, tam so med drugim posneli tudi Jurski park in pred leti pri nas priljubljeno serijo Skrivnostni otok. Vožnja v starem vojaškem tovornjaku, švicarskega porekla, nas popelje do čudovitih razgledov, ki sežejo preko mavrice, ki je navdihnila tudi Israela Kamakawiwoʻole z njegovo pesmijo Somwhere over the rainbow, brez katere ne mine dan, da ne bi zapolnila glasbenega repertoarja lokalnega radia, ulice ali restavracije.

Prizorišče snemanja Jurskega parka. FOTO: Tomaž Bračko

Kulinarika je nekaj, kar kot pravi popotnik moraš raziskati. Vsaka dežela je zgodba zase in če želite dobro jesti, potem so Havaji prava izbira. Za razliko od mnogih drugih destinacij, ki smo jih obiskali, tukaj res lahko ješ zdravo in predvsem lokalno. Skrbijo za razvoj domačih pridelovalcev in police trgovin so dobro založene. Pa vendar moramo za zdravo hrano in na splošno za življenje na Havajih odšteti precej več. Cene se tukaj ne morejo primerjati z nobenim delom sveta, ki smo ga obiskali v zadnjih dveh mesecih. Obrok v povprečni restavraciji za tri osebe je nekje 50 evrov, zato je veliko ceneje jesti v domači kuhinji. Svetla izjema so takoimenovani “food trucksi” oziroma manjši tovornjaki, ki se selijo po otoku in ponujajo lokalno hrano za sprejemljivo ceno.

Food truck Shrimp, kjer za obrok odštejemo približno 12 evrov. FOTO: Tomaž Bračko

Še bolje bodo skozi prišli ljubitelji perutnine na otoku Maui, kjer se boste pošteno najdeli za 10 evrov. Sloviti Huli Huli privablja množice, kjer se je peke piščanca učil sam kuharski mojster Gordon Ramsay. In ne, ne govorim o prestižni havajski restavraciji s srebrnim priborom.

Kuhinja na žgočem soncu je odprta le trikrat tedensko, kar pred lokalno cerkvijo, kjer se vijejo vrste lačnih ust, ki na dan pospravijo tudi do 300 piščancev, ki jih zahtevni in manj zahtevni gostje pojedo iz kartonaste škatle s plastičnim priborom. FOTO: Tomaž Bračko

Otok Maui nam takoj po pristanku na letališču pokaže drug obraz Havajev. Nekoliko bolj turističen, a hkrati domač. Manj prometne ceste se vijejo med visokimi hribčki in hribi, med njimi je tudi Nacionalni park Haleakala, ki se ponaša s 3.055 metrov visokim vrhom. Tega je le nekaj dni pred našim pristankom na otoku pobelil sneg. Haleakala v prevodu pomeni hiša sonca, ki obljublja enega najlepših sončni vzhodov in zahodov. Nanj se povzpnemo v prihodnjih dneh, ko bo sonce počasi prebujalo Slovenijo, mi pa bomo poslovili od Mauija. Več iz naše poti okoli sveta lahko spremljate tudi na Instagramovih profilih @brigitayogita in @tombracko.