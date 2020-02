Dnevnik s Pacifika: Na pol poti okoli sveta

Sončno jutro, v vasi Vuake, ki leži na severu fidžijskega otočja Yasawa. Zbudijo me mravlje, ki se prosto sprehajajo po moji nogi, in močno sonce, ki kljub zgodnji uri pripeka skozi okno. Pravzaprav hiška, v kateri živimo, nima oken, vsaj ne steklenih, kot jih poznamo pri nas. Okno je preprosta odprtina, ki je zaprta z mrežo proti mrčesu, in če imaš srečo, ta nima preveč lukenj. Hiška ima le en prostor – spalnico, ki jo nizka pregradna stena razdeli še na tuš in stranišče. Z razmerami se sprijaznim in me po dveh nočeh ne motijo več. Vsak dan bolj cenim njihovo preprostost in se sprašujem, kako bi se tukajšnji domačini znašli v našem okolju. Verjetno precej nerodno, tako kot mi med njimi.

Ker je hiška na hribu, se na zajtrk odpravimo v dolino, tokrat s posebno misijo, da uredim torto za Brigito, saj praznuje rojstni dan. Naši gostiteljici Evelyn, ki pripravlja zajtrk, se zdi ta naloga nepredstavljiva. Našteje mi sestavine, s katerimi razpolaga: kasava (gomolj podoben krompirju), riba, ananas, kokos, nekaj testenin, … aja, pa nima pečice. Zasmeji se, a me pomiri, da obstaja tudi druga pot, torto lahko pripeljejo z glavnega otoka, če ladja, ki potuje do našega otočka debelih 5 ur, še ni izplula. Super, urejeno! Čas je za snorkljanje z njenim bratrancem Noxom, ki mimogrede ujame nekaj rib za kosilo. Manjši koralni greben, oddaljen le kakšen kilometer od našega fidžijskega doma, je na veliko delih že povsem mrtev, a vseeno najdemo nekaj čudovitih in živobarvnih podvodnih bitij. Nox pa s svojimi spretnimi rokami vihti sulico in ujame tri ribe, kar pomeni, da danes ne bomo lačni.

Skočim po denar v hiško, saj je naša gostiteljica uredila torto za večerno praznovanje ženinega rojstnega dneva, in razočaran ugotovim, da v denarnici manjka natanko 400 fidžjiskih dolarjev (približno 170 evrov). Denar smo imeli odmerjen do dolarja natančno za hrano in aktivnosti in neljubi dogodek nam predstavlja precejšnjo težavo, saj je najbližji bankomat oddaljen 5 ur vožnje z ladjo (v eno smer), kreditnih kartic pa tukaj ne sprejemajo. Šokirani in začudeni so tudi gostitelji. Zatrjujejo, da se kaj takšnega še ni zgodilo, opravičujejo se nam in obžalujejo nastalo situacijo. Na koncu me pokliče šefica Rosa, ki me pomiri in pravi, naj uživamo, kot da se ni nič zgodilo ter da bomo plačali toliko, kot nam je še ostalo v denarnici. Resnično smo hvaležni za takšno prijaznosti! Kljub neljubemu dogodku zvečer presenetimo Brigito s torto in praznujemo rojstni dan.

Brigita in Luka s torto, ki jo razdelimo med ostale goste in domačine.

Ob zajtrku je seveda glavna tema izginuli denar. Tako kot smo se naučili v epizodah Sherlocka Holmesa, iz vseh prebivalcev vasice izluščimo glavna osumljenca – mlad par iz Argentine, ki se ni udeležil dopoldanskega snorkljanja in je ostal v hiški na hribu. Kakorkoli, sprijaznim se, da denarja ne bomo dobili nazaj, in najbolje je, da dogodek čim prej pozabimo. Čas je za čudovito plažo v bližini Modre lagune.

Na koncu lagune je manjši hotelski kompleks s trgovino. Še vedno pod vplivom primanjkljaja denarja, ki je bil ukraden, poskusimo izvedeti, kako bi lahko prišli do gotovine. Prijazen gospod, ki čisti ribiški čoln, pravi, da je v mini marketu bankomat. Trgovinica je velika kakšnih 30 kvadratov, police so založene le z najnujnejšim, bankomata pa še vedno nikjer. Nasmejani prodajalec me vpraša, kaj iščem, in nekoliko zmedeno ter napol v smehu povem: "Govori se, da je v tej trgovini bankomat, a ga ne najdem!" Prodajalec se zasmeji in me povabi pred pult. "Tukaj ga imam," v smehu doda in pokaže na blagajno. "Povej mi, koliko potrebuješ. Jaz dodam na znesek 5 %, odtipkam skupni znesek v POS-terminal, ti mi daš kreditno kartico, jaz pa tebi denar iz blagajne." Nisem ga vprašal, kako bo to uredil z davčno. Spet imamo gotovino in našim gostiteljem lahko povrnem vsaj del dolga za hrano, saj ima "bankomat" precej nizek dnevni limit.

PONEDELJEK, 27. 1. Za kosilo bo krušna in 5-urna vožnja z ladjo

Še pred dnevi sem čakal dan, da gremo nazaj v civilizacijo, zdaj pa mi je kar malo težko, ko zapuščamo Vuake in našo res prijazno "fidžijsko družino". Naše hiške so na hribu, skupni prostor, kjer se družimo in pojemo vse obroke, pa stoji pred hiškami naših gostiteljev. Z Luko se odpraviva k njim na obisk.