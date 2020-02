Kako si predstavljate raj na Zemlji?

Vsak verjetno po svoje, a če uporabim klišejsko prispodobo najlepšega, kar je naslikala narava, je to verjetno neskončno odtenkov turkizno zelenih lagun, ki jim sinjo barvo dajejo bela mivka, kristalno čista voda in okoliški zeleni otočki ter so edini prebivalci globoko zakoreninjene in razvejane kokosove palme.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Palme dajejo nekaj sence pred žgočim soncem, z izjemo “Golega otoka”, ki je nastal le nekaj let nazaj in ob vsakem neurju spreminja svojo obliko. Tu je narava pokazala vso svojo kreativnost.

Peščeni Nude Island je del otoka Aitutaki. FOTO: Brigita Bračko

Aitutaki je eden od 15 Cookovih otokov, ki ga z lahkoto poimenujemo kar pacifiški Maldivi. Turistov je malo, ceste so prazne in domačini si želijo, da bi tako tudi ostalo.

Cesta na Rarotongi, glavnem mestu Cookovih otokov. FOTO: Brigita Bračko

Turisti povečini prihajajo iz Nove Zelandije in Avstralije, kamor se tukajšnji domačini pogosto odpravijo na šolanje. Prebivalci Cookovih otokov so tudi državljani Nove Zelandije, za razliko od Novozelandcev, ki so na Cookovih otokih zgolj turisti. Sicer je povezava med državama precejšnja, delijo si tudi denarno valuto – novozelandski dolar, čeprav imajo Cookovi otoki lastne dolarje, ki so enakovredni novozelandskim.

Trikotni kovanec Cook Island v vrednosti 2 dolarjev (1,17 evra). FOTO: Brigita Bračko

Veliko mladih se po končanem šolanju vrne nazaj v varen objem koralnega grebena, ki na Cookovih otokih deluje kot varuh rajskega življenja. Na drugi strani grebena, ki je od obale oddaljen le nekaj sto metrov in ob oseki dostopen s kratkim sprehodom skozi toplo morje, kjer te lahko preseneti le kakšen kos ostre korale, visoki valovi ustvarjajo melodijo oceana, ki se nikoli ne konča.

Pogled z letala na koralni greben, ki obdaja Aitutaki. Na fotografiji je na levi strani vidna pristajalna steza letališča. FOTO: Brigita Bračko

In ko se podaš v raziskovanje modrih lagun Aitutakija, na poti spoznaš nepozabne prebivalce živobarvnega podmorskega sveta, ki te prijazno sprejmejo v svoj podvodni dom.

Eno lepših snorkljanj, kjer smo poleg pisanih ribic vseh vrst, srečali več kot meter velike ribe, ki jih tukaj imenujejo “giant trevally” ali veliki zobati šnjur. FOTO: Brigita Bračko

Domačini na Aitutakiju so ponosni na edini kraj na svetu, ki ima dovoljenje žigosanja potnega lista kar na poštnem uradu, zunaj območja državne mejne kontrole. To je sloviti One Foot Island.

TripAdvisor pravi, da ko dobiš žig v potni list na najmanjši pošti na svetu in hkrati tudi edini hiški na slovitem “One Foot Island”, postaneš pravi popotnik. FOTO: Brigita Bračko

In ne, otok nima oblike stopala, kot misli večina popotnikov, ki stopi nanj. Za imenom otočka stoji precej žalostna zgodba sina in očeta, ki sta nekoč lovila riba v bližini otoka. Ker so ju tam zasledili okoliški domačini – severni in južni del je bil namreč v nenehnih sporih, so ju želeli ujeti. Oče je vedel, da ju čaka gotova smrt, zato se je v trenutku domislil, da oba s sinom stopata po istih stopinjah v pesku, čim bolj v notranjost otočka, ki je sicer tako velik, da ga prehodiš v nekaj minutah. Oče je sina skril na visok kokos med palmove liste in ga tako rešil, sam pa je umrl. Krvnikom se je zdelo, da so videli dve osebi, a ker so bile samo ene stopinje v mivki, so otoček, prepričani, da tam ni nikogar več, hitro zapustili, preživeli deček pa se je lahko vrnil nazaj v svojo vas.

Rajski One Foot Island (v ozadju), ki nosi žalostno zgodbo. FOTO: Brigita Bračko

Otočje, ki je dobilo ime po britanskem pomorščaku Jamesu Cooku, je le s štirimi otoki prilagojeno turistom, ostali so rezervirani predvsem za domačine in precej težje dostopni. Eden najlepših je zagotovo zgoraj opisani Aitutaki, kjer živi manj kot 2.000 prebivalcev. Vsakega turista, ki pride raziskovat otočje pa pot najprej pripelje v glavno mesto Rarotonga, kjer živi večina prebivalcev Cookovih otokov.

Rarotongo obdajajo kilometri peščenih plaž, koralni greben, notranjost otoka pa je zelena in hribovita. FOTO: Brigita Bračko

Domačini so med sabo tesno povezani in odprti do vseh, ki jih obiščejo. Tako se pozdrav Kia Orana – Naj bo tvoje življenj dolgo, sliši na vsakem koraku. Cenijo in spoštujejo življenje, ki ga častijo že s samim pozdravom. A zdi se, da častijo predvsem užitke, ki jih to prinaša. Pozabljajo pa na skrb za zdravje, kar hitro kot turist zanemariš tudi sam, saj je težko pojesti zdrav obrok, z izjemo lastnega hladilnika. Predimenzioniranim obrokom sledijo ravno takšni domačini, ki pogosto s težavo nosijo svojo težo v neznosni vročini in vlagi.

Hrana, ki jo strežejo v restavracijah je predvsem ocvrta, kljub temu, da imajo odlične osnovne sestavine – sveže ribe in sadje, a tudi slednjega uspejo ocvreti in servirati z nekaj kepicami sladoleda. FOTO: Brigita Bračko

Zdi se mi, da so Cookovi otoki od Boga pozabljeni, a hkrati je Bog vse, kar imajo. Na glavnem otoku Rarotonga si cerkve enostavne arhitekture in različnih vej krščanstva sledijo druga za drugo. Tudi pri njih je nedelja sveti dan, ki ga obeležijo s svečanimi, od glave do pet belimi oblačili, ki jim gospe dodajo veličastne klobuke. Temu sledi celo dopoldne druženja ob in v cerkvah, ob tem pa je dobro, da imaš doma poln hladilnik, saj so restavracije in lokali povečini zaprti.

Ena izmed številnih cerkva na Rarotongi. FOTO: Brigita Bračko

In ko smo ravno pri svetih krajih, so ena izmed zanimivosti pokopališča, ki se na Rarotongi raztezajo kar ob glavni cesti. Tukaj so pokopani tisti, ki nimajo lastne zemlje oziroma so manj premožni. Družine, ki imajo v lasti več zemlje, pa imajo svoje najdražje pokopane kar na domačih vrtovih. Še manj skupnih pokopališč je na Aitutakiju, kjer ima skoraj vsaka hiša na vrtu grob, ki ga krasi spominska plošča, nekateri pa so si v posmrtnem življenju prislužili celo kakšen sinje moder nadstrešek, kamnito grobnico in predvsem veliko cvetja.

Grob na vrtu hiše domačinov. FOTO: Brigita Bračko