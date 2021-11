Nezakonit rave v enem največjih zapuščenih jugoslovanskih bunkerjev v Sloveniji

Skrivni bunker na obrobju Ljubljane, ki je javnosti manj poznan, je eden največjih v državi in je nastal zaradi zaščite političnega vodstva. Velikost presega tistega v Kočevju, a uporabljen ni bil nikoli, čeprav je po 70-ih letih še vedno v odličnem stanju. Poleg je še eden nedokončan, a zgodba glavnega bunkerja je vsaj tako nenavadna, kot je zanimiva, saj praktično nihče ni vedel, kako velik je ta objekt (ali sploh zanj) in je nekako uspel pristati v zasebni lasti. In zdaj, po vsem tem času, pa je skrit v gozdovih gostil nezakonito rave zabavo.

icon-expand Bunker pri Javoru je eden največjih v Sloveniji, a splošni javnosti ni dobro poznan. Največja dvorana je dolga kar 45 metrov. FOTO: Daniel Fazlić

Na ozemlju Slovenije so v dolgi zgodovini nastali številni bunkerji in zaklonišča. Še iz časov rimskih mejnih utrdb, pa potem večjih kompleksov v času prve svetovne vojne, ki so bili predvsem na območju reke Soče. Med vojnama so bile popularne utrdbe na tako imenovani Rupnikovi liniji, a megalomanski projekti nastajajo bolj med drugo svetovno vojno. Enega največjih podzemnih objektov so zgradili nacisti pod Mariborom, v katerega so spravili skoraj celotno tovarno, ki je bila pod letalskimi napadi.

icon-expand Številni stranski rovi niso končani, ali pa se končajo kot slepi rokav. V bližini so gradili še en bunker, ki bi s tem bil tudi aktivno povezan. FOTO: Luka Zorenč

A tiste bunkerje, ki jih pozna večina, so bili ujeti v tančico skrivnosti … so se prenašali od nabornikov, so prišli domov in govorili o ogromnih kompleksih pod zemljo v oddaljenih in bližnjih krajih. Če boste vprašali tiste, ki so odraščali v prejšnji državi, so slišali, nekateri bojda celo videli, ta podzemna mesta. Tudi tokratna zgodba je bila takšna.

"Ti, a veš, tisti bunker pri Javorju … Aha … Tam so imeli zabavo." Glede na to, da so zabave v vojaških bunkerjih po navadi res dobre, smo po nekaj raziskovanja le prišli do podatkov, da naj bi v bunkerju res bila. V preteklosti od techna, electra … Tokrat pa naj bi pretekli vikend potekala nezakonita rejv zabava, ki je pustila tudi digitalne sledi. Posnetki z zabave kažejo, da so bili res v podzemnem svetu, a želeli smo potrditi, da so bili v tem bunkerju, ki je bil pri vasi Javor - nedaleč od Ljubljane.

icon-expand Približno 1900 kvadratnih metrov je površina vseh prostorov in hodnikov bunkerja Javor. FOTO: 24ur.com

Bizarna zgodba enega največjih bunkerjev v državi O Javorju razen nekaj pisanja kolegov ni bilo veliko podatkov. Številni klici oseb, ki so še danes aktivne v vojski, policiji, upravi, ali pa so se upokojile, so potekale približno tako: "Ja, Javor, ja, slišal sem nekaj o tem, samo ne vem veliko."

icon-expand Ta dvorana je tretja po velikosti, a še vedno vsaj 30 metrov dolga. Razen smeti ni opaznega vdora voda. FOTO: Daniel Fazlić

In veste, kaj je najbolj nenavadno – bunker ima skoraj 1.900 kvadratnih metrov, tako je eden največjih v državi, mogoče celo največji bunker, ki je bil namenjen za skrivanje elite. "Teh bunkerjev verjetno ni gradila vojska," je dejal upokojeni visoki častnik, ki pa o Javoru tudi ni vedel veliko in je bil sam presenečen nad velikostjo. "1900 kvadratov? Hm, to je večje od Škrilja." Zgodbo o njem sestavljajo govorice, velikost in dostop vhodov pa nakazujejo, da ni bil namenjen za skladiščenje, ampak za ljudi.

icon-expand V dvoranah ali pa v povezanih rovih je moč videti tudi zračnike. FOTO: Luka Zorenč

Večina ljudi je o tem bunkerju slišala, a objekt, ki smo ga do potankosti pregledali, ni bil zgrajen slučajno. Gre morebiti za enega od treh bunkerjev jugoslovanskega protijedrskega projekta – Slovenija naj bi imela tri takšne – Gotenica, Škrilj in mogoče še Javor? Jugoslavija je med letoma 1950 in 1990 zgradila 26 vojaških objektov z atomsko zaščito.

A ko smo poizvedovali, so nam vsi rekli, da ta objekt pri Javoru ni bil vojaški, ampak pod komando policije oziroma republiških oblasti, to pa pomeni, da je o gradnji in namenu največ vedel zloglasni Ivan Maček, ki je takrat bil (med drugim) minister za gradnje.

icon-expand Nekaj sto metrov hodnikov je dobro ohranjenih. FOTO: Luka Zorenč

Objekt je bil zgrajen v začetku 1950 (verjetno 1954), kar pomeni, da so ga začeli graditi v istem obdobju kot objekte v Kočevski reki (mogoče pa tudi kakšno leto prej), za katere ukaz je prišel leta 1949. Tudi gradnja je podobna, projektno pa so jih izdelali preverjeni civilni kadri. Ampak vprašanje je, kako vsi vemo o objektih v Gotenici in Škrilju, o Javoru pa skoraj nič?

icon-expand Videti je stranski vhod, posedanje zemlje pa ga je delno zastrlo. FOTO: Damjan Žibert

Vzrok med drugim tiči v tem, da objekt ni bil nikoli v popolnosti končan. Poleg ogromnega kompleksa na hribu so začeli graditi še en kompleks rovov, ki bi bil povezan s tem, a ta nedokončan še vedno stoji.

icon-expand Ena dvorana, verjetno komandna soba, ima tudi lesena tla. FOTO: Luka Zorenč

Lokalne zgodbe pravijo, da so ta bunker zgradili nemški ujetniki, a je to bolj malo verjetno. Oziroma drugače rečeno: sam izkop bi bil možen, a leto zaključka gradnje objekta nakazuje, da je skoraj nemogoče, da bi bili nemški ujetniki prisotni do izgradnje. Jugoslovanska oblast je sicer vojne ujetnike po letu 1945 izrabljala za obnovo infrastrukture po državi.

icon-expand Kljub 70-letni zgodovini in odsotnosti vzdrževanja so rovi odlično ohranjeni. FOTO: Luka Zorenč

Tako so nemški vojni ujetniki gradili Novi Beograd, železnice, mostove in drugo infrastrukturo po Sloveniji, leto pa 1948 je spremenilo vse. Takrat so večino nemških in italijanskih ujetnikov poslali nazaj, saj je Tito želel boljših odnosov z Zahodom. A nov lov na staliniste in politične oporečnike v Jugoslaviji je dobil nove ujetnike, ki so jih verjetno uporabljali tudi pri gradnji nekaterih bunkerjev.

Informbiro je torej bil vzrok za gradnjo bunkerjev po Jugoslaviji in Sloveniji, a če je bil res narejen leta 1954 in je bil drugi del bunkerja opuščen, bi to lahko namigovalo o njegovi usodi. Vsaj en bunker so verjetno dokončali, a nikoli popolnoma opremili, nadaljnjo gradnjo pa so opustili. To je sicer domneva pisca, a pomanjkanje podatkov kaže, da zadeva ni bila v aktivni uporabi vsaj zadnjih 40 let, kajti večina takratnega vodstva, pa potem tudi v času osamosvojitve, je o zadevi slišala, kaj veliko pa ni vedela.

icon-expand Glavni vhod je zaklenjen, pri njem pa je opaziti vreče smeti in pospravljeno opremo. FOTO: Luka Zorenč

Razlogov je lahko več, če pogledamo zemljevid, je mogoče razlog ravno bližina Ljubljane, saj bi bil kvečjemu primeren za zaščito pred jedrskim napadom (manjša taktična konica), za dolgotrajnejši obstoj pa verjetno ne bi bil zadosten. Potreben sistem obrambe za takšen bunker, zagotavljanje logističnih potreb in praktičnost namigujejo, da je bil verjetno sistem v kočevskih gozdovih za to bolj zadovoljiv.

icon-expand Večina bunkerja z izjemo nekaterih stranskih vhodov je dokončanih. FOTO: Luka Zorenč

Kaj se je dogajalo z bunkerjem v naslednjih letih, ni jasno, ampak stanje kaže, da ni bil opremljen. Prezračevanje ni bilo urejeno, vhodna vrata niso narejena, da bi zdržala kakršne koli eksplozije. Bunker je s svojimi 1850 kvadratnimi metri, štirimi večjimi dvoranami, največja meri več kot 45 metrov, v odličnem stanju, vode je le za vzorec. Dve dvorani sta bili tudi urejeni – kasneje sta našli nove naloge – nezakonite zabave s fantastično kuliso.

icon-expand Puščice kažejo smer proti izhodu. FOTO: Luka Zorenč

Je Slovenija pomotoma 'izgubila' bunker? Prav tako je zanimiva tudi današnja usoda bunkerja pri Javorju – lastnik je fizična oseba in ne država. Nekako naj bi v procesu denacionalizacije skupaj z ozemljem nekdo dobil tudi enega največjih bunkerjev v državi, ministrstva, za katera smo mislili, da vedo kaj več, pa s podatki ne razpolagajo. Tudi MO Ljubljana, ki ima pod nadzorom zaklonišča in bunkerje v občini, nam ni odgovorila na vprašanje o usodi tega objekta. Kako je sploh možno, da nekdo v zasebno last dobi enega največjih bunkerjev v državi, ki je še vedno v dobrem stanju, je prava enigma. No, skoraj tako velika kot dejstvo, da skoraj nihče ne ve, kako velik je ta bunker, ali pa da celo obstaja.

icon-expand Velikost vhoda kaže, da ni šlo za skladišče. FOTO: Damjan Žibert

Kljub vsem slepim ulicam pri iskanju izvora, zgodbe in obstoja bunkerja je jasno, da ta nikoli pravzaprav ni sameval.

icon-expand Ostanek drugačnih časov FOTO: Damjan Žibert

Nezakonite zabave v komunističnem bunkerju Zadnja desetletja je bunker tako počasi propadal, kolikor pač lahko propada zakopana armiranobetonska gradnja, ki naj bi zdržala tudi bombni napad. Številni grafiti pričajo, da pa nikoli ni bil sam, večina obiskovalcev je prišla na podlagi ustnega izročila, zapisi o obstoju bunkerja pa so bili bolj dostopni šele po letu 2010. V notranjosti so tako številne generacije pustile svoj pečat na stenah, po tleh nešteto airsoft kroglic, tudi packe paintballa je moč opaziti tu in tam.

icon-expand Od zabave so poleg nekaj smeti ostali plakati, ki so usmerjali ljudi. FOTO: Luka Zorenč

A to ni bila edina aktivnost. Že kar nekaj let se je mladina občasno zbirala v bunkerju in v njem prirejala zabave, ena od takšnih pa se je zgodila ravno v zadnjih dveh tednih.

To pričajo tudi ostanki v notranjosti bunkerja, znaki, ki so kazali smer do odra, plakati, cigaretni ogorki, pločevinke piv in v nekaterih odročnejših delih tudi kaj bolj zanimivega. Prvi del bunkerja je pospravljen, pometeno je po tleh, ostanki desetletij neaktivnosti pa so bili lično pospravljeni.

icon-expand Za obiskovalce zabave je bilo poskrbljeno. FOTO: Damjan Žibert

V dvorani je bil tudi oder, pred vhodom prenosna stranišča in v bunkerju so tako imeli zabavo, ki bolj spominja na zabave v Berlinu, lokacija pa je bila tako nemoteča, da je pravzaprav nemogoče, da bi kogar koli zmotili pri spancu. Od ujetnikov, Informbiroja, hladne vojne, paranoje, opustitve, demokracije in rejv dogodka, ki v svoji osnovi temelji na tajnosti, ustnem izročilu in odprtosti. Vse to v bunkerju, ki je nastal, da bi zaščitil peščico ljudi, da bi bil v primeru vojne na varnem.