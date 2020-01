Še pred zajtrkom srečanje z največjo ribo v oceanu

Plavanje z morskim psom kitovcem je eno od doživetij, ki ga je treba dodati na seznam dogodivščin na Filipinih. Oslob je majhna obmorska vasica na južnem delu otoka Cebu, kjer turizem obstaja izključno zaradi kitovcev, ki plavajo nekaj metrov od obale.

Na dogovorjeno mesto smo prišli okoli pol sedmih zjutraj, kjer pa je že čakalo kakšnih 500 turistov. FOTO: Brigita Bračko

Pogled na nepregledno množico turistov, ki je pripravljena čakati od tretje ure zjutraj, da pride na čoln, ki ti omogoči polurno plavanje med velikani, mi daje občutek, da se bodo največje ribe na svetu kmalu naveličale cirkusa, ki ga zganjamo okoli njih. A zaenkrat so se tudi one pripravljene z nami igrati masovni turizem. Da bi se izognili več kot peturnemu nočnemu čakanju v vrsti, je tu kar nekaj lokalcev, ki za nekaj 100 filipinskih pesov priskočijo na pomoč, uredijo vrsto in čoln, ki te popelje na nepozabno izkušnjo.

Priznam, da je občutek, ko te oplazi več ton težka gmota, ki priplava mimo, s plavutmi, trdimi kot kamen, nekoliko nenavaden. Temu sledi še bolj nenavaden občutek, ko naslednje ogromno bitje z odprtimi usti plava naravnost proti tebi. Takrat se z roko trdno oprimem lesenega dela čolna in začutim precej povišan srčni utrip in sama sebi prigovarjam, da lovijo plankton.

Morski pes v družbi turistov FOTO: Brigita Bračko

Oslob dodajte na listo potovalnih želja, a le za en dan, saj boste pravo tropsko izkušnjo doživeli na katerem od manjših otočkov v notranjosti Filipinov. Na otoku Bohol se v nov dan prebudimo ob sporočilih domačih, ali smo na varnem, saj je bil izbruh vulkana na Filipinih, v bližini glavnega mesta Manila, ena od pomembnejših novic v Sloveniji. Ker smo na južnem delu otočja, verjetno za delujoči vulkan ne bi niti izvedeli, saj so tovrstni pojavi tukaj precej običajni. Lokalcem na Boholu in drugih otokih, ki smo jih do sedaj obiskali, je skupno to, da se predvsem radi zabavajo, ne zanima pa jih preveč dogajanje v njihovi bližini, kaj šele širše po svetu. Ne zanimajo jih niti politika niti trendi prihodnosti ali morebitne težave, ki nam pretijo. Raje se ukvarjajo sami s seboj in živijo v trenutku, ki jim je na voljo.

Večerja in košarka ob enem. Večina nima pojma, kje je Slovenija, poznajo pa Luko Dončića. FOTO: Brigita Bračko

Obožujejo košarko, vsaka vas ima svoje igrišče in mladeniči se v dresih najboljših košarkarjev sveta ure in ure podijo za žogo in sanjami, ki so skromne, a zanje velike. Mladenič za šankom bara na majhnem otočku Siquijor mi zaupa, da še nikoli ni potoval dlje kot na sosednji otok, saj je že izdelava potnega lista predraga. Da prideš do ustanove, ki ga izda, pa moraš potovati od pristanišča do pristanišča, vsaj en dan. In tako se njihove sanje o širnem svetu povečini končajo s pogledom na horizont.

Sončni zahod na otoku Siquijor. FOTO: Brigita Bračko

Voznik motorja, ki nas pelje v pristanišče, si enkrat v življenju želi videti sneg. A kljub temu, da mnoge stvari ostanejo nedosegljive, pravijo, da jim turisti s svojimi zgodbami in pripovedmi prinesemo ves svet. Še ena velika posebnost Filipinov, ki je nam sicer tuja in nerazumljiva, so petelinji boji, kjer se za tukajšnje razmere vrtijo veliki denarci. Poleg obiska cerkve je to eden pomembnejših nedeljskih dogodkov. Skoraj pri vsaki hiši srečamo peteline, ki so z eno nogo privezani na vrveh, hranjeni pa so s steroidi, kar izdatno poveča njihovo naravno agresijo.

Za nogo privezani petelini so skoraj pred vsako hišo. FOTO: Brigita Bračko

Boj v areni se zaključi v nekaj minutah, eden lastniku prisluži nekaj denarja, drugi na žalost umre. In tako se kikirikanje pernatih bojevnikov sredi noči razlega skozi vasi vseh filipinskih otokov.

Petelinji boji so tako priljubljeni, da si jih lahko v neposrednem prenosu ogledate tudi na televiziji. FOTO: Brigita Bračko

Ne samo petelini, tudi Filipinci radi pojejo, vedno in povsod, brez sramu in brez predsodkov. Pojejo natakarji v restavracijah, medtem ko čakajo na goste ali pripravljeno hrano za postrežbo, prodajalci v trgovini, medtem ko štejejo drobiž za vračilo, še raje pa pojejo ob praznovanju rojstnih dnevov. Zvočnik in mikrofon za karaoke je tukaj statusni simbol. Če si pravi frajer, ga boš najel za rojstni dan, k zabavi dodaš steklenico domačega ruma in kot pravi naš Boholski vodič Jasper: "To je najlažji način, ki zagotavlja odlično zabavo." Nočete vedeti, kakšni zvoki se širijo iz zvočnikov skozi vasi, dolgo v noč, ne glede na to, ali je sobota zvečer ali ponedeljek dopoldne. Zdi se kot da je dan enak dnevu.

Novozelandka Sally že 17 let živi na Filipnih. FOTO: Brigita Bračko

Sally in Greaham, Novozelandca v sedemdesetih letih, uživata v mirni oazi na otoku Bohol, kjer sta pred šestimi leti zgradila svoj dom in dodala dve sobi za turiste. Sally je na Filipine prišla pred 17 leti, kot bančnica v Manili, medtem ko je njen mož večino časa živel v Aucklandu, kamor se mi zdi, da se nekoč želi vrniti, saj se v pogovoru večkrat pošali, da si želi z nami odpotovati na Novo Zelandijo, ki je naša naslednja destinacija. Tukaj pogreša šport, saj so televizisjki sprejemniki slabi in njegove najljubše tekme kriketa ne najdejo poti do njega. Srčni osebi, ki na svojem posestvu gostita tudi 20 zapuščenih psov, ki sta jih rešila in oskrbela, ter nekaj manj mačk, uživajo v balijski arhitekturi odprte hiše, kjer se zazdi, da so dobrodošli vsi plazilci in mrčes tega sveta. Bohol je površinsko eden večjih otokov Filipinov, a redko poseljen, hkrati pa precej bolje infrastrukturno razvit kot Siargao ali Juijor. Je dom posebne vrste primatov Tarsiere, ki jih je mogoče videti samo tukaj.

Tarsier – eden najmanjših primatov na svetu FOTO: Brigita Bračko

Gre za nenavadno žival, ki je mešanica opice, žabe, podgane, sove in netopirja. Na otoku jih je le še kakšnih 100, so zelo bojazljive in zaradi majhnosti možganov ne prenašajo stresa. In ko ne zmorejo predelati stresnih situacij pogosto storijo samomor, tako da se obesijo kar za lastni rep ali z glavo udarijo v kamen. Posebno in zelo nenavadno doživetje, ki ga na Boholu ne gre izpustiti. Na potovalnem seznamu Bohola je tudi obisk znamenitih čokoladnih hribčkov – Chocolate Hills, kjer čokolade ne boste našli, lahko pa izkusite blatno avanturo s štirikolesniki, s katerimi se popeljete med hribi nenavadnih oblik.

Čokoladni hribi – v času našega obiska so bili zeleni. FOTO: Brigita Bračko

In zakaj čokoladni hribi? Ker se v poletnih mesecih obarvajo rjavo, kar je precej nenavadno za tropske dežele, kjer kaj drugega kot vseh odtenkov zelene težko najdemo. Ko si po vseh avanturističnih dogodkih zaželite nekoliko počitka in umirjenega raziskovanja pisanega podvodnega sveta, se ustavite na otoku Siquijor, ki ga z lahkoto primerjamo s Siargaom. Z motorjem ga prevozite v dobrih dveh urah, na poti pa se osvežite s skokom z nekaj metrov visokih vrvi, v turkizne globine naravnih jezer in slapov.

Osvežujoč skok v turkizno vodo. FOTO: Brigita Bračko