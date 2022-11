Specialci, ki se po vrveh spustijo iz helikopterja, in tank, ki izgine v dimni zavesi

Točno ob 13. uri večstoglava množica pretežno mladih obiskovalcev na travniku ob celjskem sejmišču zasliši obstreljevanje. Vojaki, ki so poskakali iz oklepnega vozila Valuk, poskušajo onesposobiti teroristično skupino, ki se skriva za sivo barako. Ker jim to ne uspe, jim na pomoč priskoči vojaški helikopter. Po vrvi se spustijo štirje pripadniki specialne enote vojaške policije, pridruži se jim še vojaški pes in skupaj uspejo uničiti sovražnika. Helikopter se vrne po ranjenca, na travnik pa se pripelje tank M-84 in ustvari dimno zaveso. Tako poteka dinamična predstavitev na promocijski prireditvi V službi domovine.

Slovenski vojski, ki trenutno šteje dobrih 6000 pripadnikov, bi prav prišlo še kakih tisoč ljudi, ki bi jih uspeli zvabiti v svoje vrste. To poskušajo doseči tako, da mladim, pa tudi širši javnosti, na različne načine predstavljajo ta poklic. "Mladim je treba ponuditi priložnost, da se realno seznanijo – ne samo z vojaškim poklicem, pač pa tudi z drugimi, in potem bo odločitev, ki bo pomembno vplivala na njihovo življenje, veliko lažja, pove podpolkovnik Andrej Krivec, poveljnik 20. pehotnega polka. Krivec je eden glavnih organizatorjev promocijskega dogodka V službi domovine, ki sta ga Slovenska vojska (SV) in ministrstvo za obrambo v tem tednu organizirala že drugič letos. Priprave so trajale približno leto dni, na njem pa je skupno sodelovalo okoli 170 pripadnikov SV. Tokrat je bila prireditev prvenstveno namenjena dijakom srednjih šol, v Celje pa so bili vabljeni tudi zunanji obiskovalci, ki so lahko spoznali več kot 30 enot Slovenske vojske in okoli 50 različnih vojaških poklicev.

icon-expand Andrej Krivec pravi, da v Slovenski vojski trenutno primanjkuje okoli tisoč ljudi. Z različnimi promocijami tega poklica jih želijo zvabiti v svoje vrste. FOTO: Aljoša Kravanja

Dogodek obiskalo 3200 dijakov iz 23 srednjih šol Tridnevni dogodek, ki se je zaključil včeraj, je sestavljen iz štirih sklopov. "Iz predavanj, ki so organizirana namensko za posamezne ciljne skupine – tokrat je bilo to 23 srednjih šol s približno 3200 dijaki. Vojaških veščin, kjer se lahko vsi obiskovalci in dijaki preizkusijo in na ta način izkusijo vsaj delček vojaškega poklica. Dinamičnih predstavitev, katerih cilj je prikazati osnovne taktične postopke, da obiskovalci vidijo, kako se urimo, katero opremo uporabljamo in da dobijo občutek, kaj sploh pomeni poklic vojaka. V zadnjem sklopu pa predstavljamo 30 enot slovenske vojske s svojo opremo, tehniko in oborožitvijo. Možen je tudi ogled najpomembnejše opreme in tehnike enot Slovenske vojske, od trenažerjev in simulatorjev, do oklepnih in tovornih vozil, celotnega sklopa oborožitve, pehotne oborožitve, protizračne obrambe, protioklepa ... dejansko so tukaj predstavljeni vsi rodovi Slovenske vojske, razen pomorstva, ker smo pač malo daleč od morja," pojasnjuje. Glavni namen dogodka je torej, da na dinamičen način poskušajo predstaviti, kaj pripadniki Slovenske vojske v uniformah vsak dan počnejo, dijaki, ki prireditev obiščejo v okviru novega predmeta v srednjih šolah – aktivno državljanstvo – pa lahko na tak način pokrijejo posamezne vsebine. Poudarek je predvsem na domovinskem zavedanju in domoljubju, dobijo pa tudi osnovne informacije glede nacionalno-varnostnega sistema, predvsem vojaške obrambe.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Navdušeni nad dinamičnimi predstavitvami Slovenski vojski je uspelo narediti zanimivo že 45-minutno uvodno predavanje, ki ga dijaki poslušajo v predavalnici, saj se ti že na začetku lahko prepričajo, kako pripadniki Slovenske vojske v praksi delujejo usklajeno. Ob predstavitvenem filmu, ki so ga naredili pripadniki SV sami, in dramatični zvočni spremljavi v dvorano namreč kar naenkrat vdrejo specialci – če ne skozi vrata pa kar skozi okno! O tem, da so dijaki nad videnem navdušeni, priča bučen aplavz.

icon-expand Pripadniki vojaške policije so vdrli skozi okno predavalnice in popestrili predavanje dijakom. FOTO: Aljoša Kravanja

Vsem najljubše so dinamične predstavitve s taktičnimi postopki, v katere je vključen helikopter in spust specialcev po vrvi, vojaške veščine pa so tiste, ki pritegnejo največ mladih. "Večinoma so najbolj zasedena tista mesta, kjer lahko sami preizkusijo oborožitev – na primer airsoft poligon, kjer imamo uporabo nočnogledov in laserskih namerilnih naprav, torej dobijo občutek, kako ponoči izvajamo svoje naloge ali bojno delovanje, kar sicer lahko vidijo samo v igricah ali filmih. Potem pa so še trenažerji in simulatorji, kjer se lahko preizkusijo, da vidijo, kako je streljati s puško ali s protioklepnim orožjem. Skratka nudimo jim to praktično izkušnjo in to jih tudi najbolj pritegne," še dodaja Krivec.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Prav airsoft poligon sta preizkusila tudi Rok in Gašper iz računalniške šole Šolskega centra Velenje, ki sta celjsko sejmišče obiskala v sklopu šolske ekskurzije. Oba sta izkušnjo opisala kot zelo zabavno in zanimivo. "Naučili smo se taktično streljati in gledati kote, da te sovražnik iz nobene strani ne preseneti. Notri so tarče skoraj v vsakem kotu, tako da se je treba kar spretno obračati, pa nekaj steklenic, ki jih je treba zadeti." Inštruktor je oba pohvalil, da sta se dobro odrezala. Kot še pravita, ju delo v vojski zanima in sta se na dogodku zabavala, a bosta morala še premisliti, če bi se dejansko tudi odločila za ta poklic.

icon-expand Rok in Gašper sta preizkusila airsoft poligon, ki se je obema zdel zelo zanimiv. FOTO: Aljoša Kravanja

Medtem pa sta se Žiga in Kristjan iz zdravstvene šole Celje na dogodku oglasila kar sama. "Tudi lani sva bila tukaj in nama je bilo všeč, zato sva prišla pogledat, ali imajo letos kaj novega," povesta. Oba se v prihodnosti želita zaposliti v vojski. "Specialna enota, sploh kaj v zdravstveni smeri, morda tudi pehota. Nisva še odločena," pove Žiga, ki mu je to delo dobro poznano, ker je v vojski zaposlen njegov oče. Tudi njima se je najbolj zanimiv zdel praktičen prikaz s preleti letal. S posebnimi "alko očali" sta na poligonu preizkusila, kako je hoditi pijan. "Zanimivo. Ni nama znano," sta se smejala, ko smo sklenili dogovor, da tako tudi ostane.

icon-expand Žiga in Kristjan sta s posebnimi očali na poligonu preizkusila, kako je hoditi pijan. FOTO: Aljoša Kravanja

Pozitivni odzivi vseh obiskovalcev Odziv vseh obiskovalcev, ki ta dogodek vidijo v živo, je zelo pozitiven, je še povedal Krivec. "Skupaj s srednjimi šolami nam je uspelo, da to prireditev na malo bolj drugačen, zanimiv in dinamičen način vidi 3200 dijakov in mislim, da nimamo niti ene slabe pripombe. Tudi v mesecu maju je bil odziv zelo dober!" je zadovoljen. Vsak dan so bili sicer organizirani nastopi gardne enote, srečali pa ste lahko tudi različne športnike iz športne enote. V petek so bili tam kolesar Jaka Primožič, plezalka Mia Krampl in deskarka Urška Pribošič. Kot so nam zaupali, jim Slovenska vojska pomaga, da lahko nemoteno trenirajo in se posvetijo svojemu športu, v zameno pa oni promovirajo SV. Promocije imajo skozi celo leto, udeležijo pa se jih takrat, ko jim čas to dopušča. Mlajše obiskovalce, ki se ustavijo pri njih, zanima predvsem, kako sploh lahko prideš v športno enoto. "Povemo jim, da moraš imeti dobre rezultate. Tvoja športna nacionalna zveza te da na čakalno listo, na kateri so vsi športniki, ki se borijo za mesto v športni enoti. Mislim, da imamo trenutno 75 mest, ko gre nekdo ven, se eno mesto sprosti in vzamejo naslednjega na čakali listi. Je pa seveda vse odvisno od rezultatov - moraš biti vrhunski oz. vsaj perspektivni športnik," opiše Kramplova.

icon-expand Kolesar Jaka Primožič, plezalka Mia Krampl in deskarka Urška Pribošič. FOTO: Aljoša Kravanja