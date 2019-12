V sredo odpotujemo in obkrožimo svet …

Ne, ni prednovoletna zaobljuba. Gre za projekt, ki se v najinih glavah plete že nekaj let in končno je prišel čas, da ga uresničiva. Dolgi meseci načrtovanj, rezervacij letalskih vozovnic, prenočišč, aktivnosti in v prvi vrsti izbora samih lokacij.

Želimo doživeti čim več, a hkrati živeti mirno, skupaj z lokalnim prebivalstvom, izkusiti, kar nam na prejšnjih potovanjih ni uspelo, se naučiti česa novega in se naužiti lepot, ki jih riše pisani svet. Predvsem pa sestaviti še eno nepozabno življenjsko izkušnjo. In tako je nekje v začetku letošnjega leta padla odločitev, da se za zaključek pestrega leta 2019 odpravimo na pot okoli sveta in se vrnemo drugo leto, ko bomo počasi začeli vstopati v pomlad.

Sončni zahod na indonezijskem otoku Gili Air. FOTO: Tomaž Bračko

Za marsikoga dokaj nenavadna odločitev, ker nisva sama in potujeva s petletnim sinom, pa vendar smo sicer precej običajna družina, ki se zaveda ogromne sreče, da lahko življenje užijemo na poseben način. Pa tukaj v prvi vrsti ne govorim o denarju, temveč o sreči, da znamo na življenje pogledati nekoliko drugače, se otresti vzorcev, ki so del naše družbe. Povedano drugače: vozimo enajst let star avto, ko bi bil po vseh standardih čas za nekaj večjega, bolj udobnega in predvsem novega. A ta denar raje pretvorimo v nova doživetja, nova poznanstva, nove kulture, poiščemo nekaj eksotičnega in pojemo nekaj, kar sicer doma ne sreča krožnika.

Letos maja smo obiskali otok Bali, v ozadju aktiven vulkan Munt Agung. FOTO: Tomaž Bračko

To so doživetja in spomini, ki ostajajo z nami za vedno. In ne, naša pot in izkušnje, ki jih bomo delili z vami v naslednjih tednih, ne bodo govorili o tem, da morate za spremembe v življenju in nepozabne dogodke pustiti službe, prodati stanovanja in otroke odpeljali na drug konec sveta! Nikakor in nikar! Po vseh potovanjih, ki so za nami, vedno znova ugotavljamo, kako lepo se je vrniti v Slovenijo in močno cenimo vse, kar nam podalpska deželica da. Samo to, da iz vsake pipe priteče pitna voda, je nekaj neverjetnega. A vsake toliko je cono udobja dobro pretvoriti v neznano, negotovo, mimo dnevne rutine in potrebo po vedno več zamenjati za popolni minimalizem, kjer zadostuje par oblek, kopalke, zobna pasta in ščetka. In točno tako se odpravljamo na tokratno pot. Zanjo nisva pustila služb, niti nismo zapravili celega premoženja, stanovanje v centru mesta smo oddali za čas, ko nas ne bo, saj je škoda, da ne bi v njem bivali tisti, ki pridejo obiskat našo lepo Ljubljano. Ker otrok obiskuje zadnje leto vrtca je bila odločitev za potovanje še toliko lažja. Na srečo pa je najino delo vezano predvsem na splet in tako gre tudi služba z nami na pot.

Lani pozimi na vzhodnem delu afriškega otoka Mavricij. Nevihte, kakršna nastaja v ozadju, so bile del vsakdana. FOTO: Tomaž Bračko

Naša pot se prične z letom v London, kamor se odpravljamo dan po božiču, z brniškega letališča. Iz Londona nas najdaljši let cele poti popelje v Singapur, ki slovi po svojih dih jemajočih arhitekturnih presežkih, vsaj za tiste, ki jih navdušujejo metropolitanske prestolnice. Nam niso tako blizu, zato se kmalu odpravimo v deželo razigranih in barvitih otočkov in v novo leto vstopimo na skrajnem vzhodu Filipinov, na otočku Siargao. V družbi Filipincev ostajamo do sredine januarja in pot nadaljujemo nad Pacifikom na Novo Zelandijo, kjer se bo ravno začelo poletje. Od tam odletimo na najbolj priljubljeno počitniško destinacijo Novozelandcev – Fidži. In ko smo ravno na drugem koncu sveta, prečkamo 180-stopinjski poldnevnik in se za en dan vrnemo v preteklost ali drugače – en datum v mesecu se nam na ta račun ponovi, ko pristanemo na Cookovih otokih. Pot nadaljujemo nad Tihim oceanom in se za dobrih 14 dni preselimo na Havaje. Na poti domov obiščemo še Los Angeles in se nato preko Londona vrnemo nazaj v Ljubljano.

