Več udobja, prostora in boljši pogoji za ljubljanske zapuščene živali

Čeprav je Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana svoje nekdanje poslopje večkrat prenovilo, pa ni več ustrezalo standardom, predvsem z vidika širjenja kužnih bolezni. Velik problem so bile tudi zavržene mačke, saj je za njih primanjkovalo prostora. Zavetišče je zdaj dobilo nove, moderne prostore, zato bo lahko sprejelo 50 odstotkov več psov in namestilo več kot 200 mačk. Ogledali smo si ga in se z vodjo pogovarjali o trenutnem stanju in odgovornosti do živali.

FOTO: Aljoša Kravanja

Že ko smo stopili na dvorišče Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana v Gmajnicah, smo videli, da je na tleh nekdanjega zavetišča zraslo več objektov, ki so prostornejši, svetlejši in že na prvi pogled delujejo bolj dostojno. Vodja zavetišča Marko Oman nam je nato razkazal vse prostore in zadovoljen pojasnil, da nova pridobitev živalim omogoča prijetnejše bivanje, medtem ko čakajo na novo življenjsko priložnost oziroma na novega posvojitelja, zaposlenim pa boljše pogoje za delo.

Novi prostori za pse so večji, svetlejši in imajo talno ogrevanje, ki se lahko uravnava glede na potrebe živali. FOTO: Aljoša Kravanja

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je prvo zavetišče v Sloveniji, ki ga je 4. oktobra 2002 na svetovni dan živali ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih hišnih živali predvsem psov in mačk. Občina ga je nato dala v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt. —Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana

Ne le da so bili prostori starega zavetišča tesni in jih je primanjkovalo, temveč tudi niso več ustrezali sodobnim standardom. Materiali so bili dotrajani, nekateri neprimerni in nepralni, zato sta bila čiščenje ter razkuževanje težavna. Preprečevanje širjenja bolezni sta še dodatno oteževala neprimerno ogrevanje in prezračevanje. Zaradi neustrezne komunalne ureditve in močvirnega terena so bili prostori vlažni, večkrat tudi poplavljeni. Zato so bili zaposlen, ki so se skupaj z živalmi v nove prostore preselili pred približno tremi tedni, modernizacije izjemno veseli. "Seveda se na začetku še iščemo, na novo je treba določiti rutino, potek dela. A zavetišče je v prvi vrsti namenjeno živalim, ki so zapuščene in potrebujejo našo pomoč, zato naša želja, da jih čim bolje oskrbimo, ostaja enaka. Želimo jim nuditi ne samo tisto, kar potrebujejo, ampak čim več, kar je mogoče, da bi se pri nas tudi dobro počutili. Predvsem pa jim želimo poiskati novi dom," je poudaril Oman in ob tem dodal, da je pomembno, da se dobro počutijo tudi zaposleni in prostovoljci, saj je delo naporno. V Zavetišču Ljubljana namreč vsako leto sprejmejo in oskrbijo več kot 2.000 zapuščenih živali, kar je četrtina vseh zapuščenih živali v Sloveniji. V novih prostorih bodo zdaj lažje prebile čas, medtem ko čakajo na novega skrbnika. Prostori zanje so svetlejši in tudi ogrevani, saj so številne navajene bivati v stanovanjih oziroma hišah. Na izbiro imajo, ali se bodo zadrževale v notranjem, ogrevanem delu ali v zunanjem, kamor gredo lahko skozi loputna vrata. Vsi prostori so tudi opremljeni z dobro ventilacijo, je pojasnil Oman.

Vodja Marko Oman je zadovoljen, da ljubljanskemu zavetišču običajno hitro uspe oddati mačke. FOTO: Aljoša Kravanja

'Sprejeli bomo lahko 50 odstotkov več psov in 100 odstotkov več mačk' Novi objekti so zasnovani sektorsko, kar omogoča veliko fleksibilnost zaradi sezonskih nihanj v številu in strukturi živali. Taka zasnova pa je tudi dobra rešitev za preprečevanje širjenja kužnih bolezni, saj lahko začasno zaprejo le sektor, v katerem bolezen izbruhne, in ne celotnega zavetišča. "Kar pa je najpomembneje, povečujemo kapacitete. Ko bo zavetišče dokončno zgrajeno, bomo lahko sprejeli 50 odstotkov več psov, mačk pa celo 100 odstotkov,"je zadovoljen Oman. Do zdaj so kapacitete namreč omogočale namestitev največ 80 psov sočasno, po novem jih bodo lahko 120, in sicer v 47 bivalnih prostorih. Mačk so sprejeli že 150, a so morali zaradi pomanjkanja prostora prositi za pomoč občane, da so jih vzeli k sebi v začasno skrbništvo. Čeprav začasnega skrbništva za najmanjše mačje mladiče ne nameravajo ukiniti, pa bo v zavetišču po novem prostora za 200 mačk, je pojasnil sogovornik. Celotno zavetišče bo predvidoma zgrajeno do junija prihodnje leto. Trenutne kapacitete so 24 prostorov, v katere lahko namestijo 72 psov. Ker prostore za mačke še gradijo, za zdaj uživajo v pasjih, nekatere pa še v starem delu zavetišča. Sicer pa bodo trenutnih 46 podstandardnih nadomestili s 64 dvojnimi bivalnimi prostori za mačke.

Do konca leta bodo v ljubljanskem zavetišču sprejeli okrog 500 mačk, a pri njih ne ostanejo dlje kot eno leto, saj jih prej posvojijo mačji ljubitelji. FOTO: Aljoša Kravanja

Več prostora za mačke je prilagoditev na nove razmere. Če so bili ob ustanovitvi zavetišča glavni problem predvsem zapuščeni psi, so danes največji izziv zapuščene ali prostoživeče mačke. V preteklosti so številni neželeni mačji mladiči končali v obcestnih jarkih, smeteh ali rekah, danes jih občani kot najdene prijavijo zavetišču. Zmanjšuje pa se število oskrbovanih prostoživečih mačk, kar je posledica uspeha skoraj deset let trajajočega projekta kastracij in sterilizacij nikogaršnjih mačk, so pojasnili iz Zavetišča Ljubljana. Kastracija oziroma sterilizacija – odgovoren odnos do živali V prihodnosti si želijo še bolj osveščati in informirati ljudi, kar bo zdaj lažje, saj so dobili novo, prostorno predavalnico. "Čim več bomo delali na preventivi, da bi na ta način preprečili, da bi živali sploh bile zapuščeni. Zdaj bomo lahko še tesneje sodelovali z društvi in ostalo javnostjo. Želimo si čim več dogodkov na temo odgovornega odnosa do živali, da bi bili vsi skrbniki dobri do živali in bi jih dali sterilizirati oziroma kastrirati ter tako preprečili kotitev nezaželenih mladičev," je izpostavil Omana.

Pot, po kateri odpeljejo pse ven, je po novem oddaljena od njihovih prostorov, da se živali ne vznemirjajo med seboj. FOTO: Aljoša Kravanja

Pomembno je tudi mikročipiranje, predvsem mačk. Dobro bi bilo, če bi se njihovi skrbniki odločili in jih označevali po vzoru psov, meni sogovornik."Psa zaradi mikročipa lahko zelo hitro vrnemo domov. Kar tri četrtine psov, ki jih sprejmemo v zavetišče, vrnemo skrbnikom. Žal pri mačkah opažamo, da ostajajo izgubljene za vedno. Je pa nekaj primerov, ko so bile mačke vrnjene lastniku po dveh, treh letih – vse zaradi mikročipa,"je pojasnil. Trenutno je v zavetišču 10 psov in 95 mačk Učinkovitost mikročipov se kaže tudi v številu psov v zavetišču v določenem obdobju. Trenutno jih v Gmajnicah biva zgolj 10. Psa namreč lastniku s pomočjo mikročipa vrnejo v dnevu ali dveh. Poleg tega je nizko število rezultat uspešne oddaje psov posvojiteljem, je zatrdil Oman:"Tisti, ki iščejo novi dom, pa so pri nas povprečno od 70 do 100 dni. To so predvsem psi, ki so poškodovani, bolni ali starejši oziroma imajo določene vedenjske posebnosti in jih je treba socializirati. Pri teh psih traja dlje časa, da jih pripravimo na posvojitev. Mladiči pa, če so zdravi, gredo zelo hitro."

Čeprav 12-letnemu Hrustu v novem zavetišču nič ne manjka, pa si po petih letih bivanja tukaj želi, da bi ga nekdo vzel k sebi domov in skrbel zanj. FOTO: Aljoša Kravanja

Seveda so tudi izjeme, ki na posvojitelja čakajo več let. Pred tremi tedni so ravno oddali psa, ki je stanoval v zavetišču več kot pet let in je s tem postal rekorder. Ostaja še Hrust, ki je prišel nekaj mesecev kasneje. Oman upa, da Hrust ne bo prevzel rekorda, ampak da se bo tudi zanj našel ljubeč in odgovoren lastnik, ki mu bo lahko nudil več pozornost, kot je živalim lahko zagotovijo v zavetišču. Ob našem prihodu so v Gmajnicah imeli 95 mačk, a se število zelo hitro spreminja, je povedal Oman. Odvisno je predvsem od sezone, ki se v tem času končuje. "Letos smo imeli na višku sezone naenkrat nameščenih 148 mačk. Vsem nam je uspelo zagotoviti oskrbo. Sicer pa smo do zdaj oddali že 410 mačk. Prizadevamo si, da jih bomo do konca leta od 450 do 500," je ocenil.

Luknjice na notranjih vratih omogočajo, da žival človeka povoha in naveže stik z njim. FOTO: Aljoša Kravanja

Bolje posvojiti žival, kot jo kupiti preko spleta V ljubljanskem zavetišču so zadovoljni, saj praktično ne mine dan, ko ne bi oddali vsaj ene mačke. Mladiči so na voljo, ko so stari tri mesece, odrasle mačke pa morajo zaključiti 14-dnevno karanteno. Po tem obdobju jih ljudje hitro posvojijo, običajno že v nekaj dneh. Redke ostanejo dlje časa, vendar nikoli več kot eno leto. V Gmajnicah so veseli, da ljudje vse raje posvojijo živali iz zavetišča in se ne odločajo več pogosto za nakup preko spleta."Tako jim ponudijo dom, hkrati pa dobijo 'servisirano' žival. To pomeni, da so vse živali, preden jih oddamo iz zavetišča, sterilizirane, kastrirane, mikročipirane, cepljene proti kužnim boleznim, mačke pa so tudi pregledane, ali imajo kužne bolezni. Dobijo pa tudi sredstva proti parazitom,"je pojasnil.

Trenutno je v zavetišču zaposlenih in dela 10 oseb, pomaga pa jim povprečno od 10 do 20 prostovoljcev. Z Živalskim vrtom Ljubljana si delijo delavce v upravi in na področju vzdrževanja ter veterine. FOTO: Aljoša Kravanja