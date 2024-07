Rumeno-rožnata Slovenija, slovo z vojaškimi častmi in spektakel v Parizu

Na enem koncu sveta divjajo "pošastni" gozdni požari, na drugem po državah pustoši smrtonosni tajfun Gaemi. Tu pa sta tudi še vedno trajajoči vojni. A pozornost svetovne javnosti je trenutno bolj kot ne uprta prav v Francijo. Minuli vikend zaradi slovite dirke po Franciji, na kateri je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar spisal zgodovino ter postal prvi v tem tisočletju, ki je uspel osvojiti tako Tour kot Giro. V petek pa se je v Parizu začel še največji športni spektakel letošnjega leta, olimpijske igre 2024! Katere fotografije so torej zaznamovale iztekajoči se teden?

Le kdo ni spremljal ali vsaj slišal za spektakel, ki se je v petek zvečer odvijal v Franciji? Pokala je namreč slavnostna otvoritev olimpijskih iger 2024, na kateri so se predstavili tekmovalci, nastopile pa so tudi številne glasbene zvezde. V barkah so se po Seni spustile delegacije, v zrak se je pognal živobarven dim, svetile so luči, v nočno nebo pa je poletel tudi ognjeni balon.

V francoski prestolnici so se torej začele olimpijske igre 2024, a pestro je bilo že več tednov pred njihovo slavnostno otvoritvijo. Potekale so priprave na ta večtedenski športni spektakel, na ulice Pariza so stopili protestniki, medtem ko so v Francijo prihajali športniki z vseh koncev sveta, ki bodo na igrah predstavljali svojo državo.

Zmaga Tadeja Pogačarja na Tour de France FOTO: AP icon-expand

A še preden so bile naše oči uprte v spektakel olimpijskih iger, je na cestah Francije potekal še en športni spektakel: dirka po Franciji. Slovenija je dihala s slovenskim kolesarskim asom Tadejem Pogačarjem, ki je na kolesu spisal zgodovino. Dvojček Giro-Tour v tem tisočletju namreč do letos ni uspel še nikomur, nazadnje pa Marcu Pantaniju leta 1998.

Sprejem za Tadeja Pogačarja v Komendi FOTO: Luka Kotnik icon-expand

In kako so Pogačarja pričakali v Sloveniji? Kako v domači Komendi? Seveda so pripravili sprejem, kot se za šampiona spodobi. V prestolnici je Pogačarju skandirala večtisočglava množica, medtem pa so v njegovem rodnem kraju pripravljali še zadnje podrobnosti. V spremstvu svoje zaročenke Urške Žigart je Pogačar ob prihodu v Komendo zbranim najprej pomahal z balkona občinske stavbe, nato pa se skozi množico prebil do mesta za podpis na asfaltu.

Pogreb Anite Ogulin FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Enega junaka smo torej čakali, od druge junakinje pa smo se minulo soboto poslovili. Bilo je slovo z vojaškimi častmi, kot veliki humanitarki in prejemnici državnega odlikovanja zlati red za zasluge tudi pritiče. Pogreba Anite Ogulin, ki je s svojimi dejanji lepšala svet, sta se med drugimi udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Hiša novega začetka v Slovenj Gradcu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Šestčlanska družina Stropnik iz Velunje je ena od dveh družin z območja slovenjgraške občine, katerih domova sta zaradi posledic lanskih poplav in plazov na seznamu objektov, ki niso več primerni za bivanje. A z donirano hišo, ki jo je skupno postavilo 41 donatorjev na čelu s podjetjem Pergola, so stanovanjsko stisko rešili samo za štiričlanski, mlajši del družine Stropnik, medtem ko starejša zakonca Stropnik še nimata rešitve.

Plaz v Kokri FOTO: Bobo icon-expand

In medtem ko so nekateri prestopili vrata novega doma, je nova ujma opustošila več drugih. Najhuje je bilo v dolini Kokre, kjer je sicer komaj pretočni hudournik Noškarjev graben nanosil na tisoče kubikov kamenja v zaselek Podlebelca in zasul 12 hiš. Osem je močno poškodovanih, dve pa sta popolnoma uničeni. 15 ljudi so iz zaselka evakuirali.

Pol stoletja od turške invazije na Ciper FOTO: AP icon-expand

Na Cipru so minuli teden obeležili 50 let turške invazije ter posledične razdelitve otoka na grški in turški del. 94-letni Loucas Alexandrou je ob obletnici sedel ob grob svojega sina Christakisa Alexandrouja, ki je 22. julija 1974 umrl med turško invazijo. Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je na ta dan sporočil, da je združitev Cipra edina prava pot naprej, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa meni, da ni več nobene koristi v nadaljevanju pogajanj pod vodstvom ZN o združitvi otoka.

Prvi posnetki s prizorišča tragedije v Daruvarju FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Hrvaško pa je v začetku tedna pretresel strelski pohod v domu upokojencev v Daruvarju. Pod streli 51-letnega domačina, ki je imel domu starejših mamo, so na kraju umrli negovalec v domu in tri oskrbovanke ter njegova mama. Še ena je pozneje umrla v bolnišnici, pet ljudi pa je ranil. Osumljenca so po napadu prijeli v bližnjem gostinskem lokalu.

Obletnica neuspelega atentata na Hitlerja FOTO: Profimedia icon-expand

V Berlinu so obeležili 80. obletnico poskusa atentata na nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja. Na fotografiji sta nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in njegova žena Elke Buedenbender, ki si v spominskem centru nemškega odpora ogledujeta razstavo ob spominski slovesnosti. Nemški kancler Olaf Scholz je v govoru pozval Nemce, naj se zavzemajo za demokracijo in svobodo.

Spomenik padlim vojakom FOTO: AP icon-expand

Rusija je v nedeljo petič v dveh tednih z droni napadla Kijev, vendar je ukrajinski sistem protizračne obrambe uničil vse izstrelke, preden so ti dosegli ukrajinsko glavno mesto, je sporočila ukrajinska vojska. Vojna v Ukrajini je sicer od februarja 2022 terjala že več kot 10 tisoč smrtnih žrtev med civilisti, umrli pa so tudi številni vojaki. Na Trgu neodvisnosti v Kijevu je postavljen poseben spomenik. Vsaka zastava, ki so jo prinesli sorodniki, nosi ime vojaka, padlega v boju z ruskimi enotami.

Izraelski napad na Jemen FOTO: Profimedia icon-expand

Vojna medtem divja tudi na Bližnjem vzhodu. Izrael je izvedel zračne napade na jemensko pristanišče Hodejda, po besedah izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta je šlo za maščevanje za napad z brezpilotnikom na Tel Aviv, ki so ga v petek izvedli jemenski uporniki.

Požar v Kaliforniji FOTO: AP icon-expand

Severna Amerika pa je v primežu obsežnih gozdnih požarov. Ti pustošijo v Kaliforniji, Utahu, Britanski Kolumbiji, ogromen požar pa se je razplamtel tudi v Kanadi, kjer je opustošil in uničil skoraj polovico zgodovinskega kanadskega mesta Jasper. V provinci Alberta so požari praktično pokosili celotne ulice, kjer so nekoč stale hiše, pa so zdaj ostale le še ruševine.

Tajfun Gaemi FOTO: AP icon-expand

Tajfun Gaemi, ki je v preteklih dneh divjal po Filipinih in Tajvanu, je terjal najmanj 21 smrtnih žrtev. Sprožil je poplave, v hribovitih predelih otočja pa zemeljske plazove. Zdaj je tajfun udaril tudi ob Kitajsko.

Protest proti množičnemu turizmu na Majorki FOTO: Profimedia icon-expand

In če torej v nekatere dela sveta turisti ne potujejo tudi zaradi vojn ali pa naravnih katastrof, pa jih v nekaterih drugih odganjajo kar domačini. Na Majorki so tako znova potekali množični protesti proti masivnemu turizmu, ki otežuje življenje za lokalno prebivalstvo. Kot opozarjajo, niso težave le prepolne ceste in plaže, temveč tudi nagla rast cen in otežen dostop domačinom do stanovanj. "Vaše razkošje je naša beda," so poudarili na protestu, ki je potekal v glavnem mestu.

Hekerski napad na letališče v Splitu FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Turisti pa so obstali tudi zaradi kaosa na splitskem letališču. Tam se je namreč v ponedeljek zvečer zrušil celoten letališki sistem, številne lete pa so morali zato odpovedati. Vzrok za nedelujoč sistem je bil hekerski napad, za katerim naj bi stala hekerska skupina Akira. Nekateri optimistični potniki, ki so čakali na ponovno vzpostavitev sistema in ureditev nadomestnih letov, so tako vztrajali na letališču ter dolgčas preganjali tudi z raznimi družabnimi igrami.

Olimpija proti Polisju Žitomir FOTO: Luka Kotnik icon-expand