VIDEO: Ruski orjak Mi-26 po 'manjših težavah' zapustil Maribor

Po slabih treh mesecih jesenskega spanca, je mariborsko letališče Edvarda Rusjana zapustil navečji serijski helikopter na svetu, ruski Mil Mi-26. Vzlet, ki so ga v preteklih dneh nekajkrat prestavili, ni minil brez manjših zapletov, ki so posadko primorali, da je bivanje v štajerski prestolnici podaljšala še za dodaten dan. Naposled je ruski orjak vendarle odletel v nebo, nam pa je še pred tem zelo dostopno osebje omogočilo "sprehod" skozi drobovje velikana in sedenje v pilotski kabini.

