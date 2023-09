'Selfie' prvakov, visoke kazni za prehitrih šest in 'yugova' zahvala tašči

"Še reli! Še reli! Še reli!" Ne, to niso bili navdušeni vzkliki množic ob več kot 150 kilometrov dolgi progi, ki so sicer kot začarane spremljale glasno rohnenje motorjev na cesti, bliskovito hitrost tekmovalcev, cvileče zaviranje v ostrih ovinkih, pa tudi vse adrenalinske skoke in zdrse. Ne, to so bili vzkliki bolgarske posadke, ki jo je avtomobilistični športni dogodek v Novi Gorici popolnoma navdušil. In ni bila edina. Navdušenje nad "eno najzahtevnejših, a tudi najbolj atraktivnih in zanimivih dirk", ki je vedno znova postregla s presenečenjem, so izražali vsi mednarodni gostje in tekmovalci. Pa tudi slovenske posadke, ki so si seveda želele, da bi na domačih tleh ugnale vse prišleke.

"Res sem navdušen! Neizmerno srečen!" Izjava prvaka, ki ji je sledilo nekoliko "pikantno" vprašanje: "Česa? Morda tega, da je Rok Turk odstopil?" A to zmagovalcu novogoriškega relija ni prineslo nejevolje, temveč je izzvalo le glasen smeh.

icon-expand Selfie zmagovalcev FOTO: Uroš Modlic

"Ne, ne. Zmaga bi bila še slajša, če bi proti Turku zmagal na cestišču," je tik pred podelitvijo pokalov povedal do ušes nasmejan Madžar Martin Laszlo, ki je s sovoznikom Davidom Berendijem uspel doseči celo prvo madžarsko zmago v Novi Gorici. Zagotovo je torej Laszlo odličen voznik, vendar pa je imel na 11. ediciji novogoriškega relija ob tem tudi nekoliko sreče.

icon-expand Najboljši Slovenec na reliju Marko Grossi FOTO: Aljoša Kravanja

Že v soboto zjutraj jo je namreč Slovencema Marku Grossiju in Tari Berlot najprej zagodla počena pnevmatika. Menjati sta jo morala kar na brzincu, zaradi tega pa sta s prve pozicije nazadovala na precej oddaljeno 40. mesto. Takrat je v dirki povedel prav Rok Turk in zdelo se je, da bi lahko imel zmago tako rekoč že skoraj v žepu. A naposled ga je izdalo lastno vozilo. Še isti dan se mu je namreč na sedmi hitrostni preizkušnji strgal jermen servo volana, njegova ekipa v servisu pa težave ni uspela odpraviti pravočasno, da bi se lahko Turk vrnil k tekmovanju. Avto, poln trofej, in nepričakovan 'rikverc' zmagovalca Laszlo se je tako ob koncu dneva znašel na samem vrhu lestvice, od tam pa ga niti dan kasneje ni uspel pregnati nihče drug, ne glede na to, kako močno so na progi pritiskali na "gas". In verjemite, vsi so se zares trudili prebiti v sam vrh tekmovanja.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Nemško-avstrijska posadka, za volanom katere je sedel Hermann jr. Gassner, navigirala pa je sovoznica Ursula Mayrhofer, je sicer na večini nedeljskih preizkušenj prehitela Madžara, a vedno le za kakšno sekundo ali dve. Neustavljivo sta se trudila tudi Estonca iz ekipe mladih talentov FIA Rally Star Romet Jürgenson in Sim Oja, po Banjšicah pa je z dobrimi 104 kilometri na uro skoraj "poletel" tudi nemški princ Albert von Thurn und Taxis. A vsi napadi na prvo mesto so bili neuspešni.

icon-expand Martin Laszlo in vse priborjene trofeje na reliju FOTO: Aljoša Kravanja

Zmagovalni pokal sta tako nad glavama naposled dvignila prav mlada Madžara. Sledil je "selfie" zmagovalcev in seveda tradicionalno škropljenje s šampanjcem. A prešerno slavje ni trajalo dolgo. Šesterica je morala namreč oder že kmalu odstopiti tudi slovenskim prvakom. Zmagovalca sta tako svojo škodo fabia rally 2 EVO napolnila s trofejami, Laszlo je speljal, a po le nekaj metrih sunkovito pritisnil na zavore. Marsikdo je njegov manever prezrl, saj je na oder takrat že prihajala slovenska zmagovalna trojica, a tiste natančne oči so vseeno opazile nenavadno obnašanje madžarskega voznika. Je morda kaj pozabil?

icon-expand Družina zmagovalca (mama, dekle in oče Martina Laszla) FOTO: 24ur.com

Po nenadni ustavitvi dirkalnika je Laszlo z vzvratnim manevrom zapeljal do trojice, ki je čakala nedaleč stran v množici, stopil iz avtomobila in ji skočil v objem. V roke dekleta, mame in očeta je nato v le nekaj kratkih sekundah potisnil vse pridirkane pokale, nato pa znova odbrzel izpod odra. Njegovi najbližji pa so s polnimi rokami "zlata", nasmejani in nekoliko zmedeni, obstali med množico gledalcev. Prebite pnevmatike, obtolčeni avtomobili "Dirka resnično ni bila lahka," je kasneje priznal Madžar. Močna konkurenca, zahteven tempo preizkušenj, za povrh pa še sprejemljivo vreme, ki je na trenutke poskrbelo kar za "potop" proge, so za vse udeležene prinesli resnično nezavidljive pogoje dirkanja. Med največjimi žrtvami divje proge in vremena pa ... Sprednja ali zadnja leva pnevmatika!

icon-expand Žrtev HP Morsko FOTO: Aljoša Kravanja

Kot ena najnevarnejših prog (no, vsaj za pnevmatike) se je izkazala tretja hitrostna preizkušnja HP Morsko. "Življenje" je namreč na istem ovinku izgubilo več kot 10 posadk, med njimi tudi zmagovalec dirke. "Počilo je štiri kilometre pred koncem brzinca. Sprednja leva pnevmatika – tako kot pri večini ostalih. In na istem kraju, kjer so gumo izgubili tudi drugi," je povedal Laszlo, ki je sicer z dirko nadaljeval vse do cilja, tam pa na škodo namestil nadomestno.

icon-expand Nemec Albert von Thurn und Taxis je kar dvakrat predrl pnevmatiko. FOTO: Rally Nova Gorica

Nekoliko hujši zaplet se je pripetil nemškemu princu. Von Thurn und Taxis je namreč na Morskem gumo prebil kar dvakrat. In če jo je prvič še lahko zamenjal z nadomestno, pa te v drugo ni več imel. S popolnoma uničeno pnevmatiko se je tako komaj uspel prebiti do Nove Gorice, nato pa se je odpravil v servisno cono na popravilo. A Nemec je imel veliko srečo, da je do servisa prišel s kolesom, ki se ga je še vedno oprijemala pnevmatika, pa čeprav prazna in poškodovana. Če te namreč ne bi bilo več in bi se princ do servisa pripeljal po golih diskih, bi ga čakala kazen.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

S podobno težavo se je soočil tudi Marko Grossi, ki pa mu je v nedeljo uspel veliki preobrat. Čeprav ga je po počeni pnevmatiki in posledičnem zdrsu na 40. mesto že marsikdo odpisal, pa je v nedeljo dokazal, kakšno napako so storili. Čeprav v skupnem seštevku ni imel veliko možnosti, da bi se uspel prebiti med prvo trojico, to bi mu morda kvečjemu uspelo, če bi se več posadkam pripetile podobne nezgode kot njemu ali Turku, pa je suvereno povedel v slovenskem pokalu.

icon-expand Marka Grossija počena pnevmatika ni ustavila, boril se je do konca. FOTO: Aljoša Kravanja

Tako je zatrl tudi ugibanja, da bi lahko na letošnjem reliju postavili nov rekord. Obstajala je namreč možnost, da bi lahko 19-letni Mark Škulj postal najmlajši zmagovalec relija za državno prvenstvo doslej. A naposled je tandem Škulj-Šumer pristal na četrtem mestu, rekord pa tako ostaja v rokah drugouvrščenega na državnem prvenstvu Darka Peljhana, ki ga je postavil leta 1992.

Zgodile pa so se tudi tiste stvari, ki, kot pove eden glavnih organizatorjev Rallyja Nova Gorica Renato Hvala, "si jih organizatorji resnično ne želimo, a nanje čakajo marsikateri gledalci, pa tudi mediji". Glasen tresk in zverižena pločevina. Tudi letos je na hitrostnih preizkušnjah prišlo do več nesreč. Fotografije počenega stekla, prevrnjenih dirkalnikov ... Pa tudi opazovalcev, ki iz grmovja vlečejo ponesrečena vozila, so hitro zakrožile po spletu. A kljub težkim brzincem, spremenljivemu vremenu in utrujenosti voznikov, na srečo nobena med njimi ni bila hujša. Omembe vredne "buške" so tako utrpela le vozila.

icon-expand FOTO: Mario Ravaccia icon-chevron-left icon-chevron-right

In kaj vse je še šlo po zlu voznikom in njihovim sovoznikom v jeklenih konjičkih? No, nejevoljo so med njimi sprožile tudi bliskavice ob cesti, ki običajno razjezijo tudi marsikaterega drugega voznika. Že tradicionalno so bili namreč ob nekaterih cestah v bližini hitrostnih preizkušenj taktično postavljeni policijski radarji. Eden od teh je tako na primer prehitre voznike lovil v Grgarju, prav nanj pa se je ujel tudi zmagovalec relija. 'Prehitrih' šest "Krivim sovoznika," se brezskrbno zasmeji na vprašanje o kazni, odločen, da mu ta ne bo pokvarila slavja. "Opozoril me je, da imava do naslednjega brzinca še okoli 11 kilometrov, ostalo pa nama je le še šest minut časa," razkrije razlog, zakaj je tudi izven hitrostne preizkušnje pritisnil na "gas".

icon-expand Martin Laszlo in David Berendi sta dobila najvišjo kazen. FOTO: Ervin Čurlič

A njuna hitrost ju je na koncu drago stala. Ne toliko pri Policiji, kjer sta s polovičko plačala "le" 60 evrov kazni, kot pri mednarodni avtomobilistični zvezi FIA. Med šestimi prekrškarji je FIA od Laszla in Berendija zahtevala največ denarcev, in sicer kar 500 evrov. Pravila zveze namreč narekujejo, da mora tekmovalec, ki izven brzinca prekorači hitrost, za vsak prekoračen kilometer na uro FII plačati 25 evrov kazni. Po tem izračunu sta torej Madžara omejitev prekoračila za 20 km/h.

icon-expand Annia Cilloniz Gonzales Daly in sovoznica Maria Esther Gutierrez Porras sta morali plačati kazen. FOTO: Aljoša Kravanja

Madžarska posadka pa nikakor ni bila edina, ki jo je radar odkril pri prehitri vožnji. Tako Policija kot FIA sta namreč vsaka zase izdali po šest kazni. To je med drugim prejel tudi perujsko-španski tandem iz vrst FIA Rally Star (Annia Cilloniz Gonzales Daly in sovoznica Maria Esther Gutierrez Porras), avstralska FIA Rally Star dvojica (Taylor Gill in Daniel Brkic) ter vsaj ena od slovenskih posadk. A če so eni na trenutke obupovali, so drugi ves čas kipeli od navdušenja. "Še reli! Še reli! Še reli!" Tako sta po eni od hitrostnih preizkušenj vzklikala bolgarska dirkača, ki sta še pred zaključkom novogoriškega dogodka pri časomerilcih preverjala prihajajoče dirke v Sloveniji in roke za prijavo. Glede na njuno navdušenje lahko le sklepamo, da ju bo Slovenija že kmalu ponovno videla na novi dirkaški preizkušnji. Najmlajši navdušenci relija in s konjem na ogled dirke Ob robu dogajanja na progi pa so seveda vzdušje ustvarjali tudi gledalci in prostovoljci. Družbena omrežja so bila preplavljena z utrinki z dirk, tistih nekajkrat, ko je na progi prišlo do nesreče, so rokave zavihali tudi gledalci in avtomobil pomagali znova spraviti na "noge". Med najbolj zagretimi pa so bili tudi tisti najmlajši, ki so prav tako pomagali po svojih najboljših močeh.

icon-expand Takole je mlajši deček pomagal pri loščenju dirkalnika. FOTO: Aljoša Kravanja

V servisni coni so se lahko med ustavljenimi dirkalniki, ki so se tam pomudili za nekoliko dlje časa, sprehodili številni obiskovalci, poklepetali z vozniki in serviserji ter si pobližje ogledali stroje, ki so sicer drveli po cestah.

icon-expand Je to najmlajša navdušenka nad relijem v Novi Gorici? FOTO: Ervin Kordič

In ne le v servisni coni, zanimivo je bilo seveda tudi ob progi. Da bi si priborili kar najbolj atraktivno mesto, so se številni že zgodaj zjutraj peš, no, ali pa kar s konjem odpravili na izbrano lokacijo, zavzeli najboljši kotiček ob progi in čakali na prihod karavane vozil.

icon-expand Na reli s konjem FOTO: 24ur.com

Nekateri pa so si ob progi pripravili kar pravi piknik, s seboj prinesli žar in na njem pekli čevapčiče. Od proge jih ni odgnalo niti slabo vreme. Ko je začelo deževati, so se nad njimi razprostrli dežniki, glave so pokrili s pelerinami, z ostrim pogledom pa še naprej motrili dogajanje na stezi.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Posebno sporočilo tašči in iskrenje A seveda so se največje množice zbrale na čisto prvi hitrostni preizkušnji. Že v petek je namreč v središču Nove Gorice potekala ena najbolj atraktivnih dirk. Nočni superspecial je na zaprte mestne ulice kljub dežju, na trenutke kar pravemu nalivu, priklical večtisočglavo množico, ki se je navduševala nad šviganjem avtomobilov. V zraku so zasvetile bakle, iskrilo pa se je tudi med kolesi vozil.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Gledalci so si lahko prav na superspecialu najbolje ogledali celoten nabor 90 prijavljenih vozil, ki so se zbrala na tekmovanju Rally Nova Gorica. To je namreč štelo za več pokalov – poleg državnega prvenstva in pokalnega prvenstva AŠ2005 tudi za: FIA Evropski Rally pokal, pokal Mitropa, FIA Junior ERT pokal za voznike, FIA CEZ Rally prvenstvo starodobnih vozil, pa tudi za Yugo pokal.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right