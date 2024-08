'Selfie', vreden zlata, stoletnik v tanku in 'grožnja iz zraka'

Grožnja terorističnega napada je na Dunaju ustavila koncert priljubljene pevke Taylor Swift. V Združenem kraljestvu, ki se je sicer znašlo v primežu nasilnih izgredov, so se znova pojavili grafiti skrivnostnega uličnega umetnika Banksyja, Hrvaška pa je še vedno v primežu vedno novih požarov. In medtem, ko tisti najboljši v francoski prestolnici še naprej seštevajo odličja, se nekateri naši športniki že vračajo v objem domače in ponosne Slovenije. Slovenije, ki se je minuli teden spominjala tudi najhujše naravne katastrofe, v katero se je zbudila pred letom dni.

OGLAS

Prihod in sprejem Andreje Leški z olimpijskih iger v Parizu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V Parizu je z odliko opravila "borbo življenja". Je predana, neizprosna, a ob tem tudi izjemno skromna, kar je naša zlata judoistka Andreja Leški dokazala ob vrnitvi iz Pariza. Pričakali so jo solze sreče, vzkliki in nešteti navijači, športni kolegi in tudi njeni najbližji. Na Brniku je delila podpise, objeme, manjkal pa ni niti 'selfie', vreden zlata.

Prihod odbojkarske reprezentance iz Pariza FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Na igrišču smo pustili srce." Tako pa so po vrnitvi v domovino povedali slovenski odbojkarji, ki se jim je sicer odličje v Parizu naposled izmuznilo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je po ponedeljkovem porazu proti Poljakom v četrtfinalu olimpijskih iger sklenila nastope na olimpijskem turnirju. Vsekakor pa so lahko s svojimi predstavami v francoski prestolnici zadovoljni.

Kajtar Toni Vodišek je osvojil srebro FOTO: AP icon-expand

Trdo delo vse življenje, sploh pa zadnjih štirih let, je kajtarju Toniju Vodišku prineslo srebrno olimpijsko medaljo. 24-letnik je tako Slovence razveselil z drugo medaljo na olimpijskih igrah. "Sedaj smo pokazali, da se lahko majhna Slovenija enakovredno meri z večjimi in močnejšimi državami, ki so bile danes tukaj," pa je po uspehu povedal Vodišek.

Zlata Janja Garnbret FOTO: AP icon-expand

Slovenija pa ima zaradi odlične Janje Garnbret tudi tretjo medaljo na letošnjih olimpijskih igrah, drugo zlato. V finalu športnega plezanja je upravičila vlogo favoritinje, dobila prvi del v balvanih in nato v težavnosti prednost suvereno ubranila. S tem je na že drugih olimpijskih igrah poskirbela za slovensko zlato, najboljša je bila namreč že v Tokiu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Kristjan Čeh na olimpijskih igrah icon-picture-layer-2 1 / 6

Olimpijske igre se približujejo zaključku, na njih pa so s svojimi nastopi navduševali tudi številni drugi športniki, tako slovenski kot tuji. Med slednjimi zagotovo tudi ameriška gimnastičarka Simone Biles, srbski teniški mojster Novak Đoković in alžirska boksarska Iman Helif, ki se je na olimpijskih igrah morala spopasti ne le s sotekmovalkami temveč tudi z več obtožbami o svojem spolu, a naposled bila okronana z zlatim odličjem. Seveda pa so med njimi tudi preštevilni slovenski športniki, od metalca diska Kristjana Čeha do skakalke v višino Tine Šutej ter vseh drugi, ki jih nismo poimensko navedli ...

Številni oboževalci so že prišli na Dunaj, ko so izvedeli, da so koncerte odpovedali. FOTO: AP icon-expand

Na Dunaju in v njegovem okolišu pa odmeva grožnja terorističnega napada, ki naj bi se odvil med koncertom priljubljene ameriške pevke Taylor Swift. Glavna osumljenca, 19- in 17-letnik, ostajata v priporu, medtem ko 15-letnik, ki se je z njima družil, ostaja priča. Med zaslišanjem je priznal, da se je s starejšim od osumljencev pogovarjal o vžigalnih napravah. Avstrijski notranji minister pa je sporočil, da so oblasti aretirale še tretjega osumljenca.

Franc Primožič se vozi s tankom v Pivki FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Le kaj bi za rojstni dan podarili 100-letniku? No, Franc Primožič si je v Parku vojaške zgodovine v Pivki zaželel svoje "ljubice". Sovjetski tank T-34, kakršnega je sam vozil pred skoraj 80 leti. V takšnem oklepnem vozilu je preživel več kot dve leti, pod njim je spal v surovih zimskih nočeh v Rusiji, v njem se je domislil, kako prelisičiti Nemce in rešil na stotine življenj, bil je zadet z nemškim "panzerfaustom" in protitankovskim topom, ob koncu vojne pa se je z njim vrnil v Slovenijo.

Bojna letala F-16 v Ukrajini FOTO: AP icon-expand

Ukrajina je na ameriška bojna letala F-16 čakala več kot dve leti, a zdaj je čakanja konec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je namreč potrdil, da je Ukrajina prejela pošiljko z Zahoda. "Zdaj je to realnost, realnost na našem nebu. Letala F-16 so v Ukrajini," je v letalskem oporišču na slovesnosti ob dnevu zračnih sil izjavil Zelenski.

Ukrajinski robotski psi FOTO: Profimedia icon-expand

Ukrajina pa se ni oborožila zgolj z novimi bojnimi letali. Pri nevarnih nalogah na ukrajinskih bojnih linijah, kot je vohunjenje za ruskimi okopi in odkrivanje min, bi namreč lahko že kmalu pomagali tudi robotski psi. Kovinsikega psa so poimenovali "Bad One", njegova glavna atributa pa sta agilnost in sposobnost za prenos lažjega tovora, s katerim bi na bojišče lahko prenašal strelivo ali zdravila.

Poškodovane hiše v mestu Sudža FOTO: AP icon-expand

V torek je 1000 ukrajinskih vojakov s tanki in oklepnimi vozili vdrlo na rusko ozemlje v regiji Kursk, kjer so sledili obsežni napadi z droni tudi na druge ruske regije. Med njimi je regija Lipeck skoraj 300 kilometrov od rusko-ukrajinske meje, kjer je v vojaškem oporišču izbruhnil požar. V tej ruski regiji so medtem razglasili izredne razmere.

Banksyjev grafit opic v Londonu FOTO: Profimedia icon-expand

Medtem je znova "udaril" tudi razvpiti ulični umetnik. Novi grafiti so se pojavili na ulicah Londona. Le kaj Banksy sporoča z novimi živalskimi grafiti, ki so se pojavili na različnih koncih britanske prestolnice? Na prvem je slavni umetnik in družbeni kritik upodobil kozoroga, na drugem dva slona, kmalu so sledile še opice, nato pa še silhueta volka. Je morda znova izrazil podporo Palestincem? In, ali tudi zadnji grafit, ki se je pojavil v Londonu in ki upodablja pelikana, prihaja iz njegovega repertoarja?

Kraja Banksyjeve umetnine v Londonu FOTO: Profimedia icon-expand

Fotografi pa so v svoje objektive ujeli tudi nepridiprave, ki so le nekaj kratkih ur po pojavu novih Banksyjevh grafitov enega od njih ukradli. Silhueta volka, naslikana na satelitskem krožniku, je bila tako prebivalcem na ogled le nekaj ur, preden ga je odnesla trojica. O incidentu je bila obveščena policija, ki pa do zdaj še ni aretirala nikogar.

Nasilni izgredi v Veliki Britaniji FOTO: Profimedia icon-expand

Otok pa je v zadnjih dneh zajel tudi val nasilnih izgredov. Policisti so od začetka nemirov aretirali že več kot 400 demonstrantov, številni možje v modrem pa so v spopadu utrpeli poškodbe. Britanski premier Keir Starmer je zaradi situacije sklical odbor za izredne razmere cobra ter pozneje sporočil, da je v pripravljenosti "vojska" specialcev, ki se bo spopadla z nasilneži. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, v katerem so umrle tri deklice, več otrok pa je bilo ranjenih. Na družbenih omrežjih so zakrožile napačne in lažne informacije, da naj bi bil napadalec radikalni islamist, ki je na Otok prišel kot nezakoniti migrant.

Eno leto po poplavah v Črni na Koroškem FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V Sloveniji pa smo obeležili eno leto dni po zgodovinski povodnji. Leto dni težkih zgodb ter popoplavne obnove, ki pa še zdaleč ni zaključena. Vrnili smo se v kraje, ki so bili pred letom dni odrezani od sveta, kjer so poleg poplav pustošili tudi hudourniki in plazovi. S prebivalci smo se spominjali tistih težkih dni, ko se je zdelo, da se je življenje v Sloveniji ustavilo ter da se marsikdo ne bo mogel več postaviti na noge. A čeprav bo moralo preteči še veliko časa, da se bodo nekateri vrnili na tiste ustaljene tire, prihodnost Slovenije leto pozneje vseeno ni tako temna, kot se je morda zdelo tiste prve dni po katastrofi.

Posledice neurja v Savskem naselju FOTO: Bobo icon-expand

Je pa minuli teden po Sloveniji pustošilo novo neurje z močnim vetrom in obilnim dežjem. Največ težav je povzročilo na območju Ljubljane, Maribora in Slovenj Gradca, kjer so zabeležili skupno 59 dogodkov, večino v povezavi z močnim vetrom, ki je podrl večje število dreves. Ob tem pa so v času sredinega neurja v Sloveniji zabeležili tudi več kot 10.000 udarov strel.

Obisk gradbišča na Dunajski FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Gradnja nadomestnega in razširjenega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto medtem teče po načrtih, s čimer se je v četrtek seznanila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Med izzivi, s katerimi se spopadajo pri projektu, je sicer ministrica omenila odvodnjavanje.

Izbruh Etne FOTO: Profimedia icon-expand

Dogajalo pa se je tudi pri naših zahodnih sosedih, kjer je za čudovite fotografije poskrbel sicilijski ognjenik Etna. Vendar pa sta izbruh in dim, ki se je dvigoval tudi več kilometrov visoko, na mednarodnem letališču v Catanii povzročila tudi več nevšečnosti. Prišlo je namreč do več zamud pri prihodih in odhodih letal, nekaj pa je bilo tudi odpovedi.

Požar na Visu FOTO: Danas.hr icon-expand

Na Hrvaškem se medtem še vedno spopadajo z vedno novimi požari. Na Visu so se gasilci borili s plameni, ki so goltali tamkajšnje odlagališče odpadkov, prav tako so se z ognjenimi zublji spopadali pri Reki. Dan pred tem je zagorel borov gozd pri Šibeniku, še dan prej pa je požar izbruhnil tudi na Pagu in pri Vodicah.

Cvetenje morja v Pulju FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Turistično sezono pa bi lahko pri naših južnih sosedih poleg požarov zaznamovalo tudi cvetenje morja. Tokrat je morje "porjavelo" v Pulju. Pojav sicer ni nevaren, čeprav se lahko v plast sluzi ujame tudi kaj neprijetnega. Več težav pa imajo ribiči, ki se z neprijetnostjo ubadajo prav v času, ko se začenja visoka sezona lova na sardele in sardone.

Da je Rihanna ukradla veliko pozornosti, priča tudi fotografija, na kateri ob zvezdnici pozirajo oboroženi vojaki. FOTO: Profimedia icon-expand

Če pa se dotaknemo tudi sveta estrade ... kdo je minuli teden ukradel poglede? Pevka Rihanna je na domačem otoku Barbados obiskala znan lokalni festival, na katerem pa nikakor ni ostala neopažena. Odločila se je namreč, da se bo odela v barvno perje, bleščice in kostum, ki le malo prepusti domišljiji. Ob zvezdnici so pozirali celo vojaki.

Snoop Dogg FOTO: Profimedia icon-expand

V Parizu pa je pozornost športnikom vsaj za nekaj trenutkov ukradel raper Snoop Dogg. Velik ljubitelj olimpijskih iger je bil namreč letošnji posebni poročevalec ene od ameriških televizijskih mrež. Med ogledom tekmovanja v jahanju pa se je raper oblekel v polno jahalno opravo. 52-letni zvezdnik je bil sicer tudi med tistimi, ki so nosili olimpijsko baklo, kot poroča Economic Times, pa naj bi za svoje delo dobil tudi zajeten kupček denarja.

Olimpija Ljubljana - Sheriff FOTO: Luka Kotnik icon-expand