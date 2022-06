Emir iz uspešnice Moja boš razkril skrbno varovano skrivnost iz zasebnosti

Kann, zvezdnik serije Po poti resnice (Yargı ), je prejšnji mesec praznoval 41. rojstni dan. Ob tej priložnosti se je oglasil na Instagramu. V objavi je med drugim razkril skrivnost, ki so jo do zdaj vedeli le njegovi najbližji. Gre pa za točen datum njegovega rojstva.

Kaan Urgancıoğlu in Neslihan Atagül

"Po resnici povedano, me je mama želela roditi 8. maja, na isti dan, kot se je rodil njen oče. Ampak zaradi spleta okoliščin sem se rodil 9. maja," je bil v svojem zapisu zelo iskren turški igralec, ki je za to informacijo izvedel, ko je bil star 18 let. Med drugim je še dodal: "Z vami želim deliti ta podatek, da sem rojen 9. maja. Ker po vsem tem času nisem želel užaliti mame, svoj rojstni dan še vedno praznujem 8. v mesecu."

Seveda so se pod njegovim zapisom hitro vsuli komentarji in čestitke. Eden od uporabnikov je zapisal, da ni pomembno, kdaj ima rojstni dan, ali 8. ali 9. maja, ampak, da je srečen, ker je Kaan prisoten v njegovem življenju.