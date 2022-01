Igralka serije Ko potrka ljubezen izrazito spremenila videz

Melisa je že za potrebe serije nekajkrat presenetila z različnimi pričeskami, menjavala pa je tudi barvo las (pri enih prizorih je celo nosila lasuljo). Zdaj pa je igralka videti precej drugače, saj se je odločila za izrazito spremembo pričeske, in sicer si je omislila platinasto barvo las.

Nekateri sledilci so pod njeno objavo zapisali, da ji nova barva zelo pristaja in da je videti čudovito, drugi pa so iskreno zapisali, da jih s to pričesko ne prepriča. Nekdo je celo komentiral, da je zaradi nove barve las neprepoznavna: "Kdo je to?" Tretji pa je naravnost povedal, da ga spominja na ameriško pevko Billie Eilish.