Na POP TV prihaja serija Solze v očeh

V petek bomo po dobrem mesecu dobili razplet zgodbe turške uspešnice Podaj mi roko, v kateri v glavnih vlogah blestitaAlp NavruzinAlina Boz. Dramatičnih trenutkov do zadnje sekunde ne bo manjkalo. Serijo bo nadomestila nova romantična drama z naslovom Solze v očeh (Cennet'in Gözyaşları).V glavnih vlogah bodo nastopili Almila Ada,Berk Atan, Zehra Yilmaz, Esra Ronabarin Güler Ökten.