Sploh se še ni pojavil v seriji Vedno tvoja, pa že privablja pozornost

Uspešnica Vedno tvoja (Bir Zamanlar Çukurova) se počasi poslavlja z naših televizijskih zaslonov. V četrtek, 27. avgusta, bomo lahko videli še zadnjo epizodo druge sezone. Ljubitelji napete ljubezenske zgodbe bodo prišli kmalu na svoj račun, saj se že snema nadaljevanje. Ekipi se je pridružil igralec Furkan Palalı , ki je za potrebe snemanja pogledal kar vse epizode (63 epizod, ena je dolga približno 2 uri in pol, op. a.). Med drugim si je za ustvarjanje lika pomagal z arhivskim gradivom, časopisi in videi iz leta 1970. 33-letni igralec je že prispel v Adano, kjer snemajo priljubljeno serijo. Turški mediji poročajo, da je že takoj pritegnil veliko pozornosti, pa ga gledalci in oboževalci še niti niso imeli možnosti videti v seriji.

Zvezdnik se je priprav lotil z veliko vnemo in predanostjo in že komaj čaka, v katero smer se bo njegov lik razvijal. Med drugim je dejal, da je zelo srečen, da je dobil to priložnost in da lahko snema v Adani.

Za vse tiste, ki že komaj čakate, kaj sledi v nadaljevanju težke ljubezenske zgodbe, naj razkrijemo, da v zgodbo poleg Furkana vstopa še stara mačka turških serij Nazan Kesal, ki smo jo pri nas na POP TV lahko videli v glavni vlogi Fazilet v seriji Pohlepna gospa Fazilet.

V novi sezoni seveda ne bodo manjkali glavni liki, v čevlje katerih so stopili Vahide Perçin(Hünkar),Murat Ünalmış(Demir),Hilal Altınbilek(Züleyha),Uğur Gürses(Yılmaz)inKerem Alışık(Ali Rahmet). Za napeto dogajanje v prvih dveh sezonah so poskrbeli tudi Bülent Polat (Gaffur), Selin Yeninci(Saniye) in Serpil Tamur (Hazize) ter Melike İpek Yalova (Müjgan) in Esra Dermancıoğlu (Behice).

Druga sezona serije Vedno tvoja je poskrbela za številne preobrate. Ne zamudite torej zadnjih treh epizod, ki so na sporedu od torka do četrtka ob 21. uri na POP TV, saj nas čaka nepričakovan in osupljiv konec.Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.